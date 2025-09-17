ETV Bharat / bharat

జనశక్తికి కృతజ్ఞతలు- వికసిత్ భారత్​ కోసం మరింత ఉత్సాహంతో పని చేస్తా : ప్రధాని మోదీ

పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ

Published : September 17, 2025 at 9:31 PM IST

PM Modi on Birthday Wishes : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్మదినం సందర్భంగా దేశవిదేశాల నుంచి శుభాకాంక్షలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అందరికీ కృతకజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందేహాలు తనకు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయని, ఇకపై వికసిత్ భారత్​ కలను నెరవేర్చే దిశగా అంకితభావంతో పనిచేస్తాని అన్నారు.

'జనశక్తికి కృతజ్ఞతలు. దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన శుభాకాంక్షలు, ఆశీర్వాదాలు, ఆప్యాయతతో కూడిన సందేశాలతో ఉప్పొంగిపోయా. ఈ అనురాగం ఎంతో ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. కేవలం నా ఒక్కడికే కాకుండా మెరుగైన భారత నిర్మాణం కోసం మనమంతా కలిసి చేస్తున్న పనులకు ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నా. మరోవైపు, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవాసుల్లో అంతర్లీనంగా ఉన్న ఈ మంచితనమే సమాజాన్ని నిలబెడుతోంది. సానుకూల దృక్పథం, ఆశావాదంతో అన్ని సవాళ్లను అధిగమించేందుకు ధైర్యాన్ని అందిస్తోంది. వికసిత్‌ భారత్’ కలను సాకారం చేసేందుకు మరింత శక్తి, అంకితభావంతో పనిచేయాలని నిశ్చయించుకున్నా. అందరికి మంచి ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను' అని ప్రధాని మోదీ రాసుకొచ్చారు.

