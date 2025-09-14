'ఇళయరాజాకు భారతరత్న ఇవ్వాలి'- కేంద్రానికి తమిళనాడు సీఎం ప్రతిపాదన
తమిళ సాహిత్యంపై ఆల్బమ్లు రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి
Published : September 14, 2025 at 9:44 AM IST
Ilayaraja 50 Years Celebration : ప్రముఖ సినీ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజాను భారతరత్న పురస్కారం కోసం ప్రతిపాదించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె.స్టాలిన్ వెల్లడించారు. ఇళయరాజా సినీ జీవితంలోకి అడుగుపెట్టి 50 ఏళ్లు పూర్తి అయిన సందర్భంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆయనకు చెన్నైలో శనివారం సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఇళయరాజాను ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ జ్ఞాపికతో సత్కరించారు. ఈ క్రమంలోనే తమిళ సాహిత్యంపై ఆల్బమ్లు రూపొందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
నైపుణ్యం, కృషి ఉంటే ఎంతటి ఉన్నత శిఖరానికైనా చేరవచ్చని ఇళయరాజా నిరూపిస్తున్నారని సీఎం స్టాలిన్ అన్నారు. ఆయన సంగీతం తల్లిగా జోల పాడుతోందని, బాధలను ఓదార్చుతోందని, ప్రేమ భావోద్వేగాలను కీర్తిస్తోందని, విజయ ప్రస్థానానికి ప్రేరణ అందిస్తోందని చెప్పారు. సంగీత కళాకారులను ప్రోత్సహించేలా ఏటా తమిళనాడు ప్రభుత్వం తరఫున ఇళయరాజా పేరిట పురస్కారం అందించనున్నట్లు స్టాలిన్ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయనకు భారతరత్న పురస్కారం ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రజలు, సంగీత ప్రియుల తరఫున ప్రతిపాదించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్, నటులు రజనీకాంత్, కమల్హాసన్, కార్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.