Jaishankar On Trump Sanctions : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల బెదిరింపులను భారత్ తిప్పికొట్టింది. దేశప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా తమ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉంటాయని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. భారత్తో సమస్య ఉంటే తమ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఆంగ్ల దినపత్రిక ఎకనమిక్ టైమ్స్ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో జరిగిన 'వరల్డ్ లీడర్స్ ఫోరం' సదస్సులో పాల్గొన్న జైశంకర్, రష్యా చమురు కొనుగోలుపై వస్తున్న విమర్శలపై స్పందించారు.
'భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. మాకంటూ కొన్ని ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వంపై ఉంది. రైతులు, పాల ఉత్పత్తిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఈ విషయంలో మా ప్రభుత్వం రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. భారత్తో సమస్య ఉంటే తమ చమురును, శుద్ధిచేసిన ఇతర ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొద్దు. వాటిని కొనుగోలు చేయాలని మేం ఎవర్నీ బలవంతం చేయడం లేదు' జైశంకర్ తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: At The Economic Times World Leaders Forum 2025, EAM Dr S Jaishankar says, " it's funny to have people who work for a pro-business american administration accusing other people of doing business. if you have a problem buying oil or refined products from india, don't… pic.twitter.com/rXW9kCcVuv— ANI (@ANI) August 23, 2025
'రష్యాతో వాణిజ్యం పెంచకుంటాం'
అలాగే దేశ ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రపంచ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే రష్యా నుంచి భారత్ చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. 2022లో చమురు ధరలు భగ్గుమనడం వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన నెలకొందని అన్నారు. ఆ సమయంలో రష్యా చమురును భారత్ కొనాలనుకుంటే అందులో ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపారు. ఎందుకంటే దాని వల్లే చమురు ధరలు స్థిరీకరిస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అని వివరించారు. మాస్కోతో తాము వాణిజ్యం పెంచుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధంపై భారత్ వైఖరి సుస్పష్టమని, ఆ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు త్వరగా చల్లారని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు జైశంకర్ తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: At The Economic Times World Leaders Forum 2025, EAM Dr S Jaishankar speaks on his meeting with Russian President Vladimir Putin, says, " we have a practice of annual summits with the russians. we are planning one at the end of the year. it's an annual exercise.… pic.twitter.com/6ljPU8wnug— ANI (@ANI) August 23, 2025
ఇటీవలి అనుభవం నేర్పిన పాఠం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ ఒకే సప్లయి చైన్ లేదా ఒకే దేశంపై ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదని జైశంకర్ అన్నారు. అంతేకాకుండా ఒకే మార్కెట్పై కూడా ఆధారపడకూడదని తెలిపారు. అది ఉత్పత్తికి సోర్స్ కావచ్చు లేదా ఉత్పత్తి నుంచి మార్కెట్ కావచ్చుని చెప్పారు. అంటే ఒకదాని నుంచి పూర్తిగా తెగదెంపులు చేసుకోవటం కాదుని, విస్తృతపరుచుకోవాలని అన్నారు.
#WATCH | Delhi: At The Economic Times World Leaders Forum 2025, EAM Dr S Jaishankar says, " recent experience has taught us that don't be excessively dependent on a single supply chain or a single country source. recent experience has also taught us that don't be dependent on a… pic.twitter.com/NnAV5bub3V— ANI (@ANI) August 23, 2025
'గతంలో ఇలా ఏ అధ్యక్షుడిని చూడలేదు'
ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ విదేశాంగ విధానంపై ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడిలా విదేశాంగ విధానాన్ని ఇంత బహిరంగంగా వెల్లడించిన ఏ అధ్యక్షుడినీ గతంలో మనం చూడలేదు. ఒక్క భారత్ గురించి కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా దేశాలతో ఆయన డీల్ చేస్తున్న తీరుకు, అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయ పద్ధతులకు చాలా తేడా ఉంది. ఇక వాణిజ్య అంశాలతో పాటు వాణిజ్యేతర వాటికి కూడా సుంకాలు విధించడం కొత్తగా అనిపిస్తోంది' అని జైశంకర్ అన్నారు. అలాగే భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపాను అంటూ ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రకటనలను కూడా జైశంకర్ తోసిపుచ్చారు. పాకిస్థాన్కు సంబంధించిన విషయాల్లో భారత్ ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వాన్ని అంగీకరించదని అన్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ప్రకటనలు చేసినప్పుడు కూడా భారత్ ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదని స్పష్టం చేశారు.
రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అదనపు టారిఫ్తో పాటు ఫెనాల్టి కూడా విధించారు. భారత్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై ట్రంప్ 50శాతం సుంకం విధించారు.
