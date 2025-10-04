ETV Bharat / bharat

ముంచుకొస్తున్న 'శక్తి' తుపాను- ఆ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు: ఐఎండీ హెచ్చరిక

దేశ పశ్చిమ తీరంలో ఏర్పడ్డ 'సైక్లోన్​ శక్తి'- భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపిన భారత వాతావరణ శాఖ- మత్సకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ

Shakti Toofan Impact On India
Shakti Toofan Impact On India (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shakti Toofan Impact On India : దేశ పశ్చిమ తీరంలో ఏర్పడ్డ 'సైక్లోన్​ శక్తి' ముంచుకొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) కొన్ని రాష్ట్రాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అక్టోబర్​ 3 నుంచి 7 తేదీల మధ్య ముంబయి, ఠానే, పాల్ఘర్​, రాయ్​గఢ్​​, రత్నగిరి, సింధుదుర్గ్ ప్రాంతాలపై తుపాను ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అలాగే మహారాష్ట్ర తీరంలో గంటకు 45-55 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అక్టోబర్​ 5వ తేదీ వరకు ఉత్తర మహారాష్ట్ర తీరం వెంబడి సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

ఈ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మత్సకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా తూర్పు విదర్భ, మరాఠ్వాడలోని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరదలు ముంచెత్తే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. శక్తి తుపాను ముంచుకొస్తున్న నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు సూచనలు జారీ చేసింది. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించింది.

మరోవైపు తమిళనాడులోని పలు జిల్లాలకు కూడా తుపాను ముప్పు పొంచి ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. పలు జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, మత్సకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించింది.

తుపానులకు పేర్లు ఎలా పెడతారో తెలుసా?
అయితే ఈ ఏడాది అరేబియా సముద్రంలో తొలి తుపాను ఏర్పడనుందని భారత వాతావరణశాఖ శుక్రవారం వెల్లడించింది. ద్వారకకు నైరుతి దిశగా 240 కి.మీ , పోర్‌బందర్‌కు పశ్చిమం వైపు 270 కి.మీ దూరంలో అరేబియా సముద్రంలో ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడింది. అది వాయుగుండంగా బలపడి గంటకు 12 కి.మీ. వేగంతో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతోందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ తుపానుకు 'శక్తి' అని పేరు పెట్టింది.

తుపాను ఏర్పడిన సమయంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు వీలుగా వాటికి పేర్లను నిర్ణయిస్తారు. అయితే వీటికి పేర్లను పెట్టే క్రమంలో పలు నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి. తుపాను పేర్లు సులభంగా పలికే విధంగా ఉండాలి. అక్షర క్రమం ఆధారంగా ఒక్కో దేశం ఓ తుపానుకు పేరును సూచిస్తుంది. ఆరు ప్రాంతీయ ప్రత్యేక వాతావరణ కేంద్రాల్లో ఐఎండీ ఒకటిగా పనిచేస్తోంది. ఇది ఉత్తర హిందూ మహా సముద్రంపై గరిష్ఠంగా గంటకు 60 కిలోమీటర్ల ఉపరితల వేగంతో గాలులు వీచే తుపాన్లకు పేర్లు పెడుతుంది. ప్రతిసారి ఆ పేరు కొత్తగా మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలి. పేరులో 8 అక్షరాలకు మించరాదు. అది ఏ సభ్య దేశానికీ అభ్యంతరకరంగా ఉండకూడదు. ఏ వర్గం ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీయకూడదు.

కొన్ని సందర్భాల్లో తుపానుల ప్రభావం వారం కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో తుపాను వస్తే ఎలా అని ఆలోచించి వాటికి పేర్లు పెట్టడం ప్రారంభించారు. ఈ ఏడాది ఏర్పడిన తుపానుకు 'శక్తి' అనే పేరును శ్రీలంక సూచించింది. ఒక్కో తుపానుకు ఒక్కో పేరు పెడితే మీడియాకు, సాధారణ ప్రజలకు, డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కు ఇది ఫలానా తుపాను అని గుర్తుండిపోతుంది. అయితే ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఆదేశాల ప్రకారం హిందూ మహాసముద్రం తీరప్రాంతంగా కలిగిన 13 దేశాలు తుపాను పేర్లను నిర్ణయిస్తాయి. ఆ దేశాలు ఏంటంటే, భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌, ఇరాన్‌, మాల్దీవులు, మయన్మార్‌, ఒమన్‌, పాకిస్థాన్‌, ఖతార్‌, సౌదీ అరేబియా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్‌, యూఏఈ, యెమెన్‌. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆరు ప్రాంతీయ ప్రత్యేక వాతావరణ కేంద్రాలు, నాలుగు ప్రాంతీయ ఉష్ణమండల తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇవి తుపానుల గురించి సలహాలు, సమాచారం అందించటం, అలాగే వాటికి పేర్లు పెట్టడం వంటివి చేస్తుంటాయి.

ఉత్తరాదిన దంచికొడుతున్న వర్షాలు- యమునా నది ఉగ్రరూపం

ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం- డేంజర్​ లెవెల్ దాటిన నదులు- జనజీవనం అస్తవ్యస్తం!

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAKTI TOOFAN UPDATESHAKTI UPDATECYCLONE SHAKTI NEWSCYCLONE SHAKTI LATEST NEWSSHAKTI TOOFAN IMPACT ON INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.