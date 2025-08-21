ETV Bharat / bharat

భర్తపై ఆధారపడనని భార్య చెప్పొద్దు- అలా అయితే పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకు?: సుప్రీంకోర్టు - SUPREME COURT COMMENTS ON DIVORCE

వివాహంలో భర్త లేదా భార్యపై ఆధారపడనని భాగస్వామి చెప్పకూడదన్న సుప్రీంకోర్టు- ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు

Published : August 21, 2025 at 8:17 PM IST

Supreme Court Comments On Divorce : వివాహ బంధం గురించి సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. వివాహ బంధంలో భర్త లేదా భార్య తమ భాగస్వామి నుంచి స్వతంత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పడం అసాధ్యమని అభిప్రాయపడింది. ఎవరైనా స్వతంత్రంగా ఉండాలనుకుంటే వారు వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టకూడదని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ బి.వి.నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్​లతో కూడిన ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.

'అలా అయితే పెళ్లి చేసుకోవద్దు'
"వివాహం బంధంలో అడుగుపెట్ట్టిన తర్వాత భర్త లేదా భార్య తాను జీవిత భాగస్వామి నుంచి స్వతంత్రంగా ఉంటానని చెప్పలేరు. అది అసాధ్యం. వివాహం అంటే ఏమిటి రెండు మనసుల కలయిక. రెండు వ్యక్తుల కలయిక. అలాంటప్పుడు భర్త లేదా భార్య ఎలా స్వతంత్రంగా ఉండగలరు? మీ పిల్లలు చిన్నవాళ్లు కాబట్టి మీరు కలిసుంటే సంతోషంగా ఉంటారు. వారు ముక్కలైన ఇంటికి చూడకూడదు. అలా చూడడానికి వారి చేసిన తప్పేంటి? ప్రతి జంట మధ్య ఏదో ఒక వివాదం ఉంటుంది. వాటిని సమన్వయంతో పరిష్కరించుకోవాలి" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కోర్టు విచారణలో పాల్గొన్న భార్య, తాను ఒక చేతితో చప్పట్లు కొట్టలేనని వ్యాఖ్యానించింది. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కలుగజేసుకుని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తాము ఇద్దర్ని కలిసుండమని చెబుతున్నామని పేర్కొంది. అది మీ ఒక్కరికి మాత్రమే చెప్పట్లేదదని తెలిపింది. సింగపూర్​లో నివసిస్తున్న తన భర్త పిల్లల సంరక్షణ, వాళ్లను చూసే హక్కు కోసం మాత్రమే పోరాడుతున్నాడని, విడాకులకు ఒప్పుకోవట్లేదని సదరు మహిళ పేర్కొంది. దీనితో 'మీరు సింగపూర్​కు ఎందుకు వెళ్లట్లేదు? పిల్లలతో సింగపూర్​కు తిరిగి వెళ్లడానికి మీకు ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి?' అని ధర్మాసనం హైదరాబాద్​లో నివసించే భార్యను ప్రశ్నించింది. దీంతో ఆ మహిళ తనకున్న కొన్ని ఇబ్బందులను ధర్మాసనానికి వివరించింది.

'వాళ్ల పోషణ బాధ్యత భర్తదే'
భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ సింగపూర్​లో మంచి ఉద్యోగాలు పొందారని, కానీ భార్య పిల్లలతో కలిసి సింగపూర్​కు తిరిగి వెళ్లడానికి నిరాకరిస్తోందని భర్త తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలియజేశారు. "భార్యకు ఉద్యోగం రావచ్చు. రాకపోవచ్చు. కానీ భర్త ఆమెను, పిల్లలను పోషించుకోవాలి. భార్యాబిడ్డల కోసం భర్త కొంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలి" అని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ అభిప్రాయపడింది. అప్పుడు, తనకు ఎవరిపైనా ఆధారపడటం ఇష్టం లేదని భార్య చెప్పింది. దీంతో ఆమె వ్యాఖ్యలపై న్యాయస్థానం మండిపడింది.

"మీరు అలా చెప్పలేరు. ఆర్థికంగా మీరు అతనిపై ఆధారపడి ఉండకపోవచ్చు. కానీ మీరు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భావోద్వేగపరంగా భర్తపై ఆధారపడి ఉంటారు. మీకు ఎవరిపై ఆధారపడడం ఇష్టం లేకపోతే, పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నారు? భర్తపై ఆధారపడకూడదని ఏ భార్య కూడా చెప్పకూడదు. మీరిద్దరూ చదువుకున్నవారు. ఇలాంటి విషయాలను ఆలోచించి పరిష్కరించుకోవాలి" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

పిటిషనర్ (భర్త) ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నారని, సెప్టెంబర్ 1న సింగపూర్ తిరిగి వెళ్తారని భర్త తరపు న్యాయవాది తెలిపారు. ఆగస్టు 23న తన చిన్న కొడుకు పుట్టినరోజు అని, దానిని తన ఇద్దరు పిల్లలతో జరుపుకోవాలని తన క్లైయింట్ (భర్త) భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీనితో జన్మదిన వేడుకల కోసం పిల్లలను పిటిషనర్​కు అప్పగించాలని భార్యను ధర్మాసనం కోరింది. మరోవైపు తన భార్యతో సయోధ్య కోసం, విడాకుల ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని కోరడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని పిటిషనర్ చేసిన వాదనలను ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. భార్య, పిల్లల పోషణ కోసం రూ.5 లక్షలు డిపాజిట్ చేయాలని భర్తను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కేసును సెప్టెంబరు 16కి వాయిదా వేసింది.

