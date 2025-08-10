India Electronics Sector Soars : అమెరికాకు అతిపెద్ద స్మార్ట్ఫోన్ల ఎగుమతిదారుగా భారత్ అవతరించిందని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద మొబైల్ ఫోన్ల తయారీదారుగా మన దేశం ఉందన్నారు. ప్రపంచ ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్లో భారత్ పాత్ర నానాటికీ పెరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం రోజు బెంగళూరులో మెట్రో ప్రాజెక్టుల పనుల ప్రారంభోత్సవంలో రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రసంగించారు. గత 11 ఏళ్లలో భారత్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువుల ఉత్పత్తి 6 రెట్లు పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగం విలువ రూ.12 లక్షల కోట్లకు చేరిందన్నారు. వాటి ఎగుమతుల విలువ 8 రెట్లు పెరిగి, రూ.3 లక్షల కోట్లు అయిందని తెలిపారు. టెక్నాలజీ ఉత్పత్తుల తయారీలో భారత్ను ప్రపంచ హబ్గా మార్చాలనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ సంకల్పం వల్లే ఇవన్నీ సాకారం అవుతున్నాయని అశ్వినీ వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. పౌరులందరికీ టెక్నాలజీని చేరువ చేయాలనే విజన్తో కేంద్ర సర్కారు ముందుకు సాగుతోందన్నారు.
ఫోన్ల తయారీలో మెరుపు వేగంతో భారత్ పురోగతి
కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, 2014లో భారత్లో కేవలం 2 ఫోన్ల తయారీ యూనిట్లే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన దేశంలో 300కుపైగా ఫోన్ల తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. 2014 - 2015 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి భారత్లో విక్రయమయ్యే ఫోన్లలో కేవలం 26 శాతమే దేశంలో తయారయ్యేవి. మిగతావన్నీ విదేశాల నుంచి భారత్కు దిగుమతి అయ్యేవి. ప్రస్తుతం భారత్లో విక్రయిస్తున్న ఫోన్లలో 99.2 శాతం ఇక్కడి యూనిట్లలోనే తయారవుతున్నాయి. 2014 నాటికి భారతదేశ ఫోన్ల తయారీ పరిశ్రమ విలువ రూ.18,900 కోట్లే. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఈ విలువ కాస్తా రూ.4.22 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.
మూడు వందేభారత్ రైళ్లను ప్రారంభించిన ప్రధాని
ఆదివారం ఉదయం మరో మూడు వందేభారత్ రైళ్లను కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు రైల్వే స్టేషన్ వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ జాబితాలో అజ్ని (నాగ్పూర్) - పుణె, కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు - బెళగావి, శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి కాత్రా - అమృత్సర్ వందేభారత్ రైళ్లు ఉన్నాయి. బెంగళూరు మెట్రో ఎల్లో లైన్ను కూడా ప్రధాని ప్రారంభించారు. బెంగళూరు, కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక అభివృద్ధి పనులను ఈ సందర్భంగా మోదీ ప్రారంభించారు. పలు పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం వ్యయం రూ. 22 వేల కోట్లకుపైనే ఉంది. దేశంలోని మొత్తం వందేభారత్ రైళ్ల సంఖ్య 150 (75 జతలు)కి పెరిగిందని పేర్కొంటూ రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు.
పేరు చెప్పకుండానే ట్రంప్పై మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు
పేరు చెప్పకుండానే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదివారం బెంగళూరులో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అని తెలిపారు. ప్రపంచంలో 10వ స్థానం నుంచి టాప్ 5లోకి భారత్ చేరిందన్నారు. త్వరలోనే టాప్ 3లో ఉంటామని మోదీ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఈ బలం సంస్కరణలు, పనితీరు, పరివర్తన నుంచి వచ్చిందన్నారు. దేశ విజయాల జెండా ఆకాశంలో సగర్వంగా ఎగురుతోందని పేర్కొన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావిస్తూ, ఉగ్రవాదులను, పాకిస్థాన్ను మోకరిల్లేలా చేసే భారత సైనికుల సామర్థ్యాన్ని యావత్ ప్రపంచం చూసిందని తెలిపారు. భారతదేశ విజయం వెనుక సాంకేతికత, మేక్ ఇన్ ఇండియా శక్తి ఉన్నాయన్నారు. బెంగళూరు యువత కూడా ఇందులో చాలా దోహదపడ్డారని కొనియాడారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్ విజయం వెనుక దేశీయ సాంకేతికత, మేక్ ఇన్ ఇండియా: ప్రధాని మోదీ
నోటీసు లేకుండా ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి పేరు తొలగించం: సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన ఈసీ