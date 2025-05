ETV Bharat / bharat

కాల్పుల విరమణ ప్రకటించిన భారత్- మే 12న పాక్​తో చర్చలు - INDIA PAK AGREE TO CEASEFIRE

PS Vikram Mishri ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 10, 2025 at 7:02 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:15 PM IST 2 Min Read

India Pak Agree To Ceasefire : భారత్, పాకిస్థాన్​ మధ్య పూర్తిస్థాయి తక్షణ కాల్పుల విరమణకు అంగీకారం కుదిరింది. ఇరుదేశాలు శనివారం రోజు పరస్పరం చర్చించుకొని దీనిపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాయి. ఈ చర్చల కోసం ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3.35 గంటలకు పాకిస్థాన్​ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (డీజీఎంఓ) నుంచి భారత డీజీఎంఓకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. కాల్పుల విరమణ అంశంపై ఇద్దరూ చర్చించుకున్నారు. "భారత్, పాకిస్థాన్​ డీజీఎంఓల స్థాయిలో కాల్పుల విరమణ గురించి చర్చలు జరిగాయి. ఇరుపక్షాలు భూమి, గాలి, సముద్రంలో కాల్పుల విరమణ పాటించాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచే కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చింది. కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి ఇరుదేశాలు నిర్దిష్ట నిబంధనలను నిర్దేశించుకున్నాయి. భారత్, పాక్ డీజీఎంఓలు మళ్లీ మే 12న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు సంప్రదింపులు జరుపుతారు"

- విక్రమ్ మిస్రి, భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి సైనిక చర్యలు ఆపాలని నిర్ణయించాం "కాల్పుల విరమణ అంశంపై ఇవాళ భారత్, పాకిస్థాన్​లు ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి. ఇరుదేశాలు కాల్పులు, సైనిక చర్యలను ఆపాలని నిర్ణయించాయి. భారత్ మొదటి నుంచీ ఉగ్రవాదంపై పోరు సలుపుతోంది. ఇకపైనా అదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తుంది"

- ఎస్‌.జైశంకర్, భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి

Last Updated : May 10, 2025 at 7:15 PM IST