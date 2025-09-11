మూకాంబిక అమ్మవారికి రూ.4 కోట్ల కిరీటం- వీరభద్ర స్వామికి వెండి కత్తిని బహుకరించిన ఇళయరాజా
ఉడుపిలోని ముకాంబిక అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సంగీత దర్శకుడు- రూ.4 కోట్ల విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన వెండి కిరీటం
Published : September 11, 2025 at 9:13 PM IST
Ilaiyaraaja Donate Diamond Crown : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా కర్ణాటక ఉడుపిలోని కొల్లూరు మూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయాన్ని గురువారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రూ.4 కోట్ల విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన వెండి కిరీటాన్ని అమ్మవారికి బహూకరించారు. అంతేకాకుండా వీరభద్ర స్వామికి వెండి ఆయుధాన్ని (కత్తి) ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.
ముందుగా సంగీత వాయిద్యాల మధ్య ఒలగ మంటపం నుంచి ప్రధాన గర్భగుడి వరకు పూర్ణ కుంభ ఊరేగింపు ద్వారా కిరీటాన్ని ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు. పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత అమ్మవారికి కిరీటం, ఆయుధాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ నిర్వాహకులు ఇళయరాజాను సత్కరించారు. తీర్థ ప్రసాదాలతోపాటు అమ్మవారి ఫొటో అందజేశారు. ఇళయరాజా వెంట ఆయన కుమారుడు కార్తిక్, మనవడు యతీశ్ తదితరులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. జగన్మాత మూకాంబిక అమ్మ ఆశీస్సులే వల్లే ప్రతిదీ సాధ్యమైందని, తాను చేసిందేం లేదని ఇళయరాజా పేర్కొన్నారు.
ఇళయరాజా అమ్మవారి భక్తుడని, చాలా ఏళ్ల నుంచి ఆలయానికి తరచూగా వస్తారని మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఛైర్మన్ బాబు శెట్టి అన్నారు. ముఖ్యంగా తన పుట్టినరోజును కూడా అమ్మవారి సన్నిధిలో జరుపుకుంటారని తెలిపారు. 2006లోనూ అమ్మవారికి ఓ వజ్ర కిరీటం బహూకరించారని గుర్తు చేశారు. ఇక ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత సైనికుల వీరత్వానికి నివాళిగా ఇళయరాజా తన రాజ్యసభ సభ్యత్వ జీతాన్ని, కచేరీ ఫీజులను జాతీయ రక్షణ నిధికి విరాళంగా అందజేశారని బాబు శెట్టి తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇళయరాజాను తమిళనాడు ప్రభుత్వం సన్మానించనుంది. సెప్టెంబర్ 13న ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించనుంది. ఇళయరాజా ఈ ఏడాది లండన్లో సింఫొని నిర్వహించి, విదేశాల్లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయుడుగా గుర్తింపు పొందారు. దీంతో తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయనకు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. జూన్ 2న జరగాల్సిన కార్యక్రమం అనివార్య కారణాలతో వాయిదా పడగా, ఈ నెల 13న చెన్నై నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.