ఆర్థరాత్రి పాకిస్థాన్ దాడి- దాయాది​ క్షిపణి వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసిన భారత్ - INDIA FOILS PAKISTAN ATTEMPTS

Pakistan Attempts On Indian Military Targets Foiled ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 8, 2025 at 3:32 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 3:38 PM IST 1 Min Read

Pakistan Attempts On Indian Military Targets Foiled : పాకిస్థాన్​ మోహరించిన క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు లక్ష్యంగా భారత సైన్యం దాడులు జరిపింది. లాహోర్‌లోని క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసింది. ఈ నెల 7అర్థరాత్రి నుంచి భారత సరిహద్దులపై దాడులకు పాకిస్థాన్​ ప్రయత్నించిన నేపథ్యంలో భారత్​ ప్రతిస్పందించింది.

పంజాబ్​లోని జలంధర్, లూథియానాలోని సైనిక స్థావరాలను పాకిస్థాన్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అధికారిక వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. డ్రోన్లు, క్షిపణులతో సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే భారత్​పై పాకిస్థాన్ చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైనట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. భారత వైమానిక దళం S-400 సుదర్శన్ చక్ర వైమానిక రక్షణ క్షిపణి వ్యవస్థ- వాటిని కూల్చివేసిందని తెలిపారు. పాకిస్థాన్​లో ఎయిర్ డిఫెన్స్ రాడార్లు, వ్యవస్థల లక్ష్యంగా భారత సైన్యం దాడులు చేసిందన్నారు. భారత్ దాడుల్లో పాకిస్థాన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ యూనిట్లు, HQ-9 ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ లాంచర్లకు తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లినట్టు తెలుస్తోంది. లాహోర్​లోని క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను భారత్ నిర్వీర్యం చేసింది.

Last Updated : May 8, 2025 at 3:38 PM IST