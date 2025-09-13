ETV Bharat / bharat

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

సరహద్దుల్లో సైనిక ఘర్షణలకు తావు లేకుండా భారత్​-చైనా కార్యాచరణ- పెట్రోలింగ్ పాయింట్లను జియో ట్యాగింగ్ చేస్తున్న భారత్

India, China test new trust-building steps at LAC
India, China test new trust-building steps at LAC (ANI (Old Photo))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 6:45 PM IST

4 Min Read
India China Trust Building Steps : పరస్పర విశ్వాసాన్ని పెంచుకునే దిశగా భారత్ - చైనా అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తూర్పు లడఖ్‌‌లోని వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్‌ఏసీ) వద్ద ఉద్రిక్తతలకు తావు ఇవ్వకుండా ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గినప్పటికీ, తూర్పు లద్ధాఖ్​ ఎల్‌ఏసీ వద్ద భారత్, చైనాలకు చెందిన దాదాపు 60 వేల మంది సైనికులు ఉన్నారు. గత ఐదేళ్లుగా ఇరుదేశాలు చర్చలు జరుపుతున్నప్పటికీ, పరస్పర విశ్వాస భావన కొరవడింది. అందుకే ఇప్పటికీ ఎల్‌ఏసీ వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో సైన్యాలను సిద్ధంగా ఉంచాయి. ఈ పరిస్థితిని మార్చాలని భారత్, చైనా భావిస్తున్నాయి. ఇరుదేశాల సైన్యాలు విశ్వాస లేమిని తగ్గించుకునేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో కలిసి పనిచేసేందుకు సమాయత్తం అవుతున్నాయి. పరస్పర విశ్వాసాన్ని పెంచుకునే పలు చర్యలను చేపట్టబోతున్నాయి.

సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్
భారత్‌ నుంచి చైనా ఆక్రమించుకున్న ఆక్సాయ్ చిన్ ప్రాంతానికి సమీపంలో గల్వాన్ లోయ ఉంది. ఈ లోయలో 2020 సంవత్సరం జూన్ 15, 16 తేదీల్లో భారత్, చైనా సైన్యాలు ఘర్షణ పడ్డాయి. ఆ భీకర ఘర్షణలో ఇరుదేశాల సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు (ఐదేళ్లలో) భారత్, చైనా సైన్యాలు, విదేశాంగ శాఖల ఉన్నతాధికారుల స్థాయిలో చర్చలు జరిగాయి. దీని వల్ల తూర్పు లద్ధాఖ్​లోని ఎల్‌ఏసీ వద్ద సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గిపోయాయి. 2024 అక్టోబరులో కుదిరిన ఒక ఒప్పందం ప్రకారం, ఇరుదేశాల సైన్యాలు ప్రస్తుతం సంయుక్తంగా ఎల్‌ఏసీ వద్ద పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాయి. తద్వారా సైనిక ఘర్షణలకు తావు లేకుండా పోయింది.

నిఘా కెమెరాల మోహరింపు- సైనికులకు తగ్గిన రిస్క్
చైనా సైన్యంతో గల్వాన్ ఘర్షణ తర్వాత భారత్ పలు ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ప్రధానంగా చలికాలంలో భారత సైనికుల ప్రాణాలకు రిస్క్‌ను తగ్గించే లక్ష్యంతో పలు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎల్‌ఏసీ సమీపంలోని ఏరియాల్లో అత్యాధునిక నిఘా కెమెరాలను బిగించింది. ఎల్ఏసీ పరిసరాల్లో చైనా సైన్యం అనుమానాస్పద కదలికలు జరిగితే నిఘా కెమెరాల ద్వారా ట్రాక్ చేసే వ్యవస్థను సిద్ధం చేసుకుంది. చలికాలంలో ఎల్ఏసీ సమీపంలోని ప్రాంతాల్లో ఎముకలు కొరికే చలి ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ 10 డిగ్రీల నుంచి మైనస్ 25 డిగ్రీల దాకా పడిపోతుంటాయి. ఇటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడం భారత సైన్యానికి పెద్ద సవాల్‌గా మారుతుంటుంది. కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన నిఘా కెమెరా వ్యవస్థల వల్ల కాలినడక పెట్రోలింగ్‌కు వీలైనంత తక్కువ మంది సైనికులను పంపే వెసులుబాటు కలిగింది. చలికాలంలో ఎల్ఏసీ వద్ద కాలినడకన సైనికులు పెట్రోలింగ్ చేయడమంటే ఆషామాషీ విషయం కాదు. మంచు దుప్పటి మీదుగా గంటల తరబడి నడుచుకొని వెళ్తూ ఈ డ్యూటీని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో సైనికులు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. వారు తమ సైనిక స్థావరానికి సకాలంలో తిరిగి చేరుకోవడం కూడా కష్టతరంగా మారుతుంటుంది. ఈ పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఏటా పలువురు భారత సైనికులు అమరులు అవుతుంటారు. నిఘా కెమెరాల పుణ్యమా అని చలికాలంలో కాలినడకన పెట్రోలింగ్‌కు వెళ్లే సైనికుల సంఖ్యను తగ్గించారు.

ఎల్‌ఏసీ పెట్రోలింగ్ పాయింట్ల జియో ట్యాగింగ్
ఎల్ఏసీ వద్దనున్న సైనిక పెట్రోలింగ్ పాయింట్లను జియో ట్యాగింగ్ చేసే ప్రక్రియను భారత్ ఇప్పటికే మొదలుపెట్టింది. ఆయా పెట్రోలింగ్ పాయింట్ల భౌగోళిక స్వరూపం ఎలా ఉంది? అక్కడున్న ప్రధాన ప్రదేశాలు ఏమిటి? అనే సమాచారంతో జియో ట్యాగింగ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఆయా పెట్రోలింగ్ పాయింట్ల వద్ద చైనా ఆర్మీతో సైనిక ఘర్షణ జరిగినా, భారత్‌కు స్పష్టమైన భౌగోళిక ఆధారంగా జియో ట్యాగింగ్ సమాచారం పనికొస్తుంది. భారత సైనికులు ఎల్‌ఏసీలో పెట్రోలింగ్ నిర్వహించేందుకు సైతం ఈ సమాచారం ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. మొత్తం మీద ఎల్ఏసీ ఏరియాల్లో నిఘా కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ, పెట్రోలింగ్ పాయింట్ల జియో ట్యాగింగ్ వల్ల భారత సైనికులపై భారం గణనీయంగా తగ్గింది. దీనివల్ల చైనాకు భారత్‌పై విశ్వాస భావన పెరిగింది. ప్రస్తుతం భారత్, చైనాలు కోరుకుంటున్నది కూడా ఇదే.

ఎల్‌ఏసీపై భారత్-చైనా శాంతి పథం

  • సరిహద్దు వివాదంపై 2020 నుంచి ఇప్పటి వరకు భారత్, చైనాల మధ్య మిలిటరీ కమాండర్ల స్థాయిలో 21 విడతల చర్చలు జరిగాయి. ఈ అంశంపై ఏర్పాటైన 'వర్కింగ్ మెకానిజం ఫర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్' (WMCC) ఆధ్వర్యంలో 34 విడతల సంప్రదింపులు జరిగాయి. ఇరుదేశాల ప్రత్యేక ప్రతినిధుల(SR) స్థాయిలో 24 రౌండ్ల చర్చలు జరిగాయి.
  • భారత్, చైనా ప్రత్యేక ప్రతినిధుల(SR) స్థాయి 23వ విడత చర్చల్లో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 'వర్కింగ్ మెకానిజం ఫర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్' (WMCC) ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక వర్కింగ్ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. దీని ద్వారా సరిహద్దుల్లో శాంతిస్థాపనపై చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఇరుదేశాలు తీర్మానించాయి.
  • 2024 అక్టోబరులో రష్యాలోని కజన్ నగరం వేదికగా బ్రిక్స్ కూటమి సదస్సు జరిగింది. ఈ సదస్సు సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌తో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ భేటీ అయ్యారు. ద్వైపాక్షిక అంశాలపై వారు చర్చించారు. ఎల్ఏసీ వివాదానికి పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని, సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని నిర్ణయించారు.
  • 2025 ఆగస్టు నెలలోనే భారత్, చైనా ప్రత్యేక ప్రతినిధుల(SR) స్థాయి 24వ విడత చర్చలు జరిగాయి. 'వర్కింగ్ మెకానిజం ఫర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్' (WMCC) ఆధ్వర్యంలో ఒక నిపుణుల గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ఈ చర్చల్లో నిర్ణయించారు. భారత్-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల పునర్విభజనపై వీలైనంత త్వరగా, వేగంగా పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని తీర్మానించారు. సరిహద్దు వివాదానికి సంబంధించి త్వరగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశమున్న సమస్యలపై తొలుత ఫోకస్ పెట్టాలని డిసైడ్ చేశారు. తద్వారా ఇరుదేశాలు పరస్పర విశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటూ, పెద్ద సమస్యలపై తదుపరి దశల్లో ఫోకస్ పెట్టాలని నిర్ణయించారు.
  • 2025 ఆగస్టులోనే భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (ఎన్‌ఎస్ఏ) అజిత్ ఢోబాల్​, చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీతో భేటీ అయ్యారు. సైనిక, దౌత్య మార్గాల ద్వారా శాంతియుత వాతావరణంలో సరిహద్దు వివాదానికి పరిష్కారాన్ని కనుగొనడంపై ఆ సమావేశంలో చర్చించారు. సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గిస్తూ, నిర్దిష్ట విధి విధానాల ప్రకారం సరిహద్దు ప్రాంతాలను నిర్వహించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

