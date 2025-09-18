ETV Bharat / bharat

పాకిస్థాన్​- సౌదీ అరేబియా మధ్య రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్ కీలక కామెంట్స్

ఇరుదేశాలు కుదుర్చుకున్న వ్యూహాత్మాక పరస్పర రక్షణ ఒప్పందంతో భారత్​పై పడే ప్రభావాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తామని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
India on Pakistan Saudi Arabia Pact : పాకిస్థాన్​, సౌదీ అరేబియా మధ్య కుదిరిన రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్​ స్పందించింది. ఇరుదేశాలు కుదుర్చుకున్న వ్యూహాత్మాక పరస్పర రక్షణ ఒప్పందంతో భారత్​పై పడే ప్రభావాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తామని వెల్లడించింది. భారత జాతీయ భద్రతతో పాటు ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపైనా అధ్యయనం చేస్తామని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్​ధీర్ జైశ్వాల్​ వివరించారు.

"సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్​ మధ్య వ్యూహాత్మాక పరస్పర రక్షణ ఒప్పందం కుదిరిందని వార్తలు చూశాం. ఈ పరిణామంపై భారత ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉంది. ఇరుదేశాలు కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తాం. ఈ ఒప్పందంతో భారత్​పై పడే ప్రభావాలను అధ్యయనం చేస్తాం. జాతీయ భద్రత, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాల పట్ల గమనిస్తాం. భారత జాతీయ ప్రయోజనాలు, భద్రతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది."

--రణ్​ధీర్ జైశ్వాల్​, విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి

'ఎవరిపైన శత్రువు దురాక్రమణ జరిగినా ఇద్దరిపై దాడే'
అంతకుముందు సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్​ వ్యూహాత్మాక పరస్పర రక్షణ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ దేశాల్లో ఎవరిపైన శత్రువు దురాక్రమణ జరిగినా దానిని ఇద్దరిపైన దాడిగానే పరిగణించాలని తీర్మానం చేసింది. అప్పుడు ఇరువురు ప్రత్యర్థితో పోరాడాలన్నది ఆ ఒప్పందం ఉద్దేశం. పాకిస్థాన్​ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్​, సౌదీ అరేబియా ప్రధానమంత్రి, రాజు మహ్మద్​ బిన్​ సల్మాన్​ బిన్ మధ్య జరిగింది. సౌదీ అరేబియా రాజు ఆహ్వానం మేరకు బుధవారం రియాద్​కు చేరుకున్న షరీఫ్​, ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.

"సౌదీ అరేబియా- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉన్న ఎనిమిది దశాబ్దాలు సంబంధాలను మరింత విస్తరిస్తాం. ఇరు దేశాల భద్రతను పెంచడంతో పాటు ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ భద్రత, శాంతిని సాధించడానికి ఈ ఒప్పందం కృషి చేస్తుంది. ముఖ్యంగా రెండు దేశాలు రక్షణ రంగంలో పరస్పర భాగస్వామ్యం అందించుకోవాలి. ముఖ్యంగా రెండు దేశాలపై జరిగే ఏదైనా దురాక్రమణను రెండింటిపై దాడిగా పరిగణించాలని ఒప్పందం కుదిరింది" అని ఇరు దేశాలు సంయక్త ప్రకటన చేశాయి.

ఇరు దేశాల ప్రధానులు ద్వైపాక్షిక చర్చలు
ఒప్పందం అనంతరం ఇరు దేశాల ప్రధానులు ద్వైపాక్షిక చర్చలు చేశారు. అల్ యమమహ్​ ప్యాలెస్​లో ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు చర్చించారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న వ్యూహాత్మక, చారిత్రక సంబంధాలను, అలాగే ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు దోహదం చేసే అంశాలను సమీక్షించినట్లు ఉమ్మడి ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ భేటీలో పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ ధార్​, రక్షణ మంత్రి ఖవాజా మహ్మద్ అసిఫ్​, ఆర్మీ చీఫ్​ అసీం మునీర్​, ఆర్థిక మంత్రి మహ్మద్​ ఔరంగజేబ్​, సమాచార మంత్రి అతహూల్లా తరార్​ తదితరులు హాజరయ్యారు.

పాక్​తో ఉద్రిక్తతల వేళ ఒప్పందం
కాగా, కొద్ది నెలల క్రితం భారత్‌ - పాకిస్థాన్​ మధ్య ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి బదులుగా మన సైన్యం పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఆ తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య కొన్ని రోజుల పాటు ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాతో పాకిస్థాన్ ఒప్పందం చేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

