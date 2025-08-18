ETV Bharat / bharat

ఉగ్రవాదాన్ని అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కోవడమే ప్రధానం - చైనా విదేశాంగ మంత్రితో జైశంకర్​ భేటీ - JAISHANKAR WANG MEETING UPDATES

వాంగ్​ యీతో జైశంకర్ భేటీ- భారత్‌, చైనా కలిసి ప్రపంచానికి స్థిరత్వాన్ని అందించగలవని వాంగ్‌ యీ వ్యాఖ్య

Published : August 18, 2025 at 8:54 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 9:13 PM IST

Jaishankar Wang Meeting Updates : ఉగ్రవాదాన్ని అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కోవడమే ప్రధానమని భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడం, పెంచడం అత్యవసరమని పేర్కొన్నారు. భారత్‌-చైనా మధ్య ఉన్న విభేదాలు, వివాదాలుగా మారకూడదని స్పష్టం చేశారు. రెండ్రోజుల భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్‌ యీతో జరిగిన ద్వైపాక్షిక చర్చల సందర్భంగా జైశంకర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇరువురు నేతలు భారత్​, చైనా మధ్య ఉన్న ఆర్థిక, వాణిజ్య సమస్యలు, తీర్థయాత్రలు, ప్రజల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు, నదుల డేటా పంచుకోవడం (రివర్ డేటా షేరింగ్), సరిహద్దు వాణిజ్యం, కనెక్టివిటీ, బిలేటిరల్ ఎక్స్​ఛేంజ్​ల గురించి చర్చించారు.

ఆ మూడే కీలకం
భారత్​, చైనా సంబంధాలను పరస్పర గౌరవం, పరస్పర సున్నితత్వం, పరస్పర ఆసక్తి అనే మూడు అంశాల ద్వారా నడిపించాలని జైశంకర్ అన్నారు. భారతదేశం న్యాయమైన, సమతుల్య, బహుళ ధ్రువ ప్రపంచాన్ని కోరుకుంటోందని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు.

"ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద దేశాలు సమావేశం అయినప్పుడు అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల గురించి చర్చించడం సహజం. బహుళ ధ్రువ ఆసియాతో సహా న్యాయమైన, సమతుల్య, బహుళ ధ్రువ ప్రపంచాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడం, పెంచడం చాలా అవసరం. అలాగే అన్ని రూపాల్లో, వ్యక్తీకరణల్లో ఉగ్రవాదంపై పోరాడడం ప్రధానం."
- జైశంకర్​, భారత విదేశాంగ మంత్రి

పాకిస్థాన్​ భారత్​పై సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోస్తోంది. అలాంటి పాకిస్థాన్​కు చైనా మిత్రదేశంగా ఉండి, అన్ని విధాలా సహకరిస్తోంది. ముఖ్యంగా పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను మట్టుపెట్టింది. దీనితో పాక్ భారత్​పై దాడులకు తెగబడింది. దీటుగా స్పందించిన భారత్​ వైమానిక దాడులు చేపట్టి, పాక్​కు గట్టి గుణపాఠం నేర్పింది. అయితే ఆ సమయంలో చైనా బహిరంగంగానే పాకిస్థాన్​కు మద్దతు ప్రకటించింది.

ఈ నేపథ్యంలో చైనా నేత వాంగ్​ యీతో చర్చలు, ఇరుదేశాల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే స్థిరమైన సంబంధాన్ని నిర్మించడానికి దోహదపడతాయని జైశంకర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే వాంగ్​ యీ పర్యటన ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను సమీక్షించుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

'ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులపై, పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న కొన్ని అంశాలపై ఇరుదేశాలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మన సంబంధాల్లో క్లిష్ట సమయాన్ని చూశాం. ఇప్పుడు రెండు దేశాలు ముందుకు సాగాలని చూస్తున్నాయి. దీనికి రెండు వైపుల నుంచి నిష్కపటమైన, నిర్మాణాత్మక విధానం అవసరం' అని జైశంకర్ అన్నారు.

భారత్-చైనా కలిస్తే
ఈ సందర్భంగా భారత్‌, చైనా కలిసి ప్రపంచానికి స్థిరత్వాన్ని అందించగలవని వాంగ్‌ యీ అన్నారు. అటు తూర్పు లద్ధాఖ్‌లో నెలకొన్న సరిహద్దు వివాదంపై జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్‌తో వాంగ్‌ యీ మంగళవారం చర్చలు జరపనున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కూడా చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యి భేటీ కానున్నారని విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు ప్రధాని నివాసంలో ఈ భేటీ ఉంటుందని వెల్లడించింది

