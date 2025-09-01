Mosquito Repellent Detergent : మలేరియా, డెంగ్యూ, చికున్ గున్యా వంటి వ్యాధులు దోమలు కుట్టడం వల్ల సంక్రమిస్తాయి. ఏటా ఇలాంటి వ్యాధులతో భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది మరణిస్తున్నారు. అయితే దోమ కాటు నుంచి తప్పించుకునేందుకు చాలా మంది కాయిల్స్, లోషన్లు, క్రీమ్స్, రోల్ ఆన్లు, స్ప్రేలు వంటివాటిని ఉపయోగిస్తారు. అయినప్పటికీ దోమ కాటు వల్ల ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడేవారి సంఖ్య తగ్గడం లేదు. ఇలాంటి సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది ఐఐటీ దిల్లీ పరిశోధకుల బృందం. దోమల వల్ల సోకే మలేరియా, డెంగ్యూ, చికున్ గున్యా వంటి వ్యాధుల నుంచి ప్రజలను కాపాడే డిటర్జెంట్ను అభివృద్ధి చేసింది.
దోమకాటుకు చెక్
ఐఐటీ దిల్లీ పరిశోధకుల బృందం తయారుచేసిన ఈ డిటర్జెంట్ ద్రవం, పొడి రూపంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. సాధారణ డిటర్జెంట్ల మాదిరిగానే ఇది కూడా దుస్తులను శుభ్రపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా దోమలను పారదోలే రక్షణ పొరను దుస్తులపై ఉంచుతుంది. దీంతో దోమకాటు నుంచి ప్రజలు ఈ డిటర్జెంట్ తప్పించుకోవచ్చు. దీంతో మలేరియా, చికెన్ గున్యూ, డెంగ్యూ వంటి వ్యాధుల నుంచి బయటపడొచ్చు.
త్వరలో మార్కెట్లోకి
రోజువారి దుస్తులను ఉతకడానికి ఉపయోగించే డిటర్జెంట్ లాంటి దాంతో దోమకాటు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. దోమల బెడదకు తక్కువ ధరకు లభించే ఈ డిటర్జెంట్తో చెక్ పెట్టొచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఐఐటీ దిల్లీ టెక్స్ టైల్స్ అండ్ ఫైబర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ జావేద్ నబీ బక్ష్ షేక్ నేతృత్వంలోని బృందం దోమలను తరిమికొట్టడంలో సహాయపడే డిటర్జెంట్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఐఐటీ దిల్లీ బృందం తయారుచేసిన ఈ డిటర్జెంట్ త్వరలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.
దోమ కాటు నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి తక్కువ ధరలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఉత్పత్తిని అందించడమే తమ లక్ష్యమని ఐఐటీ దిల్లీకి చెందిన పరిశోధకుడు జావేద్ నబీ బక్ష్ షేక్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం దోమలు కుట్టడం ద్వారా వ్యాధులు సంక్రమిస్తున్నాయని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే సమస్య ఉందన్నారు. అయితే తాము తయారుచేసిన డిటర్జెంట్ ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందని తెలిపారు. "దోమకాటు సంబంధిత వ్యాధులతో ఏటా లక్షలాది మంది బలైపోతున్నారు. కాయిల్స్, క్రీమ్స్, ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు వంటి వాటిని కొనడం ప్రజలకు ఖర్చుతో కూడుకున్నది. కొన్నిసార్లు అవి అందుబాటులో ఉండవు. ముఖ్యంగా తక్కువ, మధ్య ఆదాయ వర్గాలకు అండగా ఉండేందుకు ఈ డిటర్జెంట్ను తయారుచేశాం. సాధారణ డిటర్జెంట్లాగానే, మా డిటర్జెంట్ కూడా దుస్తులను శుభ్రపరుస్తుంది. ఇది దోమలను తిప్పికొడుతుంది." అని జావేద్ పేర్కొన్నారు.
మూడేళ్ల కష్టపడి డిజర్జెంట్ అభివృద్ధి
మూడేళ్లపాటు శ్రమించి ఈ డిటర్జెంట్ను అభివృద్ధి చేశామని జావేద్ వెల్లడించారు. తాము డిటర్జెంట్ను సమర్థవంతంగా, సురక్షితంగా తయారు చేయడంపై దృష్టి సారించామన్నారు. ఈ డిటర్జెంట్ ప్రస్తుతం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ దశలో ఉందని, అతి త్వరలో మార్కెట్లోకి వస్తుందని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అన్ని సక్రమంగా జరిగితే మరికొద్ది నెలల్లో దోమల కాటు నుంచి కాపాడే డిటర్జెంట్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. "దోమల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధుల ముప్పు పెరుగుతోందని గ్రహించి ఈ డిటర్జెంట్ను అభివృద్ధి చేశాం. దోమకాటు సంబంధిత వ్యాధులతో చాలా మంది చనిపోతున్నారు. మార్కెట్లో ఉన్న దోమకాటు నివారణ పరికరాలు, క్రీమ్లు ఖరీదైనవి. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండవు. ప్రతి కుటుంబం డిటర్జెంట్ను ఉపయోగిస్తుంది. అందుకే మేము డిటర్జెంట్నే దోమకాటు నుంచి కాపాడే ఆయుధంగా చేయాలని ఆలోచించాం. నేను కొంతమంది ఎంటెక్ విద్యార్థులతో కలిసి ప్రయోగశాలలో ఈ ప్రాజెక్ట్పై పనిచేసి ఈ డిటర్జెంట్ను తయారుచేశాను. దీనిని అభివృద్ధి చేయడానికి మాకు దాదాపు మూడేళ్లు పట్టింది" అని జావేద్ జావేద్ స్పష్టం చేశారు.
