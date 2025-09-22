ఆయన పిలిస్తే కాకులొస్తాయ్! 30ఏళ్లుగా దోస్తీ- ఆ అపురూప బంధం వెనుక ఎమోషనల్ స్టోరీ ఇదే!
30 ఏళ్లుగా రోజూ ఉదయాన్నే కాకులకు దాణా- ఇంట్లో ఏం తిన్నా, కొంతభాగాన్ని కాకులకు వేస్తున్న ప్రకాశ్- ఏటా పితృ పక్షం టైంలో ఆయన ఇంటి పైకప్పుపైకి వేలాది కాకులు
Published : September 22, 2025 at 2:27 PM IST
Crows Friendship With Prakash : ఏటా పితృపక్షం సమయంలో పూర్వీకులను స్మరించుకోవడం హిందూ సంప్రదాయం. ఆ తిథుల్లో కాకులకు ఆహారాన్ని పెడితే పూర్వీకుల ఆత్మలు శాంతిస్తాయని, వారి ఆశీస్సులు లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. ఈ సెప్టెంబరు నెలలో పితృపక్షం వేళ ప్రకాశ్ ఇంటికి వేలాది కాకులు అతిథులుగా వచ్చాయి. ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. గత 30 ఏళ్లుగా కాకులతో ఆయన దోస్తీ కొనసాగుతోంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ప్రకాశ్ తన ఇంటి పైకప్పుపైకి వెళ్లి ప్రత్యేక శబ్దం చేస్తారు. ఆ వెంటనే పరిసరాల్లోని కాకులన్నీ పెద్దసంఖ్యలో వచ్చి అక్కడ వాలుతాయి. కడుపునిండా దాణా తిని వెళ్లిపోతాయి. ఇంతకీ కాకులతో ప్రకాశ్కు అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది? వాటితో ఆయనకున్న ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఏమిటి? తన సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని కాకుల కోసం ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నారు? ఈ ఆసక్తికర విశేషాలతో కథనమిది!
కుటుంబ సభ్యులుగా కాకులు
ప్రకాశ్ అడ్వాణీ అనే వ్యక్తి ఛత్తీస్గఢ్లోని ధమ్తారి నగరంలో ఉన్న గణేశ్చౌక్లో నివసిస్తున్నారు. అక్కడే ఆయన ఇల్లు ఉంది. సిటీలోని గోల్ బజార్లో చిన్న బట్టల దుకాణాన్ని ప్రకాశ్ నడుపుతున్నారు. ఆయన ఫ్యామిలీలో నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. అయితే కాకులు కూడా తన కుటుంబ సభ్యులే అని ప్రకాశ్ చెబుతుంటారు. తనకు వచ్చే ఆదాయంలోని కొంత భాగాన్ని కాకుల కోసం కూడా ఆయన ఖర్చు చేస్తుంటారు. గత 30 ఏళ్లుగా ప్రతిరోజు ఈ సేవను చేస్తున్నారు. దీనికి స్ఫూర్తి మరెవరో కాదు ప్రకాశ్ తల్లిదండ్రులే. ఆయన తండ్రి కళ్యాణ్ దాస్ అద్వానీ రోజూ ఉదయాన్నే ఇంటి పైకప్పు పైకి వెళ్లి కాకులకు దాణా వేసేవారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇదంతా ప్రకాశ్ చూసేవారు.
తన తండ్రి కాలం చేసిన తర్వాత, ఈ బాధ్యతను ప్రకాశ్ తీసుకున్నారు. ఏదిఏమైనప్పటికీ, రోజూ తెల్లవారుజామున కాకులకు దాణా వేయడాన్ని ఒక డ్యూటీగా పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల తనకు తల్లిదండ్రులు, పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని ప్రకాశ్ అంటున్నారు. ఇలాంటి పనుల వల్ల మానసిక ప్రశాంతత సైతం లభిస్తుందని చెప్పారు. తాను ఇంటి టెర్రస్పైకి వెళ్లి ఒక శబ్దం చేయగానే పెద్దసంఖ్యలో కాకులు వచ్చి దాణా తింటాయని తెలిపారు. కాకుల కోసం రోజూ ఉదయం గంట సమయాన్ని, ప్రతినెలా కొన్ని డబ్బులను ఖర్చు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఇంట్లో ఏం తిన్నా, కాకులకూ వాటా
కాకులను కుటుంబ సభ్యులుగా అనుకోవడమే కాదు, వాటికి ఆ స్థానాన్ని సైతం ప్రకాశ్ ఇస్తున్నారు. ప్రతిరోజు తమ ఇంట్లో బిస్కెట్లు, మిక్చర్, అన్నం, చపాతీలు వంటివి తిన్నప్పుడు, వాటిలో కొంతభాగాన్ని కాకులకు కూడా వేస్తున్నారు. ఇంత ఆప్యాయంగా చూసుకోబట్టే, ప్రకాశ్ శబ్దం చేయగానే కాకులు వస్తున్నాయి. అందరూ పితృ పక్షం సమయంలో మాత్రమే కాకులకు ఆహారాన్ని పెడుతుండగా, ప్రకాశ్ మాత్రం ఏడాదిలో ప్రతిరోజూ వాటి ఆకలిని తీరుస్తుండటం విశేషం. ఏటా పితృ పక్షం టైంలో 15 రోజుల ముందు నుంచే ఈయన ఇంటి పైకప్పు పైకి వేలాది కాకులు వస్తాయి. అవి దాదాపు ఒకటి నుంచి రెండు నెలల పాటు ఉండి వెళ్లిపోతాయి. ధమ్తారి నగరంలోకి ఇంతపెద్ద సంఖ్యలో కాకులు వస్తున్నాయంటే, అందుకు కారకుడు ప్రకాశే అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ధమ్తారి జిల్లా కలెక్టర్ అవినాష్ మిశ్రా కూడా ఆయనను అభినందించారు.
అందరూ పక్షులకు ఆహారం, నీరు పెట్టండి : ప్రకాశ్ అడ్వాణీ
"అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించే పక్షుల జాతి కాకులది. బాగా సేఫ్టీ ఉండే ప్రదేశాల్లోనే అవి తిరుగుతాయి. అవి నన్ను నమ్మాయి. అందుకే నా దాణా కోసం రోజూ ఉదయాన్నే ఇంటి టెర్రస్ పైకి వస్తున్నాయి. నేను శబ్దం చేయడమే ఆలస్యం, అవి వచ్చి వాలుతాయి. ఈసారి పితృ పక్షం టైంలో 15 రోజుల్లో వేలాది కాకులు మా ఇంటికి వచ్చి దాణా తిన్నాయి. అవి నాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాంటివి. వాటికి ఆహారాన్ని పెట్టి గౌరవించే సంస్కారాన్ని మా అమ్మానాన్న నుంచే నేర్చుకున్నాను. గత 30 ఏళ్లుగా వాటితో స్నేహం చేస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది. వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల కాకులు, ఇతర పక్షులు అంతరించిపోతున్నాయి. క్రమంగా వాటి సంఖ్య తగ్గుతోంది. ప్రతి ఒక్కరు తీరిక దొరికినప్పుడల్లా పక్షులకు ఆహారం, నీరు పెట్టాలని నేను విన్నవిస్తున్నాను" అని ప్రకాశ్ అడ్వాణీ చెప్పారు.
ప్రజల నమ్మకం ఏమిటి?
"ఏటా పితృ పక్షం తిథుల్లో ప్రజలు కాకులకు ఆహారం పెడుతుంటారు. దీనివల్ల తమ పూర్వీకులకు ఆహారం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఇప్పుడు సిటీల్లో కాకులు పెద్దగా కనిపించడం లేదు. కాలుష్యం, రేడియేషన్ల ప్రభావంతో వాటి సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. ప్రకాశ్ అడ్వాణీ చాలా సంవత్సరాలుగా కాకులకు సేవ చేస్తున్నారు. మా సిటీలో పెద్దసంఖ్యలో కాకులు కనిపిస్తున్నాయంటే, అందుకు కారకుడు ఆయనే. ప్రకాశ్ తన సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని కాకుల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు. రోజూ ఒక గంట సమయాన్ని వాటి కోసం కేటాయిస్తున్నారు. ఇది చాలా స్ఫూర్తిదాయక విషయం" అని ధమ్తారి నగరానికి చెందిన హరీశ్ చౌబే తెలిపారు.
ప్రకాశ్ ఇంటికి కాకుల రాకను చూస్తే ఆశ్చర్యమేస్తుంది!
"వేలాది కాకులు ప్రకాశ్ అడ్వాణీ ఇంటికి వస్తుండటాన్ని చూస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. వాటితో ఆయన దోస్తీ అలా ఉంది. కాకుల ఆకలిని తీర్చేందుకు సమయాన్ని, డబ్బును ప్రకాశ్ వెచ్చిస్తున్నారు. ఇది గొప్ప విషయం. కాలుష్యం వల్ల కాకులు, ఇతర పక్షుల సంఖ్య తగ్గుతోంది. కాలుష్య నియంత్రణకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలి" అని ధమ్తారి నగరానికి చెందిన కోమల్ సంభకర్ తెలిపారు.
ప్రకాశ్ సేవ ప్రశంసనీయం!
"పక్షుల ఆకలి తీర్చడం, వాటిపై శ్రద్ధ పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ప్రకాశ్ అడ్వాణీ చేస్తున్న సేవ కొనియాడదగినది. ఆయన్ను ఇతరులు కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కనీసం తీరిక సమయాల్లో లేదా వీకెండ్లో పక్షులకు నీటిని, దాణాను వేయాలి. జంతువులు, పక్షులు మన ప్రకృతిలో ఒక భాగం. మానవ జీవితంలో వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది" అని ధమ్తారి జిల్లా కలెక్టర్ అవినాష్ మిశ్రా తెలిపారు.
