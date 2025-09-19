ETV Bharat / bharat

పాక్‌-సౌదీ రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్​ కీలక వ్యాఖ్యలు- మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ప్రశ్నల వర్షం

పాక్‌-సౌదీ రక్షణ ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ కీలక వ్యాఖ్యలు

MEA on Saudi-Pak pact : సౌదీ అరేబియా-పాకిస్థాన్ మధ్య కుదిరిన వ్యూహాత్మక రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్​ స్పందించింది. సౌదీ అరేబియా పరస్పర ప్రయోజనాలు, సున్నితత్వాలను గుర్తుంచుకుంటుందని భారత్​ ఆశిస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు ఈ ఒప్పంద విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా విమర్శించింది.

ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉందని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ గుర్తు చేశారు. గత కొన్నేళ్లలో ఈ సంబంధం గణనీయంగా బలపడిందని తెలిపారు. సౌదీ అరేబియా పరస్పర ప్రయోజనాలు, సున్నితత్వాలను గుర్తుంచుకుంటుందని ఆశిస్తున్నామని విలేకర్ల సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ప్రశ్నల వర్షం
ప్రధాని మోదీకి ప్రచారంపై ఉన్న మక్కువ వల్లే భారత్​ను ఇరుకున పడిందిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. ఉగ్రవాద విషయంలో పాకిస్థాన్​ను ఒంటరిగా చేయడానికి బదులు ప్రధాని మోదీ కొత్త రక్షణ గొడుగును పొందేందుకు అనుమతించిందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి రాందీప్ సుర్జేవాలా అన్నారు.

'ఇది రాజకీయాల విషయం కాదు, జాతీయ ప్రయోజనాల అంశం. దేశ భద్రతను మూలకుపోయే విదేశాంగ వైఫల్యాలను భారతదేశం సహించలేం.భారత్​కు సౌదీ రెండువ అతిపెద్ద వ్యాపార భాగస్వామిగా ఉంది. మోదీ ప్రభుత్వం పాక్​ను ఒంటరిపరచడం బదులు, దానికి కొత్త రక్షణ గొడుగును సమకూర్చే అవకాశం కల్పించింది. మళ్లీ పాక్​ నుంచి ఉగ్రవాద దాడి జరిగితే, సౌదీ అరేబియా భారత్ పక్షాన నిలుస్తుందా? లేక ఒప్పందం ప్రకారం పాక్​కు సహకరిస్తుందా? భారత ప్రయోజనాలను కాపాడకుండా, ఒక కీలక గల్ఫ్ భాగస్వామి ఇస్లామాబాద్ వైపు ఎందుకు మళ్లిపోయింది? ప్రధాని మోదీ భారత్‌ గ్లోబల్ స్థాయిని పెంచుతున్నారని చెబుతారు. కానీ ఆయనకే అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు అందజేసిన దేశాలు పాక్​తో రక్షణ ఒప్పందాలు చేసుకోవడం ఏం సంకేతం?' అని ప్రశ్నల వర్షం కురింపించారు.

ఒప్పందంలోకి మరిన్ని దేశాలు!
మరోవైపు సౌదీతో తమ దేశం కుదుర్చుకున్న రక్షణ ఒప్పందంలోకి మరిన్ని దేశాలు చేరే అవకాశం ఉందని పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ వెల్లడించారు. ఇందుకు గల అవకాశాలను తాము మూసివేయలేదని తెలిపారు. అరబ్‌ దేశాలు కూడా ఈ డీల్‌ భాగం అవుతాయా? అని జియోన్యూస్‌ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఈ మేరకు స్పందించారు. తాజాగా సౌదీతో చేసుకొన్న ఒప్పందంలో మూడో దేశం చేరకుండా లేదా మరో దేశంతో ఇలాంటి అగ్రిమెంట్‌ చేసుకోకూడదని ఎటువంటి క్లాజు లేదని ఆసిఫ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం కింద అణ్వాయుధాలు వాడకూడదన్న నిబంధనేమీ లేదని తెలిపారు. తమకు ఉన్న అన్ని సామర్థ్యాలను వినియోగిస్తామని అన్నారు. తమ దేశం అణ్వాయుధ తనిఖీలకు ఎప్పుడూ సహకరిస్తుందని, నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడదని చెప్పారు. అయితే ఇది కేవలం రక్షణాత్మక ఒప్పందం మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు.

అసలేంటీ ఒప్పందం
పాకిస్థాన్‌-సౌదీ అరేబియా మధ్య ఇటీవలే ఓ రక్షణ ఒప్పందం జరిగింది. దీని ప్రకారం ఇరువురిలో ఏ దేశంపై దాడి జరిగినా రెండింటిపై దాడిగా భావించి ఎదుర్కొంటారు. కొన్ని నెలల క్రితం భారత్‌-పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. పహల్గాం ఉగ్రదాడి బదులుగా మన బలగాలు పాక్‌లోని ఉగ్రమూకలను మట్టుపెట్టాయి. దాని తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య కొన్నిరోజుల పాటు ఘర్షణ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒప్పందం జరగడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

