పాక్ హైకమిషన్ మరో అధికారి బహిష్కరణ- 24 గంటల డెడ్​లైన్ విధింపు- వారం రోజుల్లో రెండోసారి - PAK OFFICIAL EXPELLED

Pak Official Expelled ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 21, 2025 at 10:11 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 10:19 PM IST 1 Min Read

Pak Official Expelled : దిల్లీ పాకిస్థాన్​ హైకమిషన్ కార్యాలయానికి చెందిన మరో అధికారి తీరుపై భారత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆయనను దేశం నుంచి బహిష్కరంచింది. 24 గంటల్లోగా భారత్​ను విడిచి వెళ్లాలని డెడ్​లైన్ విధించింది. తన హోదాకు తగ్గట్లు నడుచుకోకపోవడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ బుధవారం తెలిపింది. అయితే ఇటీవల గూఢచర్యానికి పాల్పడుతున్నారనే అభియోగంపై ఓ పాక్ అధికారిని కేంద్ర బహష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు వారం వ్యవధిలో మరో అధికారి బహిష్కరణకు గురికావడం గమనార్హం. ఇప్పుడు సదరు అధికారిపై ఎలాంటి అభియోగాలు తీసుకున్నారన్నది మాత్రం విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ వెల్లడించలేదు.

జమ్ముకశ్మీర్​ పహల్గాంలో ఉన్న బైసనర్ లోయలో ఉగ్రదాడి అనంతరం ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ పేరిట పాకిస్థాన్‌, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత సైన్యం దాడులు జరిపింది. వైమానిక స్థావరాలను మట్టుబెట్టింది. ఆ తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య సైనికపరమైన ఉద్రిక్తతలు తలెత్తి, సద్దుమణిగిన నేపథ్యంలో తాజా పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి.

