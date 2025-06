ETV Bharat / bharat

దౌత్యవేత్తల పునర్‌ నియామకానికి భారత్, కెనడా గ్రీన్ సిగ్నల్- మోదీ, కార్నీ భేటీ - INDIA CANADA HIGH COMMISSIONER

Canadian Prime Minister Mark Carney , Prime Minister Narendra Modi ( PTI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 18, 2025 at 8:46 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 9:04 AM IST 1 Min Read

India Canada High Commissioner : దౌత్యవేత్తల పునర్​ నియామకంపై భారత్- కెనడా మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. జీ7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు కెనడాకు వెళ్లిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఆ దేశ ప్రధాని మార్క్​ కార్నీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. అందులో భాగంగానే ఈ దౌత్యవేత్తల పునర్​ నియామకంపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. దీంతో గత రెండేళ్లుగా పతనమవుతూ వస్తున్న ఇరుదేశాల సంబంధాలు బలోపేతయమయ్యే అవకాశం ఉంది. కెనడా మాజీ ప్రధాని ట్రూడో హయాంలో ఇరుదేశాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. ఆ సమయంలోనే కెనడా-భారత్ రాయబారులను వెనక్కి పిలిపించారు.

