ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన ఆలయం భారత్​లో- రూ.1000 కోట్లతో నిర్మాణం- ఉమియా దేవి మందిర్‌ ప్రత్యేకతలివే!

ప్రపంచంలోనే అతిఎత్తైన ఆలయంగా నిలవనున్న ఉమియా దేవి మందిర్‌

Vishwa Umiadham Temple
Vishwa Umiadham Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Vishwa Umiadham Temple : ప్రపంచంలోనే అతిఎత్తైన హిందూ ఆలయాల్లో ఒకటిగా నిలవనున్న ఉమియా దేవి మందిర్‌ సిద్ధమవుతోంది. గుజరాత్​లోని జాస్​పూర్​లో 60 ఎకరాల్లో రూ.1000 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ మందిర నిర్మాణం జరుగుతోంది. దీనిని ఉమియా దేవి మందిరాన్ని విశ్వ ఉమియా ఫౌండేషన్‌ నిర్మిస్తోంది. దీని గోపురం ఎత్తు 551 అడుగులు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒక ఆధ్యాత్మిక మ్యూజియం కూడా ఉండనుంది. అంతేకాకుండా దేశంలోనే అతిపెద్ద కాంక్రీట్ రాఫ్ట్​గానూ ఇది నిలవనుంది.

ఈ ఉమియా ధామం ప్రాజెక్టులో నైపుణ్య, జీవన ప్రగతి విశ్వవిద్యాలయం, వైద్య, క్రీడాకాంప్లెక్స్‌లను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రశాంత వాతావరణంతో కూడిన సామాజిక, మత, సాంస్కృతిక కార్యకలాపాల కలబోతగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు విశ్వ ఉమియా ఫౌండేషన్‌ తెలిపింది. ఇందులో వేదాల మ్యూజియం, యోగ, ధ్యానం వంటివి చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక నిర్మాణాలు, యజ్ఞశాల, ఆడిటోరియంలు, థియేటర్లు, రిఫ్రెష్‌మెంట్‌ జోన్లు, పార్కింగ్‌ ఏరియాలు, వీఐపీల కోసం గ్రీన్‌ హాల్స్‌ ఉంటాయి.

ప్రత్యేకతలివే!
చారిత్రక ఉమియా మాత ఆలయం 1,551 ధర్మస్తంభాలపై నిర్మించనున్నారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాఫ్ట్‌గా, భారత్‌లో తొలిసారిగా నిర్మితమవుతోంది. సుమారు 24,000 ఘన మీటర్లు (8,57,500 ఘన అడుగులు) కాంక్రీట్ వినియోగించారు. 2025 సెప్టెంబర్ 15న సాయంత్రం 5 గంటలకు పనులు ప్రారంభించారు. సెప్టెంబర్ 15, 16, 17, 18 తేదీల్లో ఈ నిర్మాణ పనులు కొనసాగనున్నాయి. ఈ రాఫ్ట్ కాస్టింగ్ పనులు నిరంతరంగా పనిచేస్తూ 72 గంటల్లో పూర్తవనున్నాయి. రాఫ్ట్ కాస్టింగ్‌లో ఉపయోగించిన కాంక్రీట్‌తో 20 అడుగుల పొడవు, 27 కి.మీ పొడవైన రహదారిని నిర్మించవచ్చని నిర్వాహకులు తెలిపారు. అంచనాల ప్రకారం 680 కీలోమీటర్ల ఉక్కును ఉపయోగించారు. అంటే అహ్మదాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రలోని పుణే వరకు వెళ్లేంత ఇనుమును వినియోగించారు.

'సనాతన ధర్మానికి ప్రతీక'
ఈ ఆలయం 504 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మితమవుతుందని విశ్వ ఉమియా ఫౌండేషన్‌ అధ్యక్షుడు ఆర్​పీ పటేల్ తెలిపారు. దీనిని ప్రపంచంలోనే 9వ అద్భుతంగా పరిగణిస్తారని అన్నారు. విశ్వ ఉమియా ధామ్ మొత్తం సనాతన ధర్మానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. ఇది అన్ని వర్గాలకు ఒక ధామ్​గా నిలుస్తుందని వెల్లడించారు.

మరోవైపు ప్రపంచ అతి ఎత్తైన హిందూ ఆలయంగా ఇస్కాన్‌ ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో 700 అడుగుల ఎత్తైన వృందావన్ చంద్రోదయ మందిర్‌ను నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం అతి ఎత్తైన హిందూ టెంపుల్‌గా కర్ణాటకలో 249 అడుగుల మురుదేశ్వర్ ఆలయం ఉంది. దేశంలోనే అత్యంత పెద్ద రాజగోపురం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ రాజగోపురాన్ని తంజావూరుకు చెందిన సుమారు 500 కంటే ఎక్కువ మంది స్థపతులు దాదాపు పదేళ్ల పాటు అవిశ్రాంతంగా శ్రమించి నిర్మించారు. ఉత్తర కన్నడ జిల్లా భట్కళ సమీపంలో జాతీయ రహదారి మార్గంలో మురుడేశ్వర క్షేత్రం ఉంది. దీని వెడల్పు 105 అడుగులు. ఇది క్రమంగా తగ్గుతూ శిఖరాగ్రానికి చేరేసరికి 78 అడుగుల వెడల్పు ఉంటుంది. ఈ గోపురంలో 21 అంతస్తులు ఉన్నాయి. గోపుర గోడలపై ద్రావిడ శైలిలో చెక్కిన సుందరమైన శిల్పాలను ఉంటాయి. ప్రాచీన పుణ్య క్షేత్రంగానే కాదు, విహారయాత్రకూ ప్రసిద్ధి చెందింది.

