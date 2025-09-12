'మెట్రో కనెక్టివిటీలో భారత్ అమెరికాను అధిగమిస్తుంది'- కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్
Published : September 12, 2025 at 5:17 PM IST
Khattar On India Metro Network Length: మెట్రో రైలు కనెక్టివిటీలో భారత్ త్వరలో అమెరికాను అధిగమించి రెండో అతిపెద్ద దేశంగా అవతరిస్తుందని కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తెలిపారు. మెట్రో రైలు నెట్ వర్క్ పొడవులో చైనా, అమెరికా తర్వాత భారత్ ప్రస్తుతం మూడో స్థానంలో ఉందని పేర్కొన్నారు. కేరళలోని కొచ్చిలో కేరళ స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖ (ఎల్ఎస్జీడీ) నిర్వహించిన అర్బన్ కాన్క్లేవ్లో ఖట్టర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్, పలువురు మంత్రులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ప్రస్తుతం 1,065 కి.మీల విస్తీర్ణంలో 24 నగరాల్లో మెట్రో సేవలు పనిచేస్తున్నాయని మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ వెల్లడించారు. త్వరలో 1,400 కి.మీల మెట్రో నెట్ వర్క్ ఉన్న అమెరికాను భారత్ అధిగమిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. నిర్మాణంలో 955 కి.మీల మెట్రో ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయన్నారు. మరో ఐదు ప్రాజెక్టులు పైప్ లైన్ దశలో ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. 1960లలో 20 శాతంగా ఉన్న భారతదేశ పట్టణీకరణ రేటు, 2027 నాటికి 30 శాతానికి పెరుగుతుందని తెలిపారు. 2047 నాటికి భారత్ వందో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల జరుపుకునేనాటికి పట్టణీకరణ 50 శాతానికి చేరుకుంటుందని అంచనా వేశారు.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పై ప్రశంసలు
పట్టణాభివృద్ధిలో ఈ-మొబిలిటీ ఒక కీలకమైన అంశంగా ఉందని ఖట్టర్ అభిప్రాయపడ్డారు. 10,000 కొత్త బస్సులను ఆర్డర్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. పట్టణీకరణ డ్రైవ్ కింద రోడ్డు అభివృద్ధిని కూడా చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ను కూడా ప్రశంసించారు. 'స్వచ్ఛ భారత్' మిషన్లో అన్ని చిన్న, పెద్ద నగరాలు పరిశుభ్రత కోసం క్రమం తప్పకుండా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామన్నారు. "స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో భాగంగా కొన్ని నగరాలు పరిశుభ్రతలో తరచుగా అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి. కాబట్టి మేము 'సూపర్ స్వచ్ఛ లీగ్'ను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం. స్థిరంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్న నగరాలను అందులో చేర్చుతాం. అయితే క్రమం తప్పకుండా తక్కువ ర్యాంక్లో ఉన్న నగరాల కోసం ప్రత్యేక లీగ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. పౌర సంస్థలు పట్టణ ప్రాజెక్టుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదాయంపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదు. వాటి ఆస్తులు, పన్ను ఆదాయం నుంచి వనరులను కూడా సమీకరించుకోవాలి." అని ఖట్టర్ వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పీఎంఏవై) అమలు కోసం కేంద్రం ఒక అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ కేరళ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు. పీఎంఏవై రెండో దశ కింద కేంద్రం 3 కోట్ల ఇళ్లను మంజూరు చేయాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వెల్లడించారు. ప్రజలకు సేవలను అందించడానికి పౌర సంస్థలు డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు కేరళ అర్బన్ కాన్క్లేవ్ను ఒక నమూనాగా అభివర్ణించారు. కేరళ వేగవంతమైన పట్టణీకరణను చూస్తోందన్నారు.
"కేరళ మంత్రులు నాతో వేగవంతమైన రవాణా వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడారు. వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) సమర్పించమని నేను వారితో చెప్పాను. వారు అందించిన డీపీఆర్ పరిశీలించాక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. స్థానిక, రాష్ట్ర, కేంద్ర పథకాల మధ్య తేడాను మనం గుర్తించకూడదు. అన్ని ప్రభుత్వాలు పట్టణ అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేయాలి." అని కేంద్ర మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ వ్యాఖ్యానించారు.
