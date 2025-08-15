ETV Bharat / bharat

ఎన్నో త్యాగాల ఫలం ఈ స్వాతంత్య్రం- ఇలా చేస్తే అభివృద్ధి పథంలో దేశం! - INDEPENDENCE DAY SPECIAL

అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

Jai Hind
Jai Hind (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 12:02 AM IST

Independence Day Special : అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి, ఉన్నత స్థానంలో నిలవడానికి చేసే పనిలో ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగడానికి అందరూ దైవాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. ఇది తప్పు కాదు. తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమాభిమానాలు చూపించని వారుండరు. ఇది కూడా తప్పు కాదు. కానీ మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లి కన్నా గొప్పది మన జన్మభూమి. అందుకే అంటారు కదా 'జననీ జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ' అని ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేళ దేశభక్తిని గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.

దేశమంటే మనుషులే!
మహాకవి గురజాడ అప్పారావు అన్నట్లు 'దేశమంటే మట్టి కాదోయ్! దేశమంటే మనుషులోయ్'! దేశమంటే ఏదో కొన్ని భవనాలు, ప్రాజెక్టులు, డ్యాములు, నదులు, పర్వతాలు కాదు. వీటిలో కొన్ని ప్రకృతి మనకు ప్రసాదిస్తే, కొన్ని ప్రకృతిని ఉపయోగించుకొని మానవుడు నిర్మించాడు. ఏ దేశ ప్రగతినైనా ఎలా నిర్ధారిస్తారంటే ఆ దేశంలో ఉన్న సంపద, వ్యవసాయ రంగం, ప్రకృతి వనరులు, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు, విద్య వైద్య సదుపాయాలు, ధనిక, పేద, మధ్యతరగతి జనాభా శాతం ఆధారంగా దేశ ప్రగతిని అంచనా వేస్తారు. ఈ రకంగా చూస్తే భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల జాబితాలో నిలుస్తుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోటీ పడటానికి భారతదేశం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు హర్షణీయం.

యువతే కీలకం!
ఏ దేశాభివృద్ధికైనా యువతే కీలకం. ఒక సర్వే ప్రకారం భారతదేశంలో యువతే ఎక్కువగా ఉన్నారని తెలుస్తోంది. మరి ఇంత యువశక్తి ఉండి కూడా మన దేశం వెనుకబడి ఉండటానికి గల కారణాలేమిటి? ఇందుకు ప్రధానంగా కొన్ని కారణాలున్నాయి

విదేశీ మోజు
ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు తరలి వెళ్లే వారు ఎక్కువయ్యారు. ప్రధానంగా యువతను ఆకర్షించేది విదేశాల్లోని జీవనశైలి. డబ్బు సంపాదించుకోవడంలో తప్పులేదు కానీ మనదేశంలో పుట్టి పెరిగి ఇక్కడ సంపాదించిన విజ్ఞానాన్ని ఇతర దేశాల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడటం ఏ మాత్రం సమంజసమో యువత ఆలోచించాలి.

స్వచ్ఛ భారత్!
విదేశాలకు ఎక్కువగా తరలి వెళ్లడానికి మరో కారణం విదేశాల్లో ఉండే సౌకర్యాలు, పరిశుభ్రమైన పరిసరాలు. ఈ దేశంలో రోడ్డు మీద ఉమ్మేసేవారు, వేరే దేశం పోతే ఆ పని చేయరు. ఎందుకంటే అక్కడ పెనాల్టీ కట్టాలి. ఇక్కడా అలాంటి నిబంధనలేమీ లేవు కదా! మన ఇల్లు శుభ్రంగా లేకపోతే మనమే బాగు చేసుకుంటాం కదా! అలాగే మన దేశాన్ని కూడా మనమే శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇది ప్రతి ఒక్కరిలో రావలసిన చైతన్యం. మనలో చైతన్యం లేనప్పుడు ఎన్ని పెనాల్టీలు విధించినా ప్రయోజనం శూన్యం. ఇందుకు నడుం బిగించాల్సింది ప్రజలే!

నిరుద్యోగ నిర్మూలన యువత బాధ్యత
చదువుకున్న యువత భారతదేశంలో నిరుద్యోగ సమస్యను బూచిగా చూపించి ఇతర దేశాలకు తరలిపోవడం సబబు కాదు. ఇటీవల కాలంలో మన దేశం టెక్నాలజీలో ముందుంటోంది. స్టార్ట్ అప్ కంపెనీలకు ప్రభుత్వం ఎన్నో రాయితీలను ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తోంది. యువత ఇలాంటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.

స్వార్ధమే అనర్ధ కారణం
స్వార్ధాన్ని వీడి దేశాభివృద్ధి కోసం కొందరు ఆలోచించినా మన దేశం అభివృద్ధి పథంలో పరుగులు పెడుతుంది. సహజ వనరులకు పుట్టినిల్లు అయిన మన దేశం ఎంతో గొప్పది. భారతదేశంలో పుట్టినందుకు మనమందరం గర్వించాలి.

సంపన్నుల వలసలు
గత కొద్దీ రోజులుగా భారతదేశంలో అత్యంత సంపన్నులు విదేశాలలో స్థిర నివాసం కోసం వలసలు వెళ్లడం వార్తల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇందుకు వారు చెప్పే కారణాలు విదేశాల్లోని సరళీకృత పన్ను విధానం, స్వచ్ఛమైన పరిసరాలు, చక్కని సదుపాయాలు. మన దేశంలో ఇవన్నీ అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఆలస్యం కావచ్చేమో కానీ అసాధ్యం మాత్రం కాదు. 'రాజు తలచుకుంటే దెబ్బలకు కొదువా!' అన్నట్లు గొప్ప వాళ్లు తలచుకుంటే మన దేశం రూపురేఖలే మారిపోతాయి. పరాయి దేశాల్లో ఎప్పుడు వెళ్లిపొమ్మంటారో తెలియని అభద్రతా భావంతో ఉండేకన్నా మనదేశంలో స్వేచ్ఛగా ఉండడం ఎంతో మంచిది కదా! పెద్దలు, విజ్ఞులు ఈ విషయంపై దృష్టి సారిస్తే మంచిది.

సమసమాజ నిర్మాణమే ధ్యేయం
కుల మత, పేద ధనిక భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ దేశాభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలి. అందరిదీ ఒకే మాట ఒకే బాట అన్నట్లు దీక్ష పూనిన రోజు లోకానికి మన భారతదేశం ఆదర్శం అవుతుంది. ప్రపంచానికే శుభ సందేశాన్ని అందిస్తుంది.

అందరికీ వందనాలు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభవేళ మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం సాధించి పెట్టిన మహనీయులకు శతకోటి నమస్కారాలు. దేశ రక్షణలో అశువులు బాసిన వీర జవాన్లకు నమస్సుమాంజలులు. దేశాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న సైనికులకు వందనం. దేశానికి వెన్నెముక అయిన రైతన్నలకు కృతజ్ఞతలు. చివరగా ఎందరో మహానుభావులు, మరెందరో మహనీయులు, అందరికీ వందనాలు.
దేశ భక్తిని పెంచుకుందాం! దేశ గౌరవాన్ని పెంచుదాం!
జై జవాన్! జై కిసాన్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

