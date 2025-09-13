దేశభక్తితో బీజేపీ వ్యాపారం చేస్తోంది- 'ఇండియా-పాక్ క్రికెట్ మ్యాచ్'ను బాయ్కాట్ చేయాల్సిందే: ఉద్ధవ్ ఠాక్రే
పాక్తో ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడడం- మన జాతీయ భావోద్వేగాలకు పెద్ద అవమానం : శివసేన (యూబీటీ) అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే
Uddhav Thackeray On India Pak Match : ఆసియా కప్లో భాగంగా ఆదివారం భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య జరగనున్న క్రికెట్ మ్యాచ్పై శివసేన (యూబీటీ) చీఫ్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మండిపడ్డారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోసే పాకిస్థాన్తో క్రికెట్ ఆడడం అంటే, అది భారతీయుల భావోద్వేగాలను అవమానించడమే అని వ్యాఖ్యానించారు. సరిహద్దుల్లో మన సైనికులు ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తుంటే, పాకిస్థాన్తో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. ఈ మ్యాచ్కు వ్యతిరేకంగా మహారాష్ట్ర అంతటా 'సిందూర్' నిరసనలు చేపట్టనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
ముంబయిలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ఆదివారం జరగనున్న భారత్-పాక్ మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేయాలని, ఉగ్రవాదంపై భారత్ వైఖరిని ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశమని ఆయన అన్నారు.
దేశభక్తితో వ్యాపారం!
ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై ఉద్ధవ్ ఠాక్రే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. భారత్-పాక్ క్రికెట్ మ్యాచ్ను అనుమతించడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిలిపివేసినట్లు ప్రకటించబోతోందా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. పహల్గామ్లో ఉగ్రదాడులు చేసిన పాకిస్థాన్లో జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్ను చూడవద్దని దేశభక్తులకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
"భారత్, పాక్ల మధ్య జరగనున్న క్రికెట్ మ్యాచ్ మన జాతీయ భావోద్వేగాలను అవమానపరచడమే అవుతుంది. మన సైనికులు సరిహద్దుల్లో ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తుంటే, మన పాకిస్థాన్తో క్రికెట్ ఆడాల్సిన అవసరం ఉందా?"
- ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, శివసేన (యూబీటీ) చీఫ్
అది పెద్ద జోక్
బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర సర్కార్పై మండిపడిన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, దాయాదుల మధ్య జరగనున్న క్రికెట్ మ్యాచ్ దేశభక్తిపై వేసిన ఒక పెద్ద జోక్ అని అభివర్ణించారు. దీనిని బాయ్కాట్ చేస్తే, ఉగ్రవాదంపై భారత వైఖరి ఏమిటో ప్రపంచానికి బలమైన సంకేతాన్ని పంపినట్లు అవుతుంది అని ఆయన అన్నారు.
రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించలేవు!
శివసేన వ్యవస్థాపకుడు బాల్ ఠాక్రే, 'రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించలేవు' అని చెబుతుండేవారు. అలాంటిది ఇప్పుడు క్రికెట్, రక్తం ఎలా కలిసిపోతాయి అని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రశ్నించారు. బీజేపీ దేశభక్తి పేరుతో వ్యాపారం చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.
మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు
భారత్-పాక్ మ్యాచ్కు వ్యతిరేకంగా శివసేన (యూబీటీ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడుతుందని ఉద్ధవ్ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా తమ పార్టీ మహిళా కార్యకర్తలు 'సిందూరం' సేకరించి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి పంపుతారని ఆయన తెలిపారు.
"ఒకానొక సమయంలో బాల్ ఠాక్రే దగ్గరకు పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ జావేద్ మియాందాద్ వచ్చారు. అప్పుడు కూడా క్రికెట్ మ్యాచ్ గురించే చర్చ జరిగింది. ఆ సందర్భంలో బాల్ ఠాక్రే, 'పాకిస్థాన్ నేల మీద నుంచి భారత్పై ఉగ్రవాద చర్యలు కొనసాగినంత కాలం క్రికెట్ ఆడడం జరగదు' అని మియాందాద్ మొహం మీదే చెప్పారు" అని ఈ సందర్భంగా ఉద్ధవ్ తెలిపారు.
మన విదేశాంగ విధానం బలహీనంగా ఉంది!
పాకిస్థాన్పై కేంద్రం వైఖరిని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దుయ్యబట్టారు. ప్రస్తుతం భారత విదేశాంగ విధానం చాలా బలహీనంగా ఉందని ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ ద్వారా నిరూపితం అయ్యిందని వ్యాఖ్యానించారు. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ను కేంద్రం తిరిగి తీసుకోలేకపోయిందని అన్నారు.
"పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదాన్ని వ్యాపింపజేస్తోందని మీరు చెబుతున్నారు. మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ దేశంతో క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. పాక్ ఉగ్రవాద దేశమా? కాదా? పాక్ మన శత్రువు కాదా? ఓ వైపు మన సైనికులు అమరులు అవుతుంటే, మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. ఇది మంచిది కాదు."
- ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, శివసేన (యూబీటీ) అధినేత
హిందువులే టార్గెట్
జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గాంలోకి పాక్ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులకు తెగబడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మారణహోమంలో 26 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనితో భారత్ 2025 మే7 ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. వంద మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను అంతం చేసింది.
దీనితో పాక్ నేరుగా భారత్పై దాడులకు పాల్పడింది. అయితే భారత్ తన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో, సైనిక బలంతో పాకిస్థాన్ ఆటకట్టించింది. దీనితో సంధి చేసుకుందామని పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.
అలా మనమెందుకు చేయకూడదు!
కానీ ఇప్పుడు ఇరుదేశాల మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగబోతున్న నేపథ్యంలో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, 1979ల నాటి ఓ విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
"1979లో ఆనాటి సోవియెట్ యూనియన్ (రష్యా), అఫ్గానిస్థాన్పై దాడులకు పాల్పడడంతో, 1980 మాస్కో ఒలింపిక్స్ను అమెరికా బహిష్కరించింది. దీనితో యూఎస్ మిత్ర దేశాలు కూడా ఆ ఒలింపిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొనలేదు. ప్రతీకారంగా సోవియట్ యూనియన్, దాని 13 మిత్రదేశాలు 1984 లాస్ ఏంజిల్స్లో జరిగిన సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ను బహిష్కరించాయి. మరి మనమెందుకు అలా చేయకూడదు" అని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అన్నారు.
