Income tax notice of Rs 141 Crore : సామాన్యుల పేరిట వేలు, లక్షలాది రూపాయల ఇన్కమ్ టాక్స్ నోటీసులు రావడం గురించి మనం తరచూ వింటూ ఉంటాం. అచ్చం అలాంటిదే ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్ జిల్లాలో జరిగింది. ఓ సామాన్య కిరాణా షాపు యజమానికి వేలు, లక్షలు కాదు ఏకంగా రూ.141 కోట్లు చెల్లించాంటూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసు వచ్చింది. దీనితో అతను ఒక్కసారిగా షాక్లోకి వెళ్లిపోయాడు.
సాంకేతికత పెరుగుతున్న కొలది సామాన్య ప్రజల ఆధార్, పాన్ కార్డులను ఉపయోగించి మోసాలకు పాల్పడుతున్న కేసులు బాగా పెరిగిపోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇలాంటిదే తమ ఊళ్లోని కిరాణాషాపు యజమానికి జరగడంతో, కొత్వాలి ప్రాంతంలోని నాయగంజ్ ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మొదట్లో పోలీసులు కూడా దీనిని నమ్మకపోవడం గమనార్హం.
ఇదెలా సాధ్యం!
బులందర్షహర్ జిల్లాలోని కొత్వాలి గ్రామానికి చెందిన సుధీర్ ఒక సాధారణ కిరాణా దుకాణం యజమాని. అతనికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా, ఒక రోజు సుధీర్ గుప్తాకు ఆదాయ పన్ను శాఖ నుంచి నోటీసు వచ్చింది. అందులో సుమారు రూ.141,38,47,126 మేర పన్ను ఎగవేసినట్లు ఉంది. దానిని గడువులోగా ఆదాయ పన్ను శాఖ వారికి చెల్లించాలని అందులో ఉంది. దీనితో అతని కింద భూమి కంపించినట్లు అయ్యింది. ఒక్కసారిగా షాక్లోకి వెళ్లిపోయాడు. ఎందుకంటే ఒక సామాన్య కిరాణా దుకాణం నడుపుకుంటున్న వ్యక్తికి అన్ని కోట్ల రూపాయల మేర లావాదేవీలు చేయడం ఎలా సాధ్యం. అందుకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ను చూసి సుధీర్ గుప్తా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
ఆ తరువాత కాస్త తేరుకుని, ఆ నోటీసు చదివితే అందులో తన పాన్ కార్డును దిల్లీలోని 6 కంపెనీలు వాడుతున్నట్లు సుధీర్ గుర్తించారు. అంతేకాదు ఆ కంపెనీలు ఉపయోగిస్తున్న బ్యాంకు ఖాతాలు తనవి కాదని తెలుసుకున్నాడు. దీనితో అతను కొత్వాలి పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. మొదట్లో దీనిని పోలీసులు కూడా నమ్మలేకపోయారు. కానీ బాధితుడు చూపించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు చూసి, వారు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. బాధిత వ్యక్తికి తెలియకుండా, అతని పాన్ కార్డును వినియోగిస్తున్న ఆరు కంపెనీలపై కేసు నమోదు చేశారు.
"ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసు రాగానే మా కుటుంబం మొత్తం దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. ఇంత పెద్ద మొత్తం గురించి నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. సుమారు రూ.141 కోట్లు చెల్లించాలని నోటీసులో ఉంది. దీని గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. మొదట్లో వాళ్లు నమ్మలేదు. తరువాత నాకు వచ్చిన నోటీసులను పరిశీలించి, దిల్లీకి చెందిన 6 కంపెనీల డైరెక్టర్లపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు నా కుటుంబ భద్రత గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాను. మాకు న్యాయం చేసి, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు అభ్యర్థిస్తున్నాను."
- సుధీర్ గుప్తా, బాధిత కిరాణా దుకాణం యజమాని
'సుధీర్ గుప్తా ఫిర్యాదు మేరకు మేము దిల్లీకి చెందిన ఆరు కంపెనీలపై కేసు నమోదు చేశాం. దీనిపై ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం' అని బులందర్షహర్ అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఖుర్జా తెలిపారు.
