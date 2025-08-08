India Cancels Deal with US : భారత్పై సుంకాలతో రెచ్చిపోతున్న అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు భారత్ షాక్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా నుంచి బోయింగ్ విమానాల కొనుగోలు చేయడానికి చేసుకున్న 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసినట్లు జాతీయ మీడియా చెప్పుకొచ్చింది. 6 పీ-8I జెట్ల కొనుగోలు కోసం 2021లో 2.42 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఒప్పందం భారత్, అమెరికా మధ్య జరిగింది. ముడిసరకు ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం, ట్రంప్ టారిఫ్ల ప్రభావంతో ఈ డీల్ విలువ 3.6 బిలియన్ డాలర్లుకు చేరింది. అయితే, భారత వస్తువులపై 50 శాతం టారిఫ్లను ట్రంప్ విధించిన వేళ ఇండియా ఈ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
భారీగా పెరిగిన ఖర్చు
ట్రంప్ టారిఫ్ల దెబ్బతో ఈ ప్రాజెక్ట్ వ్యయం భారీగా పెరిగినట్లు సమాచారం. దీనివల్ల విమానాల విడిభాగాలు, భాగాలు ఖరీదైనవిగా మారిపోతాయి. దీంతో జెట్ల డీల్ విలువ దాదాపు 50 శాతం పెరగనుంది. ఈ ఖర్చు భారమంతా ఇండియా మీదే పడనుంది. ఈ క్రమంలో అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని భారత్ రద్దు చేసుకున్నట్లు కథనాలు వస్తున్నాయి. అయితే రక్షణ శాఖ ఈ డీల్ను వ్యూహాత్మకంగానే నిలిపేసిందని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తి వంటి అంశాలు ఈ నిర్ణయంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఒప్పందం రద్దు గురించి భారత ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ రాలేదు.
ధరలు 50శాతం ఎందుకు పెరుగుతాయి?
జెట్ల తయారీకి ముడి సరుకులు భారత్ నుంచి ఎగుమతి అవుతాయి. తాజాగా భారతీయ వస్తువులపై ట్రంప్ 50 శాతం టారిఫ్లు విధించిన నేపథ్యంలో వాటి ధరలు అమెరికాలో భారీగా పెరుగుతాయి. దీంతో ఈ డీల్ విలువ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ భారం భారత్ పడే అవకాశం ఉన్నందువల్ల ఈ ఒప్పందాన్ని ఇండియా రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారత్- యూఎస్ బోయింగ్ ఒప్పందం ఏంటీ?
ఎయిర్ ఇండియా బోయింగ్ 787-8 డ్రీమ్ లైనర్లను అమెరికాలో రెట్రోఫిట్టింగ్ కోసం పంపించడం ప్రారంభించిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య బోయింగ్ జెట్ విమానాల డీల్ కుదిరింది. ఎయిర్ ఇండియా వద్ద మొత్తం 33 డ్రీమ్ లైనర్లు ఉండగా, వాటిలో 26 లెగసీ బోయింగ్ 787-8లు. మిగతా 7 బోయింగ్ 787-9లు. ఎయిర్ ఇండియా మొదటి లెగసీ డ్రీమ్ లైనర్లను అమెరికాలోని బోయింగ్ ఫెసిలిటీలోని రెట్రోఫిట్ కోసం పంపించారు. టెంప్లేట్గా ఉండే రెట్రోఫిట్ చేసిన విమానం ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఫ్లీట్లో చేరుతుందని ఆశిస్తున్నారు. అది పూర్తయిన తర్వాత, ప్రతి నెలా రెండు లెగసీ డ్రీమ్ లైనర్లను రెట్రోఫిట్ చేయడానికి పంపాలని ఎయిర్ లైన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ రెట్రోఫిట్ చేసిన విమానాలు థర్డ్ క్లాస్ కాన్ఫిగరేషన్ను కలిగి ఉంటాయి. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి 20 బిజినెస్ క్లాస్, 25 ప్రీమియం ఎకానమీ, 205 ఎకానమీ క్లాస్ సీట్లతో ఉంటాయి.
భారత్పై ట్రంప్ అక్కసు
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న నెపంతో భారత్ పై 50 శాతం సుంకాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు ఇప్పటికే విధించారు. ఈ క్రమంలో భారత్ కూడా దీటుగా స్పందిస్తూ తమ దేశంలోని రైతుల ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ మరోసారి భారత్ గురించి వ్యాఖ్యానించారు. టారిఫ్ల వివాదం పరిష్కారం అయ్యేవరకు న్యూదిల్లీతో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని అన్నారు.