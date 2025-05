ETV Bharat / bharat

భారత్​కు కావాల్సింది భాగస్వాములు, బోధకులు కాదు- వారికి జైశంకర్‌ స్ట్రాంగ్​ మెసేజ్​ - EAM JAISHANKAR MESSAGE TO EUROPE

EAM Jaishankar ( ANI )

EAM Jaishankar Message To Europe : యూరోపియన్ దేశాలు అనుసరిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిపై భారత విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్​ ధ్వజమెత్తారు. భారత భౌగోళిక రాజకీయ వైఖరిని ప్రభావితం చేయడానికి యూరోపియన్ దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయంటూ విమర్శలు చేశారు. భారత్‌తో బలమైన సంబంధాల కోసం ఐరోపాలోని దేశాలు ఆసక్తితో పాటు సున్నితత్వాన్ని ప్రదర్శించాలని విదేశాంగశాఖ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. భారత్‌ భాగస్వామ్యాల కోసం ఎదురుచూస్తోందని బోధకుల కోసం కాదని చురకలంటించారు. దిల్లీలో జరిగిన ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ ఇండియా ఫోరం సమావేశంలో జైశంకర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐస్​లాండ్​ మాజీ అధ్యక్షుడు గ్రిమ్సన్ తదితరులతో జరిగిన చర్చావేదికలో యూరప్ తీరును జైశంకర్ ఎండగట్టారు. యూరప్ దేశాల నుంచి భారత్ ఏం కోరుకుంటుదని అడిగిన ప్రశ్నకు జై శంకర్ తనదైన రీతిలో స్పందించారు. "ప్రపంచ దేశాలతో మేము భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటాం. బోధనలను కాదు. ఎవరైతే బోధిస్తుంటారో వారు వాటిని పాటించరు. మిగతా వారిని అనుసరించమని చెబుతారు. ఐరోపాలోని కొన్ని దేశాలు ఈ సమస్యతో ఇంకా ఇబ్బందిపడుతున్నాయి. మరికొన్ని మారుతున్నాయి. ఐరోపా ప్రస్తుతం వాస్తవాలను అర్థం చేసుకుంటోంది. వాటి ఆధారంగా వారు మారుతారో, లేదో చూడాల్సి ఉంది. మేము(భారత్‌) ఇతరులతో సంబంధాలను ఏర్పర్చుకోవాలంటే అవగాహన, పరస్పరం ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రపంచం ఎలా పని చేస్తుందనే వాస్తవాన్ని కూడా తెలిసి ఉండాలి."

- జైశంకర్, విదేశాంగ మంత్రి

