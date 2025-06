ETV Bharat / bharat

విమాన ప్రమాదం: టాటా సంస్థకు IMA లేఖ- ఆర్థిక సాయం అందించాలంటూ! - AHMEDABAD PLANE CRASH

Published : June 14, 2025 at 6:11 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

IMA Urges Tata Sons For Financial Support To Students : అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంలో బీజే మెడికల్ కాలేజీలోని విద్యార్థులు కొందరు చనిపోగా, మరికొందరు గాయపడ్డారు. అయితే మరణించిన విద్యార్థులతో పాటు క్షతగాత్రులకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని టాటా సన్స్‌ను ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్(IMA) కోరింది. ఈ మేరకు టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఎన్.చంద్రశేఖరన్‌కు లేఖ రాసింది.

'ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలు, గాయపడిన విద్యార్థులకు పరిహారం, సహాయాన్ని అందించాలని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాం" అని ఐఏఎం లేఖలో పేర్కొంది. ప్రయాణికులు, సిబ్బందితో పాటు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ప్రతి వ్యక్తి కుటుంబాలకు రూ. 1 కోటి చొప్పున పరిహారం అందిస్తామని టాటా గ్రూప్ ఇది వరకే ప్రకటించింది. ఆ పరిహారాన్ని చనిపోయిన విద్యార్థులకు కూడా వర్తింపచేయాలని ఐఎంఏ విజ్ఞప్తి చేసింది.