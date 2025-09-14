ఒకప్పుడు దేశ ప్రధానులు, సీఎంలను అందించిన పార్టీలు- నేడు కనుమరుగు! ఎందుకో తెలుసా?
Published : September 14, 2025 at 3:02 PM IST
Bihar Assembly Election 2025 : దేశానికి ప్రధానులను, బిహార్కు ముఖ్యమంత్రులను అందించిన పలు రాజకీయ పార్టీలు కాలక్రమంలో కనుమరుగయ్యాయి. వాటి నుంచి పుట్టిన పార్టీలు ప్రస్తుతం దేశ, బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఇంకొన్ని పార్టీలు ఎన్నికలప్పుడు అంతమాత్రంగా ఓట్లను దక్కించుకుని నెట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగి, పూర్తిగా ప్రాభవాన్ని కోల్పోయిన పార్టీలేవో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆ పార్టీలు ఇప్పుడు లేవు!
మొరార్జీ దేశాయ్, దేవేగౌడ, ఇందర్ కుమార్ గుజ్రాల్, చౌదరి చరణ్ సింగ్, వీపీ సింగ్, చంద్రశేఖర్ వంటి ప్రధానులను, కర్పూరి ఠాకూర్ వంటి పలువురు సీఎంలను అందించిన పార్టీలు ఇప్పుడు అంతగా ప్రాచుర్యం లేవు. కొన్ని పార్టీలు ప్రాభవాన్ని కోల్పోయాయి. ఇంకొన్ని వేరే పార్టీలో విలీనం అయిపోయాయి. ఒకప్పుడు పవర్ ఫుల్గా ఉన్న పార్టీలు ఇప్పుడు శక్తిహీనంగా తయారయ్యాయి. ఆ పార్టీల చీలిక వల్ల ఏర్పడిన చిన్న పార్టీలు ప్రస్తుతం దేశ, బిహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. జనతా పార్టీ, జనతాదళ్, సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీ, లోక్ దళ్ వంటి పార్టీలు ఇప్పుడు దేశ, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కనుమరుగయ్యాయి.
కాంగ్రెస్ను గద్దె దించిన పార్టీలు
ఎన్నికల జరిగేటప్పుడు ఈ పార్టీల పేరు వినిపించినప్పుటికీ, ఆ తర్వాత వాటి కార్యకలాపాలు ముగిసిపోతాయి. కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని కోల్పోదని ఒకప్పుడూ భావించేవారు. కానీ అలాంటి దిగ్గజ పార్టీని అధికారాన్ని కూలదోయడంలో జనతా పార్టీ, జనతాదళ్, సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీ, లోక్ దళ్ కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఇప్పుడు ఆ పార్టీలు ప్రాభవాన్ని కోల్పోయాయి.
వ్యతిరేక సిద్ధాంతాల కలయిక వల్లే
జనతా పార్టీ, జనతాదళ్ వేర్వేరు సిద్ధాంతాలు కలిగిన నాయకుల ఐక్యతతో ఏర్పడ్డాయని రాజకీయ నిపుణులు సునీల్ పాండే తెలిపారు. సాధారణ సిద్ధాంతం లేకపోవడం, అధికార కాంక్ష కూడా అలాంటి పార్టీలను కనుమరుగయ్యేటట్లు చేశాయన్నారు. ఆ పార్టీల విచ్ఛిన్నం కారణంగా ఏర్పడిన కొత్త పార్టీలు ఇప్పుడు బంధుప్రీతికే పరిమితమయ్యాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకు నీతీశ్ కుమార్కు చెందిన జేడీయూను మినహాయింపుగా పేర్కొనవచ్చని అన్నారు. కానీ జేడీయూలో రెండో శ్రేణి నాయకుడిని అభివృద్ధి చేయలేకపోయారన్నారు.
'భవిష్యత్తు వ్యూహం లేకపోవడమే'
జనతా పార్టీ, జనతా దళ్ సహా అనేక పార్టీలు అనామకంగా మారడానికి ప్రధాన కారణం వాటికి భవిష్యత్తు వ్యూహం లేకపోవడమేనని జేడీయూ నేత, నీతీశ్ కుమార్ సన్నిహితుడు వశిష్ట నారాయణ్ సింగ్ తెలిపారు. "జనతా పార్టీ, జనతా దళ్లకు సిద్ధాంతం లేదు. వారు భవిష్యత్తు కోసం ఎటువంటి వ్యూహాన్ని రూపొందించలేకపోయారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఏ సంస్థను స్థాపించలేకపోయారు. ఈ పార్టీల విస్మరణకు వ్యక్తిగత ఆధిపత్యం కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా మారింది. పెద్ద పార్టీల్లో చాలా మంది నాయకుల భావజాలం బలహీనపడింది. రామ్ మనోహర్ లోహియా, జేపీ నారాయణ్ల భావజాలం ఇప్పటికీ పురోగమిస్తోంది. నీతీశ్ కుమార్ దానిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు." అని వశిష్ట నారాయణ్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
'అవి అంతం కాలేదు- రూపాన్ని మార్చుకున్నాయి'
జనతా పార్టీ వివిధ భావజాలాలు కలిగిన పార్టీల కలయికతో ఏర్పడిందని ఆర్జేడీ సీనియర్ నాయకుడు ఉదయ్ నారాయణ్ చౌదరి అభిప్రాయపడ్డారు. జన్ సంఘ్, సోషలిస్ట్ పార్టీలు పూర్తిగా అంతం కాలేదని, వాటి రూపం మారిపోయిందన్నారు. జేపీ నారాయణ్, రామ్ మనోహర్ లోహియా, కర్పూరి ఠాకూర్ వంటి నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన పార్టీలు నేడు రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఉవ్వెత్తున్న ఎగసిన జనతా పార్టీ
జనతా పార్టీ 1977 జనవరి 23న ఏర్పడింది. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజేషన్, భారతీయ జనసంఘ్, భారతీయ లోక్ తాంత్రిక్ సోషలిస్ట్ పార్టీ సహా మరికొన్ని పార్టీల కలయికతో జనతా పార్టీ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ సర్కారును ఓడించి జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో జనతా పార్టీ తరఫున మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. అలాగే జనతా పార్టీ బిహార్ సహా 7 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపొందింది. దీంతో బిహార్ జనతా పార్టీ చీఫ్ సత్యేంద్ర నారాయణ్ సిన్హా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కానీ ఆయన బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని రెండేళ్లు కూడా నడపలేకపోయారు. 1980 ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ మళ్లీ బిహార్లో అధికారంలోకి వచ్చింది. అందుకు ప్రధాన కారణం జనతా పార్టీ విచ్ఛిన్నం.
ఐదుగా చీలిపోయిన జనతా పార్టీ
1980 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనతా పార్టీ నుంచి విడిపోయిన ఐదు పార్టీలు విడివిడిగా పోటీ చేశాయి. బిహార్లో ఇందిరా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి ఇదే ప్రధాన కారణం అయ్యింది. ఎందుకంటే ఐదు పార్టీలు ఒకదానికొకటి వేర్వేరుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం వల్ల ఓట్లు చీలిపోయాయి. దీంతో కాంగ్రెస్ మరోసారి అధికారాన్ని చేజిక్కుకుంది. ఈ విధంగా, జనతా పార్టీ కేంద్రంలోనే కాకుండా బిహార్లో కూడా అధికారం కోల్పోయింది.
లోక్ దళ్ విలీనం
మాజీ ప్రధాని చౌదరి చరణ్ సింగ్కు చెందిన లోక్ దళ్లో 1982లో చీలిక ఏర్పడింది. ఒక వర్గానికి చరణ్ సింగ్ నాయకత్వం వహించగా, మరొక వర్గానికి కర్పూరి ఠాకూర్, మధు లిమాయే, బిజు పట్నాయక్, దేవీ లాల్, జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్ వంటి నాయకులు నేతృత్వం వహించారు. 1983లో కర్పూరి ఠాకూర్ నేతృత్వంలోని లోక్ దళ్, జనతా పార్టీలో విలీనం అయ్యింది. అదే సమయంలో చరణ్ సింగ్ వర్గంలోని లోక్ దళ్ కూడా 1988లో జనతా పార్టీలో విలీనం అయింది. దీంతో లోక్ దళ్ పార్టీ పూర్తిగా కనుమరుగైంది.
విచ్ఛిన్నమైన జనతాదళ్
1988 అక్టోబర్ 11న జేపీ నారాయణ్ జయంతి సందర్భంగా వీపీ సింగ్ జనతాదళ్ను స్థాపించారు. 1989లో బోఫోర్స్ కుంభకోణం ఆరోపణలు రావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది. దీంతో వీపీ సింగ్ నేషనల్ ఫ్రంట్ను స్థాపించి ప్రధాని అయ్యారు. ఆయనకు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్, బీజేపీ బయటి నుంచి మద్దతు ఇచ్చాయి. జన్ మోర్చా, జనతా పార్టీ వర్గం, లోక్ దళ్ వర్గం, కాంగ్రెస్ జగ్జీవన్, తమిళ మున్నేట్ర మున్నాని వంటి పార్టీలు జనతాదళ్లో చేరాయి. 1996లో జనతాదళ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కింద ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ మెజారిటీ రాకపోవడంతో అది కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, ఆ ప్రభుత్వం ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. దీని తర్వాత, జనతాదళ్ వివిధ వర్గాలుగా విచ్ఛిన్నం కావడం ప్రారంభించింది. దీనిలో బిజు జనతాదళ్, రాష్ట్రీయ జనతాదళ్, జనతాదళ్ సెక్యులర్, జనతాదళ్ యునైటెడ్ వంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో అసలైన జనతాదళ్ పూర్తిగా కనుమరుగైంది.
జననాయక్ కర్పూరి ఠాకూర్ 1970లో యునైటెడ్ సోషలిస్ట్ పార్టీ తరఫున బిహార్ సీఎం అయ్యారు. నేడు ఆ పార్టీ కూడా కనుమరుగైంది. నేడు కర్పూరి ఠాకూర్, రామ్ మనోహర్ లోహియా పార్టీల గురించి ఎవరూ చర్చించడం లేదు. వారి సిద్ధాంతం గురించి మాత్రమే చర్చ జరుగుతోంది. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, నీతీశ్ కుమార్, ఉపేంద్ర కుష్వాహా వంటి నాయకులు వారి సిద్ధాంతాలను అనుసరిస్తున్నారు.
దేశంలో ఎన్ని పార్టీలు అంటే?
ప్రస్తుతం దేశంలో 6 జాతీయ, 67 ప్రాంతీయ , 2854 నమోదైన గుర్తింపు లేని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో అనేక కొత్త పార్టీలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. కానీ వాటిలో చాలా వరకు ఎన్నికల తర్వాత అనామకంగా మారుతాయి. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, నీతీశ్ కుమార్, రామ్ విలాస్ పాసవాన్ వంటి నాయకులు పెద్ద పార్టీల విడిపోయి సొంతంగా పార్టీలను పెట్టారు. దేశంలో, బిహార్లో పెద్ద పార్టీలు కనుమరుగైనప్పటికీ, వాటి నుంచి పుట్టుకొచ్చిన పార్టీలు రాణిస్తున్నాయి. దేశ, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.