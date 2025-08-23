ETV Bharat / bharat

'భారత్‌తో సమస్య ఉంటే ఉత్పత్తులు కొనకండి'- ట్రంప్‌ ఆంక్షలపై జైశంకర్‌ కౌంటర్‌ - JAISHANKAR ON TRUMP SANCTIONS

అమెరికా సుంకాల బెదిరింపులపై స్పందించిన జైశంకర్- దేశప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు ఉంటాయని వెల్లడి

Jaishankar On Trump Sanctions
file photo of External Affairs Minister S Jaishankar (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read

Jaishankar On Trump Sanctions : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సుంకాల బెదిరింపులను భారత్‌ తిప్పికొట్టింది. దేశప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా తమ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉంటాయని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ స్పష్టం చేశారు. భారత్‌తో సమస్య ఉంటే తమ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఆంగ్ల దినపత్రిక ఎకనమిక్‌ టైమ్స్‌ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో జరిగిన 'వరల్డ్‌ లీడర్స్‌ ఫోరం' సదస్సులో పాల్గొన్న జైశంకర్‌, రష్యా చమురు కొనుగోలుపై వస్తున్న విమర్శలపై స్పందించారు.

'భారత్‌-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. మాకంటూ కొన్ని ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వంపై ఉంది. రైతులు, పాల ఉత్పత్తిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ విషయంలో మా ప్రభుత్వం రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. భారత్‌తో సమస్య ఉంటే తమ చమురును, శుద్ధిచేసిన ఇతర ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొద్దు. వాటిని కొనుగోలు చేయాలని మేం ఎవర్నీ బలవంతం చేయడం లేదు' జైశంకర్‌ తెలిపారు.

'రష్యాతో వాణిజ్యం పెంచకుంటాం'
అలాగే దేశ ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రపంచ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే రష్యా నుంచి భారత్​ చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. 2022లో చమురు ధరలు భగ్గుమనడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన నెలకొందని అన్నారు. ఆ సమయంలో రష్యా చమురును భారత్​ కొనాలనుకుంటే అందులో ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపారు. ఎందుకంటే దాని వల్లే చమురు ధరలు స్థిరీకరిస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అని వివరించారు. మాస్కోతో తాము వాణిజ్యం పెంచుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఉక్రెయిన్‌-రష్యా యుద్ధంపై భారత్‌ వైఖరి సుస్పష్టమని, ఆ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు త్వరగా చల్లారని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు జైశంకర్‌ తెలిపారు.

ఇటీవలి అనుభవం నేర్పిన పాఠం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ ఒకే సప్లయి చైన్‌ లేదా ఒకే దేశంపై ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదని జైశంకర్ అన్నారు. అంతేకాకుండా ఒకే మార్కెట్‌పై కూడా ఆధారపడకూడదని తెలిపారు. అది ఉత్పత్తికి సోర్స్‌ కావచ్చు లేదా ఉత్పత్తి నుంచి మార్కెట్‌ కావచ్చుని చెప్పారు. అంటే ఒకదాని నుంచి పూర్తిగా తెగదెంపులు చేసుకోవటం కాదుని, విస్తృతపరుచుకోవాలని అన్నారు.

'గతంలో ఇలా ఏ అధ్యక్షుడిని చూడలేదు'
ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ విదేశాంగ విధానంపై ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడిలా విదేశాంగ విధానాన్ని ఇంత బహిరంగంగా వెల్లడించిన ఏ అధ్యక్షుడినీ గతంలో మనం చూడలేదు. ఒక్క భారత్​ గురించి కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా దేశాలతో ఆయన డీల్​ చేస్తున్న తీరుకు, అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయ పద్ధతులకు చాలా తేడా ఉంది. ఇక వాణిజ్య అంశాలతో పాటు వాణిజ్యేతర వాటికి కూడా సుంకాలు విధించడం కొత్తగా అనిపిస్తోంది' అని జైశంకర్ అన్నారు. అలాగే భారత్​-పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపాను అంటూ ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రకటనలను కూడా జైశంకర్ తోసిపుచ్చారు. పాకిస్థాన్​కు సంబంధించిన విషయాల్లో భారత్​ ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వాన్ని అంగీకరించదని అన్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ప్రకటనలు చేసినప్పుడు కూడా భారత్​ ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదని స్పష్టం చేశారు.

రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అదనపు టారిఫ్​తో పాటు ఫెనాల్టి కూడా విధించారు. భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై ట్రంప్ 50శాతం సుంకం విధించారు.

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

భారత్​కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్​- చమురు కొనుగోలుపై 5శాతం డిస్కౌంట్​!

Jaishankar On Trump Sanctions : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సుంకాల బెదిరింపులను భారత్‌ తిప్పికొట్టింది. దేశప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా తమ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉంటాయని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ స్పష్టం చేశారు. భారత్‌తో సమస్య ఉంటే తమ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఆంగ్ల దినపత్రిక ఎకనమిక్‌ టైమ్స్‌ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో జరిగిన 'వరల్డ్‌ లీడర్స్‌ ఫోరం' సదస్సులో పాల్గొన్న జైశంకర్‌, రష్యా చమురు కొనుగోలుపై వస్తున్న విమర్శలపై స్పందించారు.

'భారత్‌-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. మాకంటూ కొన్ని ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వంపై ఉంది. రైతులు, పాల ఉత్పత్తిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ విషయంలో మా ప్రభుత్వం రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. భారత్‌తో సమస్య ఉంటే తమ చమురును, శుద్ధిచేసిన ఇతర ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొద్దు. వాటిని కొనుగోలు చేయాలని మేం ఎవర్నీ బలవంతం చేయడం లేదు' జైశంకర్‌ తెలిపారు.

'రష్యాతో వాణిజ్యం పెంచకుంటాం'
అలాగే దేశ ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రపంచ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే రష్యా నుంచి భారత్​ చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. 2022లో చమురు ధరలు భగ్గుమనడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన నెలకొందని అన్నారు. ఆ సమయంలో రష్యా చమురును భారత్​ కొనాలనుకుంటే అందులో ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపారు. ఎందుకంటే దాని వల్లే చమురు ధరలు స్థిరీకరిస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అని వివరించారు. మాస్కోతో తాము వాణిజ్యం పెంచుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఉక్రెయిన్‌-రష్యా యుద్ధంపై భారత్‌ వైఖరి సుస్పష్టమని, ఆ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు త్వరగా చల్లారని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు జైశంకర్‌ తెలిపారు.

ఇటీవలి అనుభవం నేర్పిన పాఠం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ ఒకే సప్లయి చైన్‌ లేదా ఒకే దేశంపై ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదని జైశంకర్ అన్నారు. అంతేకాకుండా ఒకే మార్కెట్‌పై కూడా ఆధారపడకూడదని తెలిపారు. అది ఉత్పత్తికి సోర్స్‌ కావచ్చు లేదా ఉత్పత్తి నుంచి మార్కెట్‌ కావచ్చుని చెప్పారు. అంటే ఒకదాని నుంచి పూర్తిగా తెగదెంపులు చేసుకోవటం కాదుని, విస్తృతపరుచుకోవాలని అన్నారు.

'గతంలో ఇలా ఏ అధ్యక్షుడిని చూడలేదు'
ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ విదేశాంగ విధానంపై ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడిలా విదేశాంగ విధానాన్ని ఇంత బహిరంగంగా వెల్లడించిన ఏ అధ్యక్షుడినీ గతంలో మనం చూడలేదు. ఒక్క భారత్​ గురించి కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా దేశాలతో ఆయన డీల్​ చేస్తున్న తీరుకు, అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయ పద్ధతులకు చాలా తేడా ఉంది. ఇక వాణిజ్య అంశాలతో పాటు వాణిజ్యేతర వాటికి కూడా సుంకాలు విధించడం కొత్తగా అనిపిస్తోంది' అని జైశంకర్ అన్నారు. అలాగే భారత్​-పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపాను అంటూ ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రకటనలను కూడా జైశంకర్ తోసిపుచ్చారు. పాకిస్థాన్​కు సంబంధించిన విషయాల్లో భారత్​ ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వాన్ని అంగీకరించదని అన్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ప్రకటనలు చేసినప్పుడు కూడా భారత్​ ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదని స్పష్టం చేశారు.

రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అదనపు టారిఫ్​తో పాటు ఫెనాల్టి కూడా విధించారు. భారత్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై ట్రంప్ 50శాతం సుంకం విధించారు.

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

భారత్​కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్​- చమురు కొనుగోలుపై 5శాతం డిస్కౌంట్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

JAISHANKAR ON TRUMP SANCTIONSTRUMP SANCTIONS INDIATRUMP TARIFFS INDIAINDIA RUSSIA OIL TRADEJAISHANKAR ON TRUMP SANCTIONS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.