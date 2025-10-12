ETV Bharat / bharat

ఈటీవీ భారత్ ఎఫెక్ట్- ట్రీ మ్యాన్​కు ఇల్లు నిర్మించి ఇచ్చిన రఘు ఆరికపూడి ట్రస్ట్‌

ట్రీమ్యాన్‌ గుంథిరామ్‌కు తెలంగాణ నుంచి చేయూత – రఘు ఆరికపూడి సేవా ట్రస్టు నిర్మించిన ఇంటి గృహప్రవేశం పూర్తి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 11:36 PM IST

2 Min Read
Tree Man Story ETV Bharat : పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఒడిశాకు చెందిన దినసరి కూలీ, ట్రీమ్యాన్​గా పేరుపొందిన గుంథిరామ్‌ జెనా కుటుంబానికి తెలంగాణ నుంచి చేయూత అందింది. ఈటీవీ భారత్‌లో ఆయన జీవితం, సేవా కార్యక్రమాలపై ప్రసారమైన కథనం తెలంగాణలోని రామచంద్రాపురం (సంగారెడ్డి జిల్లా)కి చెందిన రఘు ఆరికపూడి సేవా ట్రస్టు దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ ట్రస్టు ఆయనకు కొత్త ఇల్లు నిర్మించి అందించింది. ఆదివారం ఆ ఇంటి గృహప్రవేశం కార్యక్రమం సాదాసీదాగా జరిగింది.

గుంథిరామ్‌ పేదరికంలో జీవనం కొనసాగిస్తున్నా, తన పర్యావరణ పట్ల మమకారాన్ని ఎప్పుడూ వదలలేదు. దినసరి కూలీగా పనిచేస్తూ, ఖాళీ సమయాల్లో చెట్లు నాటడం ఆయనకు జీవిత ధ్యేయంగా మారింది. గత 40 ఏళ్లుగా పర్యావరణ పరిరక్షణలో తన వంతు పాత్ర పోషిస్తూ ఇప్పటివరకు లక్షకు పైగా మొక్కలు నాటిన గుంథిరామ్‌, స్థానిక ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయన కృషితో జాజ్‌పుర్‌ జిల్లాలో వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు పచ్చదనంతో కళకళలాడుతున్నాయి.

ఆయన నిబద్ధత, త్యాగస్ఫూర్తిపై ఈటీవీ భారత్‌ చేసిన కథనం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ వార్తను గమనించిన రఘు ఆరికపూడి సేవా ట్రస్టు సభ్యులు వెంటనే స్పందించారు. గుంథిరామ్‌ కుటుంబానికి అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు జాజ్‌పుర్‌ జిల్లాలోని ఉసాహి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. మొదట ఆయన శిథిలావస్థలో ఉన్న గుడిసెను మరమ్మతులు చేయించి, ఆ కుటుంబానికి నిత్యావసర వస్తువులు అందించారు. అనంతరం గుంథిరామ్‌ కుటుంబం స్థిరంగా ఉండేలా కొత్త ఇల్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించి పనులు ప్రారంభించారు. ట్రస్టు సహకారంతో నిర్మాణం పూర్తవడంతో ఆదివారం గృహప్రవేశం నిర్వహించారు.

గతంలో కూడా ఆరికపూడి సేవా ట్రస్టు గుంథిరామ్‌ కుటుంబానికి చేయూత అందించిన విషయం తెలిసిందే. సంవత్సరానికి సరిపడా నాలుగు క్వింటాళ్ల బియ్యం, నిత్యావసర సామగ్రిని అందించి కుటుంబానికి ఊరటనిచ్చింది. ట్రస్టు సభ్యులు తరచూ గ్రామానికి వెళ్లి గుంథిరామ్‌ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. గుంథిరామ్‌ తన కృతజ్ఞతను వ్యక్తం చేస్తూ, "నేను చెట్లు నాటడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంత దూరం నుంచి ఎవరో నా జీవితం గమనించి సాయం చేస్తారని ఊహించలేదు. ఈ ఇల్లు నాకు ఆశ్రయం మాత్రమే కాదు, నా కష్టానికి వచ్చిన ఆశీర్వాదం" అని భావోద్వేగంగా తెలిపారు.

ట్రస్టు వ్యవస్థాపకుడు రఘు ఆరికపూడి మాట్లాడుతూ, "పర్యావరణం కోసం కష్టపడుతున్న గుంథిరామ్‌లాంటి నిజమైన హీరోలు సమాజానికి ప్రేరణ. వారి సేవలకు చేయూత అందించడం మా ట్రస్టు బాధ్యతగా భావించింది" అని అన్నారు. ప్రస్తుతం 60 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న గుంథిరామ్‌ రోజువారీ కూలీ పనులతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ, మిగతా సమయాన్ని చెట్లు నాటడానికే కేటాయిస్తున్నారు. భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలతో కలిసి సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతున్న ఈ ట్రీమ్యాన్‌ సమాజానికి ఒక స్ఫూర్తి.

ఆయన చొరవతో పుట్టిన పచ్చని అడవులు ఇప్పుడు వందల కుటుంబాలకు జీవనాధారంగా మారాయి. ఒక చెట్టు అంటే ఒక ప్రాణం అనే ఆయన నినాదం ఒడిశాలో పర్యావరణ ఉద్యమానికి ప్రేరణగా నిలిచింది. ఈటీవీ భారత్‌లో ప్రసారమైన కథనం వల్ల ఒక పర్యావరణ యోధుడికి కొత్త జీవితం దొరికిందని స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మంచి పనికి ప్రతిస్పందనగా మంచి హృదయాలు ముందుకొచ్చాయి. ఇదే మన సమాజానికి ఉన్న అసలు బలం" అని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు.

