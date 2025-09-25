ETV Bharat / bharat

అగ్నిప్రైమ్ క్షిపణి విజయవంతం- దేశంలోనే తొలిసారి ప్రయోగం ఇలా!

అగ్ని ప్రైమ్ క్షిపణి విజయవంతమైందని ప్రకటించిన రక్షణశాఖ మంత్రి

Agni Prime Missile Tests
Agni Prime Missile Tests (X@rajnathsingh)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2025 at 9:35 AM IST

Agni Prime Missile Tests : రైలు ఆధారిత మొబైల్‌ లాంఛర్‌ అగ్ని ప్రైమ్ క్షిపణిని భారత్ విజయవంతంగా పరీక్షించింది. అనేక అత్యాధునిక సాంకేతికలను జోడించి రూపొందించిన ఈ క్షిపణి 2000 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయగలదు. ఈ క్షిపణిని రైలుపై ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మొబైల్ లాంచర్‌ నుంచి భారత రక్షణ, పరిశోధనా అభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్​డీఓ) పరీక్షించింది. ఇలా రైలుపై మొబైల్ లాంచర్ ద్వారా క్షిపణి పరీక్ష చేయడం ఇదే తొలిసారి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అతిపెద్ద రైలు నెట్‌వర్క్ ద్వారా ఎక్కడికైనా సులభంగా తరలించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా అతి తక్కువ వెలుతురులోనూ, అతి స్వల్ప సమయంలోనూ అగ్నిప్రైమ్‌ క్షిపణిని ప్రయోగించవచ్చని రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

