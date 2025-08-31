ETV Bharat / bharat

రూ.1లక్ష కోట్లతో సబ్‌మెరైన్ల కొనుగోలుకు భారత్ ప్రణాళిక- జర్మనీ, ఫ్రాన్స్‌తో భారీ ఒప్పందం - INDIA SUBMARINE CONTRACT

చైనాకు దీటుగా భారత్ రక్షణ సామర్థ్యం- రూ.1లక్ష కోట్లతో జర్మనీ, ఫ్రాన్స్‌తో ఒప్పందాలు

India Submarine Contract
India Submarine Contract (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 10:39 PM IST

India Submarine Contract 2025 : హిందూ మహాసముద్రంలో చైనా తన తన ఉనికిని పెంచుకుంటున్న నేపథ్యంలో భారత్ అప్రమత్తమవుతోంది. జలాంతర్గత యుద్ధ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి రెండు భారీ సబ్‌మెరైన్ ఒప్పందాలను చేసుకోవడానికి సిద్ధమైంది. ఈ రెండు ఒప్పందాల విలువ మొత్తం రూ. 1 లక్ష కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. ఫ్రాన్స్‌, జర్మనీ దేశాలతో కలిపి రూ.1 లక్ష కోట్ల విలువైన రెండు మెగా జలాంతర్గామి ప్రాజెక్టులు భారత్‌ 2026 మధ్య నాటికి ఖరారు చేసుకోనుందని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఒకవైపు చైనా ఇండియన్‌ ఓషన్‌లో దూకుడు పెంచుతున్న నేపథ్యంలో భారత నౌకాదళానికి అదనపు బలం అందించేందుకు ఈ ప్రాజెక్టులు కీలకంగా మారుతాయని మోదీ సర్కారు భావిస్తోంది.

ఫ్రాన్స్‌తో మూడు స్కార్పీన్ సబ్‌మెరైన్లు
ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన రక్షణ సంస్థ నేవల్ గ్రూప్‌తో కలిసి భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మజగాన్ డాక్ లిమిటెడ్ (MDL) మూడు స్కార్పీన్ సబ్‌మెరైన్‌లను తయారు చేయనుంది. ఈ ఒప్పందం విలువ సుమారు రూ. 36,000 కోట్లు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ రెండు సంవత్సరాల క్రితమే ఆమోదం తెలిపినప్పటికీ, చర్చల్లో జాప్యం జరిగింది. ఇప్పుడు, వాణిజ్యపరమైన చర్చలు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ ఒప్పందం ఖరారు అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

జర్మనీతో ఆరు స్టెల్త్ సబ్‌మెరైన్‌లు
భారత రక్షణ శాఖ రూ. 65,000 కోట్ల వ్యయంతో ఆరు డీజిల్‌–ఎలక్ట్రిక్‌ స్టెల్త్‌ జలాంతర్గాములను (P75-I) తయారు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టును జర్మనీకి చెందిన థైసెన్‌క్రుప్ మెరైన్‌ సిస్టమ్స్‌ (TKMS), మజగాన్‌ డాక్‌ షిప్‌బిల్డర్స్‌తో కలిసి సంయుక్తంగా చేపట్టనుంది. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు 2021లో ఆమోదం లభించింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన వాణిజ్య చర్చలు పూర్తయ్యేందుకు మరో 6–9 నెలల సమయం పట్టవచ్చని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

జర్మనీ, ఫ్రాన్స్‌తో భారత్ చేసుకునే ఈ రెండు ఒప్పందాల ద్వారా భారత్ రెండు ప్రయోజనాలను పొందుతోంది. అధునాత సబ్‌మరైన్‌లను పొందడం ఒకటైతే, ఆ రెండు దేశాలు భారత రక్షణ పరిశ్రమకు టెక్నాలజీ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ను అందించనుండటం రెండో కీలకమైన అంశం. మజగాన్‌ డాక్‌ వంటి దేశీయ షిప్‌బిల్డింగ్‌ సంస్థల సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల, భవిష్యత్తులో భారత్‌ ఇతర దేశాలకు కూడా సబ్‌మరైన్‌లను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. దేశీయ ఇంజనీరింగ్‌ రంగంలో వేలాది ఉద్యోగాలు సృష్టించే అవకాశం ఉంది.

వ్యూహాత్మక అవసరం
గత దశాబ్దంలో చైనా హిందూ మహాసముద్రంలో తన నావికాదళ ఉనికిని గణనీయంగా పెంచుకుంది. ప్రత్యేకించి హంబంటోటా (శ్రీలంక), గ్వాదర్‌ (పాకిస్తాన్‌) వంటి వ్యూహాత్మక పోర్టుల్లో దాని ప్రాబల్యం పెరగడం భారత్‌ను కలవరపెడుతున్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భారత నౌకాదళానికి అధునాతన సబ్‌మరైన్‌లు అత్యవసరం. ఎందుకంటే సముద్రంలో శత్రువును గోప్యంగా పర్యవేక్షించడం, సరిహద్దుల రక్షణ, కీలక వాణిజ్య మార్గాలను సురక్షితం చేయడం వంటి పనుల్లో అత్యాధునిక సబ్‌మరైన్‌లను వ్యూహాత్మకంగా అవసరమని భారత ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

2026 రెండో అర్థ సంవత్సరం నాటికి ఒప్పందాలు పూర్తవుతాయని భారత్ సర్కారు భావిస్తోంది. అయితే గతంలో స్కార్పిన్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో జరిగిన ఆలస్యాలు మళ్లీ పునరావృతం కాకూడదని భారత నౌకాదళం భావిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, ఒకేసారి రెండు మెగా ప్రాజెక్టులు అమలు చేసే సామర్థ్యం మజగాన్‌ డాక్‌కు ఏమేరకు ఉన్నదనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.

