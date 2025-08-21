ETV Bharat / bharat

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​ - INDIA ON NEPAL CLAIMS

లిపులేఖ్‌పై నేపాల్ వాదన- స్పందించిన భారత్

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (FilePhoto/ MEAIndia YouTube)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 7:26 AM IST

1 Min Read

India On Nepal Claims : లిపులేఖ్ పాస్ ద్వారా చైనాతో భారత్ సరిహద్దు వాణిజ్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించడంపై నేపాల్ అభ్యంతరాన్ని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తోసిపుచ్చింది. వాణిజ్య మార్గంపై ఖాట్మండు ప్రాదేశిక వాదనను అనుకూలమైనది కాదని, చారిత్రక వాస్తవాలు ఆధారంగా లేదని పేర్కొంది. 1954 నుంచి లిపులేఖ్ పాస్ ద్వారా చైనాతో భారత్ వ్యాపారం చేస్తోందని తెలిపింది.

అయితే సరిహద్దు సమస్యలను పరిష్కరించడానికి దౌత్యం ద్వారా నేపాల్‌తో నిర్మాణాత్మక పరస్పర చర్యకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని MEA ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. "ఈ విషయంలో (లిపులేఖ్ పాస్​పై) మా వైఖరి స్థిరంగా, స్పష్టంగా ఉంది. లిపులేఖ్ పాస్ ద్వారా భారత్, చైనా మధ్య సరిహద్దు వాణిజ్యం 1954లో ప్రారంభమైంది. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది" అని తెలిపారు.

కొవిడ్, ఇతర పరిణామాల కారణంగా వాణిజ్యానికి ఇటీవల సంవత్సరాల్లో అంతరాయం కలిగిందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు దానిని తిరిగి ప్రారంభించడానికి రెండు వైపులా అంగీకరించాయని చెప్పారు. "ప్రాదేశిక వాదనలకు సంబంధించి, అటువంటి వాదనలు సమర్థనీయమైనవి కావుుయ చారిత్రక వాస్తవాలు, ఆధారాలపై ఆధారపడి ఉండవు అనేది మా వైఖరి. ప్రాదేశిక వాదనలను ఏకపక్షంగా విస్తరించడం సాధ్యం కాదు" అని చెప్పారు.

1816 సుగౌలి ఒప్పందం ప్రకారం కాలాపానీ, లింపియాధురతో సహా లిపులేఖ్ తమకే చెందుతుందని నేపాల్ వాదిస్తోంది. "ఆ ప్రాంతంలో రోడ్డు నిర్మాణం/విస్తరణ, సరిహద్దు వాణిజ్యం వంటి ఎటువంటి కార్యకలాపాలను చేపట్టవద్దని నేపాల్ ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరుతోంది. ఈ ప్రాంతం నేపాల్ భూభాగం అని స్నేహపూర్వక దేశమైన చైనాకు సమాచారం అందిందని కూడా తెలిసింది" అని ఆ ఖాట్మండు చెప్పింది.

అయితే నేపాల్ పశ్చిమ సరిహద్దు లింపియాధురలో 56 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లిపులేఖ్ పాస్ ద్వారా సరిహద్దు వాణిజ్యాన్ని తిరిగి తెరవడానికి భారతదేశం, చైనా ఇటీవల అంగీకరించాయి. చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యూ భారత పర్యటన సందర్భంగా ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. లిపులేఖ్, లింపియాధురతో సహా కాలాపానీ ప్రాంతం తమ భూభాగమని భారతదేశం తన వైఖరిని వ్యక్తం చేస్తోంది.

