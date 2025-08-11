ETV Bharat / bharat

కొత్త ఆదాయపు పన్ను బిల్లుకు లోక్‌సభ ఓకే- చర్చ లేకుండా 3 నిమిషాల్లోనే ఆమోదం - INCOME TAX BILL 2025 PASSED

మరో మూడు బిల్లులకు లోక్​సభ ఆమోదం

Income Tax Bill 2025 Passed
Income Tax Bill 2025 Passed (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read

Income Tax Bill 2025 Passed in Lok Sabha : బిహార్‌ ఓటరు జాబితా సవరణకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాల నిరసన మధ్యే లోక్‌సభ నాలుగు కీలక బిల్లులకు ఆమెదం తెలిపింది. ఇందులో పన్నులకు సంబంధించి బిల్లులు రెండు ఉంటే రెండు బిల్లులు క్రీడలకు చెందినవి ఉన్నాయి. నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లు-2025 కొత్త వెర్షన్ సహా పన్ను చట్టాల సవరణ బిల్లులకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఎలాంటి చర్చా జరగకుండానే మూజువాణి ఓటుతో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన 3 నిమిషాలకే సభామోదం పొందింది. ఫిబ్రవరి 13న లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టిన నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లును సెలక్ట్ కమిటీకి పంపగా పలు సూచనలు చేసింది. సెలెక్ట్ కమిటీ సూచనల మేరకు మార్పులు చేసిన నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లు-2025ను నిర్మలా సీతారామన్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ బిల్లును సభ ఆమోదించింది.

మరోవైపు జాతీయ క్రీడా పాలన బిల్లు సహా నేషనల్ యాంటి డోపింగ్‌ బిల్లులను లోక్‌సభ ఆమోదించింది. ఈ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టిన క్రీడలశాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత జాతీయ క్రీడా బిల్లు అతిపెద్ద సంస్కరణ అని పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లులు క్రీడా రంగంలో జవాబుదారీతనాన్ని, పారదర్శకతను తెస్తాయని చెప్పారు. 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహణకు బిడ్‌ వేయాలన్న లక్ష్యం మేరకు ప్రపంచస్థాయి ప్రామాణికతతో క్రీడారంగాన్ని అభివృద్ధి పరిచేందుకు ఈ సంస్కరణలు అత్యంత కీలకమని చెప్పారు.

దాదాపు ఆరు దశాబ్దాలుగా అమల్లో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టం-1961 స్థానంలో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే కేంద్రం లోక్‌సభలో ఆదాయపు పన్ను బిల్లు, 2025ను ప్రవేశపెట్టింది. విపక్షాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడంతో దాన్ని సెలక్ట్‌ కమిటీకి పంపి కమిటీ ప్రతిపాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. అనంతరం ఆదాయపు పన్ను (నం.2) బిల్లు-2025ను కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టగా, గత శుక్రవారం పాత బిల్లును ఉపసంహరించుకున్నారు. కాగా, సెలక్ట్ కమిటీ సిఫార్సులన్నింటినీ దాదాపుగా ఆమోదించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. 1961లో రూపొందించిన ఆదాయపు పన్ను చట్టానికి 66 బడ్జెట్‌లలో (రెండు మధ్యంతర బడ్జెట్లు కలిపి) ఎన్నో సవరణలు జరగడంతో సంక్లిష్టంగా తయారైంది. దీంతో ఈ చట్టాన్ని సమీక్షించి, సరళతరం చేస్తామని 2024 జులై బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆ మేరకు కొత్త బిల్లును రూపొందించారు. తాజాగా లోక్‌సభ ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో ఈ బిల్లు తదుపరి రాజ్యసభకు వెళ్లనుంది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్రతో కొత్త చట్టంగా మారనుంది. అయితే, ఈ చట్టం 2026 ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.

బిల్లులోని కీలక అంశాలు

  • పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టంలో క్రితం సంవత్సరం, అసెస్‌మెంట్‌ ఇయర్‌ అనే పదాలు వాడుకలో ఉండగా, కొత్త బిల్లులో వీటి స్థానంలో పన్ను సంవత్సరం వినియోగంలోకి రానుంది.
  • 2025 ఆదాయపు పన్ను బిల్లు కొత్త పన్నులేమీ విధించదు. ప్రస్తుతం ఉన్న పన్ను శ్లాబులు, రేట్లను మార్చదు. అలాగే ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్‌ గడువు తేదీలు, ఆదాయపు పన్ను శ్లాబులు, మూలధన లాభాల్లో ఎటువంటి మార్పులూ ఉండవు.
  • వేతనాల నుంచి డిడక్షన్ల విషయానికొస్తే స్టాండర్డ్‌ డిడక్షన్, గ్రాడ్యుటీ, లీవ్‌ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్‌ తదితరాలు వేర్వేరు సెక్షన్లు, నిబంధనల కింద ఉండగా, వీటిని ఒకే దగ్గరకు తీసుకొచ్చి పట్టిక రూపంలో కనిపిస్తాయి.

