మొరాకోకు రక్షణగా భారత ఆవిష్కరణ- ఎలాంటి ప్లేస్లో అయినా దూసుకుపోవడమే!
మొరాకో దేశానికి భద్రత కల్పించనున్న DRDO, టాటా సంస్థలు అభివృద్ధి చేసిన వీల్ ఆర్మడ్ ఫ్లాట్ఫామ్
Published : September 25, 2025 at 2:44 PM IST
Morocco India Truck DRDO : భారత రక్షణ, పరిశోధనా అభివృద్ధి సంస్థ-DRDO టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ కలిసి భారత ఆవిష్కరణను అంతర్జాతీయ వేదికగా సగర్వంగా నిలబెట్టనున్నాయి. DRDO శాస్త్రవేత్తలు వీల్డ్ ఆర్మర్డ్ ఫ్లాట్ఫామ్-Wh.A.Pని డిజైన్ చేశారు. ఈ సైనిక వాహనాన్ని టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ అభివృద్ధి చేసింది. Wh.A.Pని యుద్ధం క్షేత్రంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా దూసుకెళ్లేందుకు వీలుగా అభివృద్ధి చేశారు. లద్దాఖ్లోని భిన్నమైన ఎత్తుపల్లాల్లోనూ, థార్ ఎడారి ఇసుక తిన్నెలపైనా, ఆఖరికి నీటిలోనూ దూసుకుపోయే ఉభయచర వాహనంగా ఇది రూపుదిద్దుకుంది. రిమోట్ కంట్రోల్ ఆయుధ వ్యవస్థను ఇందులో పొందుపరిచారు.
ప్రయాణాలకు, రక్షణకు, ఏదైనా మిషన్కు అనుకూలంగా ఈ వాహనాలు ఉంటాయి. ల్యాండ్మైన్ల నుంచి వీటికి రక్షణ ఉంటుంది. మంచి సస్పెన్షన్, సెంటర్ టైర్ ఇన్ప్లాషన్ సిస్టమ్ను పొందుపరిచారు. పోరాట వాహనంగా, సైనికులను తీసుకెళ్లేందుకు, నిఘాకు, మోర్టార్లను తీసుకెళ్లేందుకు, ఆంబులెన్సుగాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. వీటికి మనవ రహిత రిమోట్ ఆయుధ స్టేషన్లు, యాంటీ ట్యాంకు గైడెడ్ క్షిపణులను ప్రయోగించే సామర్థ్యం ఉంటుందని DRDO తెలిపింది. బురద, మురికి, నీరు సహా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సులువుగా ప్రయాణించగలదు. సైన్యం ఇన్ఫ్రాంటీ మొబైల్ వెహికల్ గాను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
సెప్టెంబరు 23న మొరాకోలోని బెరెచిడ్లో పర్యటించిన.. భారత రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, మొరాకో రక్షణమంత్రి అబ్దుల్ లతీఫ్ లోడితో కలిసి.. టాటా అడ్వాన్సుడ్ సిస్టమ్స్ నిర్మించిన రక్షణ ఉత్పత్తి కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించారు. 20 వేల చదరపు మీటర్ల పరిధిలో నిర్మించిన ఆధునిక కర్మాగారంలో మొరాకో సైన్యం కోసం Wh.A.P 8x8 వాహనాలను టాటా సంస్థ తయారు చేయనుంది. వచ్చే నెల నుంచే ఈ ఆధునిక సైనిక వాహనాలను మొరాకో సైన్యానికి అందించనుంది. మొత్తం 150 వీల్డ్ ఆర్మర్డ్ ఫ్లాట్ఫామ్ వాహనాలను మూడేళ్లలో అందించేందుకు..టాటా సంస్థతో మొరాకో సైన్యం ఒప్పందం చేసుకుంది. దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ భారత సైనిక వాహనాలకు సంబంధించి ఇదే అతిపెద్ద కాంట్రాక్టు అని అధికారులు తెలిపారు.
వీల్డ్ ఆర్మర్డ్ ఫ్లాట్ఫామ్ వాహనాల ఒప్పందం భారత్, మొరాకో వ్యూహాత్మక సంబంధాల్లో చారిత్రక సందర్భంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ అభివర్ణించారు. భారత్ స్వయం స్వావలంబన అంటే కేవలం భారత్కు మాత్రమే పరిమితంకాదని ఆయన వివరించారు. స్వతంత్రంగా భారత్ను రక్షించుకుంటూనే అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యులతో కలిసి పనిచేస్తామని వివరించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియాతో పాటు మేక్ విత్ ఫ్రెండ్స్, మేక్ ఫర్ వరల్డ్ అనే నినాదాలను అనుసరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందుకు మొరాకోలోని టాటా అడ్వాన్స్డ్ లిమిటెడ్ కర్మాగారమే నిదర్శనమని రాజ్నాథ్ చెప్పారు.