Mandir For Freedom Fighters : అదొక మందిరం. కానీ ఇతర మందిరాల కంటే చాలా భిన్నమైంది, ప్రత్యేకమైంది. దానికి గోపురాలు కానీ, గుమ్మటాలు కానీ, గంటలు కానీ అస్సలు ఉండవు. అందులో దేవతామూర్తులు కూడా ఉండరు. అయినా ప్రజలు కులమతాలకు అతీతంగా ఈ మందిరాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. జనంలో దేశభక్తిని పెంపొందిస్తున్న ఈ విశిష్టమైన, విభిన్నమైన మందిరం గుమ్థలా రావ్ అనే గ్రామంలో ఉంది. ఇంతకీ ఈ మందిరం ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసుకుందాం.
దేశభక్తి తరంగాలతో ఇంక్విలాబ్ మందిర్!
ఆగస్టు 15న (శుక్రవారం) మనం మరోసారి దేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ స్వాతంత్య్రం ఊరికే రాలేదు. ఎంతోమంది దేశభక్తుల ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా మనకు అది లభించింది. వారి త్యాగాలను మనం మరువకూడదు. దేశభక్తులు ఇచ్చిన ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ నినాదాన్ని కూడా మస్తిష్కాల్లో దాచుకోవాలి. ఎంతో బాధ్యతగా ఈ సందేశాలను మన భావితరాలకు చేరవేయాలి.
ఇలాంటి గొప్ప సంకల్పంతో 2000 సంవత్సరంలో ఏర్పాటైందే ఇంక్విలాబ్ మందిర్. ఇది హరియాణా యమునా నగర్ జిల్లా గుమ్థలా రావ్ గ్రామంలో ఉంది. ఇంక్విలాబ్ షహీద్ స్మారక్ ఛారిటీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ మందిరాన్ని నిర్మించారు. దీని నిర్వహణను కూడా అదే పర్యవేక్షిస్తోంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కొన్ని నెలల క్రితం వరకు కూడా ఈ ఊరిలోని ఏకైక మందిరం ఇదే. ఇటీవలే ఈ గ్రామంలో ఒక గురుద్వారాను నిర్మించారు.
భగత్సింగ్ విగ్రహంతో అలా మొదలైంది
హరియాణాలోని కురుక్షేత్ర నుంచి కర్నాల్కు వెళ్లే ప్రధాన రోడ్డు మార్గంపైనే గుమ్థలా రావ్ గ్రామం ఉంటుంది. కురుక్షేత్ర, కైథాల్, యమునా నగర్ సరిహద్దుల్లోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఈ ఇంక్విలాబ్ మందిర్ను నిర్మించారు. నిర్మించిన కొత్తలో, ఇందులో భగత్సింగ్ విగ్రహం మాత్రమే ఉండేది. ప్రస్తుతం ఇందులో దాదాపు 20 మంది దేశభక్తుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. భారత మాత విగ్రహంతో పాటు సుఖ్దేవ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, మంగళ్ పాండే వంటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల విగ్రహాలను ఈ మందిరంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకు అదనంగా దాదాపు 230 మంది దేశభక్తుల ఫొటో ఫ్రేమ్లను ఈ మందిరంలోని గోడకు అమర్చారు. హరియాణాలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు కుటుంబ సమేతంగా ఇంక్విలాబ్ మందిర్ సందర్శనకు వస్తుంటారు. ఇందులోని దేశభక్తుల విగ్రహాలు, ఫొటోలను చూసి వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటారు. ఈ మందిరం సందర్శన కోసం గుమ్థలా రావ్ గ్రామానికి వచ్చే వారి ఉచిత వసతి కోసం ఇంక్విలాబ్ షహీద్ స్మారక్ ఛారిటీ క్లబ్ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
అమరులైన దేశభక్తులకు తొలి మందిరం ఇదే
"మనదేశ స్వాతంత్య్రం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన అమరుల కోసం నిర్మించిన తొలి మందిరం ఇదే. ప్రజల్లో దేశభక్తి, జాతీయతా భావం, ఐక్యతా భావం పెంపొందించాలనే గొప్ప సంకల్పంతో దీన్ని మేం నిర్మించాం. 2000 సంవత్సరం నుంచి నేటి దాకా ఎంతోమంది ఈ మందిరాన్ని సందర్శించారు. ఇంక్విలాబ్ మందిర్ వల్లే గుమ్థలా రావ్ గ్రామం ఫేమస్ అయింది" అని ఇంక్విలాబ్ షహీద్ స్మారక్ ఛారిటీ క్లబ్ వ్యవస్థాపకుడు వర్యం సింగ్ తెలిపారు.
ఇంక్విలాబ్ మందిర్ మా గ్రామానికే గర్వకారణం
"ఇంక్విలాబ్ మందిర్ అనేది మా గ్రామానికే గర్వకారణం. హరియాణాలోని చాలా ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వచ్చి ఈ మందిరాన్ని దర్శించుకుంటారు. దేశభక్తిని పెంచుకుంటారు. మా ఊరిలోని పిల్లలు స్కూలుకు వచ్చే ముందు ఈ మందిరాన్ని సందర్శించి అమరులకు నమస్కారాలు చేస్తారు. అన్ని మతాల వారు ఈ మందిరాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. దీనివల్ల ఐక్యతా భావం కూడా పెరుగుతోంది" అని గుమ్థలా రావ్ గ్రామ సర్పంచ్ ప్రవీణ్ కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు.
మా పిల్లలను ఈ మందిరానికి తీసుకెళ్తుంటాను
"మా పిల్లలను ఇంక్విలాబ్ మందిరానికి తీసుకెళ్తుంటాను. అక్కడున్న దేశభక్తుల విగ్రహాలు, ఫొటోలను చూసి, వాళ్ల గురించి మా పిల్లలు అడుగుతుంటారు. దేశం కోసం స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు చేసిన త్యాగాలను మా పిల్లలకు వివరిస్తుంటాను" అని గుమ్థలా రావ్ గ్రామానికి చెందిన రజిని తెలిపారు.
దేశభక్తుల గురించి పిల్లలకు తెలియాలి
"నేను కూడా మా పిల్లలను ఇంక్విలాబ్ మందిరానికి తీసుకెళ్తుంటాను. అక్కడున్న దేశభక్తులు రియల్ హీరోలు. వారి గురించి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా గొప్ప విషయమే. మనమంతా పిల్లలకు తప్పకుండా దేశభక్తుల గురించి తెలియాలి’’ అని గుమ్థలా రావ్ గ్రామానికి చెందిన రష్మీత్ కౌర్ చెప్పారు.