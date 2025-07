ETV Bharat / bharat

2040 నాటికి శాటిలైట్స్​ 3 రెట్లు పెంపు​- 2035నాటికి అంతరిక్ష కేంద్ర నిర్మాణం పూర్తి: ఇస్రో చీఫ్​ - ISRO TRIPLE ITS SATELLITES IN 2040

India has to triple its satellites in orbit by 2040: ISRO chief ( ANI )