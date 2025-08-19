Modi About India China Relations : భారత్, చైనా మధ్య సంబంధాలు స్థిరమైన పురోగతిని సాధించాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. గత ఏడాది రష్యాలోని కజాన్లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో తన సమావేశం అనంతరం, పరిస్థితుల్లో సానుకూల మార్పు వచ్చిందని తెలిపారు.
భారత పర్యటనలో ఉన్న చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. చైనాలోని టియాంజిన్లో జరగనున్న ఎస్సీఓ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి మోదీని ఆహ్వానిస్తూ, ఆ దేశాధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ పంపించిన సందేశాన్ని అందజేశారు. దీనితో తనకు ఆహ్వానం పంపినందుకు జిన్పింగ్కు మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎస్సీఓ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు అంగీకారం తెలిపారు.
"వాంగ్ యీని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. గతేడాది కజాన్లో జిన్పింగ్తో భేటీ తరువాత నుంచి ఇరుదేశాల సంబంధాలు స్థిరమైన పురోగతిని సాధించాయి. ఇరుదేశాల పరస్పర ప్రయోజనాలు, సున్నిత అంశాలను గౌరవించడం ద్వారా ఇది సాధ్యమైంది. చైనాలోని టియాంజిన్లో నిర్వహించనున్న 'షాంఘై సహకార సంస్థ' (ఎస్సీఓ) శిఖరాగ్ర సదస్సు సమయంలో జిన్పింగ్తో సమావేశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. భారత్, చైనా మధ్య స్థిరమైన, నిర్మాణాత్మక సంబంధాలు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ శాంతికి, అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి"
- ప్రధాని మోదీ, ఎక్స్ పోస్ట్
ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం కావాలి!
భారత్, చైనా సరిహద్దుల్లో శాంతి, ప్రశాంతతను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీ నొక్కి చెప్పారు. సరిహద్దు సమస్యకు న్యాయమైన, సహేతుకమైన, పరస్పర ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారానికి భారత్ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు.
ఇంతకు ముందు, చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడైన వాంగ్ యీ, భారత విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. తరువాత భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్తో కలిసి 24వ ప్రత్యేక ప్రతినిధుల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఇదంతా సానుకూలంగా జరిగిందని పీఎంవో తెలిపింది. చైనాలో ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 1వ తేదీల్లో జరిగే ఎస్సీవో సదస్సుకు ప్రధాని మోదీ హాజరవుతున్నారని అజిత్ డొభాల్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
