India On Russia Ukraine Conflict: ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధంపై భారత్ మరోసారి తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగియాలంటే దౌత్య మార్గమే ప్రధాన పరిష్కారం అని స్పష్టంచేసింది. ఈ సంఘర్షణకు త్వరగా ముగింపు పలకడానికి అవసరమైన అన్ని దౌత్య ప్రయత్నాలకు భారత్ సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత రాయబారి పి. హరిశ్ ప్రకటించారు.
యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో 'ఉక్రెయిన్ ఆక్రమిత భూభాగ పరిస్థితి'పై జరిగిన చర్చల్లో రాయబారి హరిశ్ మాట్లాడారు. ఉక్రెయిన్ పరిస్థితిపై భారత్ నిరంతరం ఆందోళన చెందుతోందని చెప్పారు. అమాయకుల ప్రాణనష్టం అసహనీయమైనదని అభిప్రాయపడ్డారు. యుద్ధభూమిలో ఎలాంటి పరిష్కారం దొరకదన్నారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం త్వరగా ముగియడం అందరికీ ప్రయోజనమన్నారు. అలాగే భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనేకసార్లు చెప్పినట్లు 'ఇది యుద్ధం చేసే యుగం కాదు' అని గుర్తు చేశారు.
#WATCH | Permanent Representative of India to the United Nations in New York, Parvathaneni Harish says, " india continues to remain concerned over the situation in ukraine. we maintain that the loss of innocent lives is unacceptable, and no solution can be found on the… pic.twitter.com/pCY5mmMxlx— ANI (@ANI) September 5, 2025
పుతిన్- జెలెన్స్కీతో టచ్లో మోదీ
అలాగే, ప్రధాని మోదీ నిరంతరం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ, యూరోప్ నాయకత్వంతో టచ్లో ఉన్నారని, వారితో మాట్లాడుతున్నారని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ దౌత్య ప్రయత్నాలన్నీ ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు తెచ్చే దిశగా ఆశలు కలిగిస్తున్నాయన్నారు. దీర్ఘకాల శాంతి కోసం మార్గం సుగమం చేస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
దౌత్యమే పరిష్కార మార్గం
ఎంత కష్టమైనదిగా కనిపించినా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడమే ఏకైక పరిష్కారమని భారత్ భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అందుకు అన్ని పక్షాలు సహకరించాలన్నారు. ఇటీవలి జరిగిన కొన్ని ప్రయత్నాలను భారత్ స్వాగతిస్తున్నట్లు హరీశ్ పేర్కొన్నారు.
గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు
ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతున్నట్లు భారత రాయబారి హరిశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ యుద్ధం వల్ల ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయన్నారు. ఆ ప్రభావం గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలపై ఎక్కువగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. వారిని ఎవ్వరూ పట్టించుకోకపోవడం దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ దేశాల ఆందోళనలకు సమాధానం దొరకాలని ఆయన ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు వివరించారు. భారత్ ఎప్పుడూ ప్రజల కోణం నుంచి ఆలోచిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్కు మానవతా సహాయం అందిస్తోందన్నారు. అలాగే, గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు, పొరుగు దేశాలకు ఆర్థిక మద్దతు ఇస్తున్న విషయాన్ని యూఎన్లో ఆయన ప్రస్తావించారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు శాంతి ప్రయత్నాల్లో మధ్యవర్తిత్వానికి సిద్ధంగా ఉందని భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది.
ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రితో జైశంకర్ సంభాషణ
ఇదిలా ఉండగా, గురువారం భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి అండ్రి సిబిహాతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. యుద్ధానికి త్వరగా ముగింపు అవసరమని అందుకు భారత్ మద్దతు తెలిపినట్లు అండ్రి పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక సహకారం అంశాలు కూడా ఇరువురూ చర్చించుకున్నారు. భారత్ మద్దతు తమకు ఎంతో ముఖ్యమైనదన్నారు. అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రయత్నాల్లో భారత్ నుంచి చురుకైన సహకారం ఆశిస్తున్నామన్నారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై భారత్ దృక్కోణం స్పష్టంగా ఉందని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ఎప్పటికీ పరిష్కారం కాదని చెప్పారు. దౌత్య చర్చలే శాంతి దారి అని, అమాయకుల ప్రాణాలు కాపాడడం అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశం అన్నారు.
