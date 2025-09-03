ETV Bharat / bharat

మరిన్ని S 400 కొనుగోళ్లు? రష్యాతో భారత్​ చర్చలు- వచ్చే ఏడాది నాటికి డెలివరీ! - INDIA BUYING S 400 FROM RUSSIA

అత్యధికంగా 36శాతం ఆయుధాలు రష్యా నుంచే కొనుగోలు- ఏకంగా 300కి.మీ.దూరం నుంచే పాక్ విమానం ధ్వంసం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read

S 400 Air Defence System : ఎస్‌-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను మరికొన్ని సమకూర్చుకోవటంపై భారత్‌ దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే రష్యాతో చర్చలు మొదలైనట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని రష్యా రక్షణశాఖ వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో ఎస్‌-400అద్భుతంగా పనిచేసినట్లు వాయుసేన పేర్కొనటంతో మరికొన్ని యూనిట్లు కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్‌ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.

మరిన్ని యూనిట్ల కోసం రష్యాతో చర్చలు
ఎస్‌-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ప్రత్యర్థి క్షిపణులను అడ్డుకోవటమే కాకుండా వాటిని ధ్వంసం చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ వేళ ఈ రక్షణ వ్యవస్థ పాకిస్థాన్‌ను కాళ్లబేరానికి వచ్చేలా చేసింది. దాయాదికి మళ్లీ కంటిమీద కునుకులేకుండా చేసే మరో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మరిన్ని ఎస్‌-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల కొనుగోలు కోసం భారత్‌ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ వర్గాలు చెప్పినట్లు మాస్కో అధికారిక న్యూస్‌ టాస్‌ పేర్కొంది. భారత్‌ ఇప్పటికే ఎస్‌-400లను వాడుతోందని మరిన్ని యూనిట్ల కోసం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు రష్యా మిలిటరీ టెక్నికల్‌ కో-ఆపరేషన్‌ అధిపతి షుగయేవ్‌ తెలిపారు.

అత్యధికంగా 36శాతం ఆయుధాలు రష్యా నుంచే కొనుగోలు
పెరుగుతున్న చైనా సైనిక సామర్థ్యాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు భారత్‌ 2018లో 5.5బిలియన్‌ డాలర్ల విలువ చేసే 5ఎస్‌-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల కొనుగోలు కోసం రష్యాతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం సహా ఇతర కారణాలతో వాటి సరఫరా ఆలస్యమైంది. ఇప్పటి వరకు 3యూనిట్లు అందించిన రష్యా మిగతా రెండు 2026, 2027లో బట్వాడా చేయనున్నట్లు తెలిపింది. స్టాక్‌హోం ఇంటర్నేషనల్‌ పీస్‌ రీసెర్చి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ గణాంకాల ప్రకారం 2020-24 మధ్యకాలంలో భారత్‌ అత్యధికంగా 36శాతం ఆయుధాలు రష్యా నుంచే కొనుగోలు చేసింది. తర్వాతి స్థానాల్లో ఫ్రాన్స్‌, ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా ఉన్నాయి. రష్యా నుంచి ఆయుధాలు కొనుగోలు చేయకూడదని అమెరికా తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేస్తున్నప్పటికీ భారత్‌ ఏమాత్రం తలొగ్గలేదని రష్యా విదేశాంగమంత్రి సెర్గీలావ్రోవ్‌ అభినందించారు.

ఏకంగా 300కి.మీ.దూరం నుంచే పాక్ విమానం ధ్వంసం
ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ వేళ ఎస్‌-400 ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన విమానాన్ని ఏకంగా 300కి.మీ.దూరం నుంచే ధ్వంసం చేసినట్లు సైనికాధికారులు ప్రకటించారు. గతంలో ఎన్నడు కూడా ఉపరితలం నుంచి గగనతలంలోని లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేదన్నారు. ఇదివరకు 200కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను మాత్రమే కూల్చినట్లు చెప్పారు. ఎస్‌-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల్లో వాడే 4 రకాల క్షిపణుల్లో 40ఎన్‌6 రేంజ్‌ 400కిలోమీటర్లు. వాయుసేన దానిని ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో పూర్తిస్థాయిలో వాడుకుంది. వాటికి భయపడే పాకిస్థాన్‌ తమ ఎఫ్‌-16 ఫైటర్‌ జెట్లు, చైనా నుంచి కొనుగోలు చేసిన యుద్ధ విమానాలను సుదూర ప్రదేశాలకు తరలించింది.

సుదీర్ఘకాలంగా వ్యూహాత్మక భాగస్వాములైన భారత్‌-రష్యాలు అనేక రక్షణ ప్రాజెక్టుల్లో పరస్పరం సహకరించుకున్నాయి. రష్యాకు చెందిన టీ-90 ట్యాంక్‌లు, సుఖోయ్‌-30 ఎంకేఐ భారత్‌లోనే లైసెన్స్‌డ్‌ ప్రొడక్షన్‌ చేస్తున్నారు. మాస్కో నుంచే మిగ్‌-29 ఫైటర్‌ జెట్లు, కమోవ్‌ హెలీకాప్టర్లు, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ క్యారియర్‌ ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రమాదిత్యాను అందుకొంది. ఏకే-203 రైఫిల్స్‌, బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణులను భారత్‌లోనే తయారు చేస్తున్నారు.

