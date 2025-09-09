ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా పోరాటం కొనసాగుతోంది : సుదర్శన్ రెడ్డి
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన సుదర్శన్ రెడ్డి
Sudarshan Reddy VP Polls Defeat : ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత ఆదర్శ పోరాటం మరింత ఉత్సాహంగా కొనసాగుతోందని ప్రతిపక్ష అభ్యర్థి బీఎస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తన ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు.
'ఫలితం మనకు అనుకూలంగా లేకపోయినా, మనం కలసి ముందుకు తీసుకువెళ్లదలచిన గొప్ప లక్ష్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఆదర్శ పోరాటం మరింత ఉత్సాహంతో కొనసాగుతుంది. ఈ ఫలితాన్ని నేను వినమ్రంగా అంగీకరిస్తున్నా. మా మహత్తర గణతంత్ర ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలపై నాకు అపారమైన విశ్వాసం ఉంది. ఈ ప్రయాణం నాకు గౌరవప్రదమైన అనుభవం. నా జీవితాన్ని నడిపించిన విలువలైన రాజ్యాంగ నైతికత, న్యాయం, ప్రతి వ్యక్తి గౌరవం కోసం నిలబడే అవకాశం ఇచ్చింది' అని సుదర్శన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
తనను ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా నిలబెట్టిన ప్రతిపక్ష నాయకులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. 'మన ప్రజాస్వామ్యం కేవలం విజయంతోనే కాదు, సంభాషణ, విభిన్న అభిప్రాయాలు, ప్రజల పాల్గొనడం ద్వారా బలపడుతుంది. సమానత్వం, సోదరభావం, స్వేచ్ఛ అనే సిద్ధాంతాలను కాపాడడానికి పౌరుడిగా నేను ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాను. మన రాజ్యాంగం ఎల్లప్పుడూ మన జాతీయ జీవితానికి మార్గదర్శక కాంతి కావాలి' అన్నారు.
నైతికంగా బీజేపీకి పరాజయమే : కాంగ్రెస్
మరోవైపు ఈ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కాంగ్రెస్ స్పందించింది. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షం ఏకతాటిపై నిలిచి గౌరనీయమైన ప్రదర్శనను ఇచ్చిందని పేర్కొంది. వచ్చిన లెక్కల ప్రకారం బీజేపీ విజయం సాధించినప్పటికీ నిజానికి నైతికంగానూ, రాజకీయంగాను ఓటమి అని తెలిపింది.
ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన రాధాకృష్ణన్కు కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అదే సమయంలో ప్రతిపక్ష ఉమ్మడి అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన పోరాటాన్ని ఆదర్శవంతమైనది, ధైర్యవంతమైనది అని అభివర్ణించారు.
'ఇది కేవలం ఎన్నిక కాదు, ఒక ఆదర్శ పోరాటం. అధికారం కేంద్రీకరణ వైపు దారితీసే ప్రభుత్వాలను రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యం రక్షణ కోసం నిరంతరం నిరోధించాల్సిన అవసరం ఉందని ఇది మరోసారి నిరూపించింది. కొత్త ఉపరాష్ట్రపతి పార్లమెంటు సంప్రదాయాల్లో ఉన్నతమైన విలువలను నిలబెట్టాలి. ప్రతిపక్షానికి సమాన స్థానం, గౌరవం కల్పించాలి. అధికార పక్షం ఒత్తిళ్లకు లోబడకూడదు. దేశంలో రెండో అతిపెద్ద రాజ్యాంగ పదవిగా ఉన్న ఉపరాష్ట్రపతి పదవి స్వతంత్రత, న్యాయం, ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడే శక్తిని ప్రతిబింబించేలా పునరుద్ధరించబడాలిఇక ఈ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఎందుకు అవసరమైందో కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ధన్ఖడ్ వర్షకాల సెషన్ ప్రారంభం చేసిన రోజునే అకస్మాత్తుగా రాజీనామా చేశారు. ఆ రాజీనామా ఇప్పటికీ వివరణ లేని, గౌరవం లేని రీతిలో జరిగింది. ఇక ముందు రాజ్యాంగ పదవులను గౌరవిస్తూ, పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత ధోరణి మన సంస్థలను నడిపించాలి' అని ఖర్గే ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ స్పందిస్తూ, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ప్రతిపక్షం ఏకమై నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. ఈసారి ప్రతిపక్ష అభ్యర్థి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి 40% ఓట్లు సాధించారని తెలిపారు. 2022లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షం 26% ఓట్లు మాత్రమే పొందిందని గుర్తు చేశారు. ఇది గౌరవనీయమైన పురోగతి అని అన్నారు. అదే సమయంలో, బీజేపీకి వచ్చిన లెక్కల ప్రకారం విజయం నిజానికి నైతికంగానూ, రాజకీయంగానూ పరాజయమే అని విమర్శించారు. ఆదర్శ పోరాటం మాత్రం అచంచలంగా కొనసాగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
