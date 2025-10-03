ETV Bharat / bharat

యుద్ధాన్ని ఎలా ముగించాలో భారత్‌ను చూసి ప్రపంచం నేర్చుకోవాలి: ఐఏఎఫ్‌ చీఫ్‌

ఆపరేషన్ సిందూర్​పై ఐఏఎఫ్ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

IAF Chief on Operation Sindoor
Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amar Preet Singh (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
IAF Chief on Operation Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్​ సమయంలో భారత్​ సత్తా ఎలాంటిదో ప్రపంచం చూసిందని వాయుసేన అధిపతి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్​ప్రీత్ సింగ్ తెలిపారు. స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను భారత్‌ ప్రారంభించిదని, లక్ష్యం నెరవేరిన తర్వాత త్వరగా యుద్ధాన్ని ముగించిందని వ్యాఖ్యానించారు. యుద్ధాన్ని ఎలా ముగించాలో భారత్‌ను చూసి ప్రపంచం నేర్చుకోవాలని సూచించారు. భారత్‌ దాడుల్లో పాక్‌కు చెందిన ఎఫ్-16, ఎఫ్-17 యుద్ధ విమానాలు నేలకూలినట్లు తెలిపారు. సుదర్శన్ చక్ర గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ కోసం త్రివిధ దళాలు పని చేయడం మొదలుపెట్టినట్లు తెలిపారు.

'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒక పాఠంలా నిలుస్తుంది. ఈ యుద్ధం స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ప్రారంభించాం. దానిని దీర్ఘకాలం పొడిగించకుండా త్వరగా ముగించాం. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మనం చూస్తున్నాం. రెండు యుద్ధాలు (గాజా-ఇజ్రాయెల్‌, రష్యా- ఉక్రెయిన్‌) ముగింపు గురించి అసలు ఎలాంటి చర్చలు లేవు. కానీ మేం త్వరగా పాకిస్తాన్‌ కాల్పుల విరమణ కోసం అడిగేలా చేశాం. నిర్దేశించిన లక్ష్యాలు నెరవేరినందున ఆ శత్రుత్వాలను ముగించాలని మేం కూడా నిర్ణయించాం. ఈ విషయాన్ని ప్రపంచం మనల్ని చూసి నేర్చుకోవలసిన అంశంగా నేను భావిస్తున్నాను' అని ఏపీ సింగ్ తెలిపారు.

శుత్రదేశానికి చుక్కులు
ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో పాకిస్తాన్‌కు చెందిన 5 యుద్ధ విమానాలను నేలకూల్చినట్లు ఏపీ సింగ్ వెల్లడించారు. త్రివిధ దళాల సమన్వయంతో పాక్‌కు చెందిన పది ఫైటర్‌ జెట్‌ విమానాలను ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు. వాటిలో ఎఫ్‌-16, ఎఫ్-17 యుద్ధ విమానాలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. శత్రువుల స్థావరాలను గురిచూసి కొట్టడంతో పాక్‌లోని ఉగ్రస్థావరాలతో పాటు రాడార్ వ్యవస్థలు, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లు, రన్‌వేలు, హ్యాంగర్‌లు, యుద్ధ విమానాలు, ధ్వంసమయ్యాయని ఏపీ సింగ్‌ అన్నారు. ఆపరేషన్‌ సమయంలో కేంద్రం సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వడంతో మన సైన్యం శత్రుదేశానికి చుక్కలు చూపించిందని పేర్కొన్నారు. దీంతో కాల్పుల విరమణపై పాక్‌ కాళ్ల బేరానికి వచ్చిందన్నారు. ఈ విషయంలో మరెవరి జోక్యం లేదని ఇస్లామాబాద్‌ కోరడంతోనే తాము కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించామని తెలిపారు.

భవిష్యత్తు భద్రతా సవాళ్లను విజయవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు రక్షణ రంగంలో స్వావలంబన ముఖ్యమని ఏపీ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. సుదర్శన్ చక్ర గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ కోసం త్రివిధ దళాలు పని చేయడం మొదలుపెట్టినట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలో రెండు యుద్ధాలు కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతున్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. రష్యా నుంచి ఎస్‌-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను మరిన్ని కొనుగోలు చేయనున్నారా అనే ప్రశ్నకు ఐఏఎఫ్ చీఫ్‌ నేరుగా సమాధానం ఇవ్వలేదు. అయితే S-400 మెరుగ్గా పని చేసిందని తెలిపారు. తమ పోరాట సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి రోడ్ మ్యాప్ 2047ను భారత వాయుసేన రూపొందించిందని చెప్పారు.

ఏప్రిల్‌ 22న పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను మే 7న భారత్‌ మొదలుపెట్టింది. పాకిస్తాన్‌లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. భారత్‌ దాడులకు భయపడి పాకిస్తాన్‌ కాళ్లబేరానికి వచ్చింది. పాకిస్తాన్‌ నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థన మేరకు మే 10న ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది.

