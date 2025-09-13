ETV Bharat / bharat

దేశభక్తితో బీజేపీ వ్యాపారం చేస్తోంది- 'ఇండియా-పాక్ క్రికెట్ మ్యాచ్​'ను బాయ్​కాట్ చేయాల్సిందే: ఉద్ధవ్ ఠాక్రే

పాక్​తో ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడడం- మన జాతీయ భావోద్వేగాలకు పెద్ద అవమానం : శివసేన (యూబీటీ) అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే

Published : September 13, 2025 at 4:54 PM IST

Uddhav Thackeray On India Pak Match : ఆసియా కప్​లో భాగంగా ఆదివారం భారత్​-పాకిస్థాన్ మధ్య జరగనున్న క్రికెట్ మ్యాచ్​పై శివసేన (యూబీటీ) చీఫ్​ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మండిపడ్డారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోసే పాకిస్థాన్​తో క్రికెట్ ఆడడం అంటే, అది భారతీయుల భావోద్వేగాలను అవమానించడమే అని వ్యాఖ్యానించారు. సరిహద్దుల్లో మన సైనికులు ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తుంటే, పాకిస్థాన్​తో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. ఈ మ్యాచ్​కు వ్యతిరేకంగా మహారాష్ట్ర అంతటా 'సిందూర్' నిరసనలు చేపట్టనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.

ముంబయిలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ఆదివారం జరగనున్న భారత్​-పాక్ మ్యాచ్​ను బాయ్​కాట్ చేయాలని, ఉగ్రవాదంపై భారత్​ వైఖరిని ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశమని ఆయన అన్నారు.

దేశభక్తితో వ్యాపారం!
ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై ఉద్ధవ్ ఠాక్రే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. భారత్​-పాక్ క్రికెట్ మ్యాచ్​ను అనుమతించడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సిందూర్​ను నిలిపివేసినట్లు ప్రకటించబోతోందా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. పహల్గామ్​లో ఉగ్రదాడులు చేసిన పాకిస్థాన్​లో జరిగే క్రికెట్​ మ్యాచ్​ను చూడవద్దని దేశభక్తులకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

"భారత్​, పాక్​ల మధ్య జరగనున్న క్రికెట్ మ్యాచ్​ మన జాతీయ భావోద్వేగాలను అవమానపరచడమే అవుతుంది. మన సైనికులు సరిహద్దుల్లో ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తుంటే, మన పాకిస్థాన్​తో క్రికెట్​ ఆడాల్సిన అవసరం ఉందా?"
- ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, శివసేన (యూబీటీ) చీఫ్​

అది పెద్ద జోక్​
బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర సర్కార్​పై మండిపడిన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, దాయాదుల మధ్య జరగనున్న క్రికెట్ మ్యాచ్​ దేశభక్తిపై వేసిన ఒక పెద్ద జోక్ అని అభివర్ణించారు. దీనిని బాయ్​కాట్ చేస్తే, ఉగ్రవాదంపై భారత వైఖరి ఏమిటో ప్రపంచానికి బలమైన సంకేతాన్ని పంపినట్లు అవుతుంది అని ఆయన అన్నారు.

రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించలేవు!
శివసేన వ్యవస్థాపకుడు బాల్​ ఠాక్రే, 'రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించలేవు' అని చెబుతుండేవారు. అలాంటిది ఇప్పుడు క్రికెట్, రక్తం ఎలా కలిసిపోతాయి అని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రశ్నించారు. బీజేపీ దేశభక్తి పేరుతో వ్యాపారం చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.

మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు
భారత్​-పాక్ మ్యాచ్​కు వ్యతిరేకంగా శివసేన (యూబీటీ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడుతుందని ఉద్ధవ్ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా తమ పార్టీ మహిళా కార్యకర్తలు 'సిందూరం' సేకరించి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి పంపుతారని ఆయన తెలిపారు.

"ఒకానొక సమయంలో బాల్​ ఠాక్రే దగ్గరకు పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ జావేద్​ మియాందాద్ వచ్చారు. అప్పుడు కూడా క్రికెట్ మ్యాచ్​ గురించే చర్చ జరిగింది. ఆ సందర్భంలో బాల్​ ఠాక్రే, 'పాకిస్థాన్​ నేల మీద నుంచి భారత్​పై ఉగ్రవాద చర్యలు కొనసాగినంత కాలం క్రికెట్ ఆడడం జరగదు' అని మియాందాద్​ మొహం మీదే చెప్పారు" అని ఈ సందర్భంగా ఉద్ధవ్ తెలిపారు.

మన విదేశాంగ విధానం బలహీనంగా ఉంది!
పాకిస్థాన్​పై కేంద్రం వైఖరిని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దుయ్యబట్టారు. ప్రస్తుతం భారత విదేశాంగ విధానం చాలా బలహీనంగా ఉందని ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్​ ద్వారా నిరూపితం అయ్యిందని వ్యాఖ్యానించారు. పాక్​ ఆక్రమిత కశ్మీర్​ను కేంద్రం తిరిగి తీసుకోలేకపోయిందని అన్నారు.

"పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదాన్ని వ్యాపింపజేస్తోందని మీరు చెబుతున్నారు. మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ దేశంతో క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. పాక్ ఉగ్రవాద దేశమా? కాదా? పాక్ మన శత్రువు కాదా? ఓ వైపు మన సైనికులు అమరులు అవుతుంటే, మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. ఇది మంచిది కాదు."
- ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, శివసేన (యూబీటీ) అధినేత

హిందువులే టార్గెట్​
జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి పాక్​ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులకు తెగబడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మారణహోమంలో 26 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనితో భారత్​ 2025 మే7 ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. వంద మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను అంతం చేసింది.

దీనితో పాక్​ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు పాల్పడింది. అయితే భారత్​ తన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో, సైనిక బలంతో పాకిస్థాన్​ ఆటకట్టించింది. దీనితో సంధి చేసుకుందామని పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

అలా మనమెందుకు చేయకూడదు!
కానీ ఇప్పుడు ఇరుదేశాల మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్​ జరగబోతున్న నేపథ్యంలో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, 1979ల నాటి ఓ విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

"1979లో ఆనాటి సోవియెట్ యూనియన్​ (రష్యా), అఫ్గానిస్థాన్​పై దాడులకు పాల్పడడంతో, 1980 మాస్కో ఒలింపిక్స్​ను అమెరికా బహిష్కరించింది. దీనితో యూఎస్​ మిత్ర దేశాలు కూడా ఆ ఒలింపిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొనలేదు. ప్రతీకారంగా సోవియట్​ యూనియన్, దాని 13 మిత్రదేశాలు 1984 లాస్​ ఏంజిల్స్​లో జరిగిన సమ్మర్ ఒలింపిక్స్​ను బహిష్కరించాయి. మరి మనమెందుకు అలా చేయకూడదు" అని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అన్నారు.

