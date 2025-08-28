RSS Chief on 75 years Retirement : భారత పౌరులందరూ ప్రతి ఇంట ముగ్గురు పిల్లలను కనాలని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ పిలుపునిచ్చారు. ఫలితంగా జనాభా అదుపులో ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత జనాభా విధానం ప్రకారం 2.1 శాతం పిల్లలు ఉండాలని, దానర్థం ప్రతి కుటుంబంలో ముగ్గురు కనాలని తెలిపారు. ఆర్ఎస్ఎస్కు వందేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. విభజన సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ పోరాడలేదని చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిందని గుర్తు చేశారు. తాను ఎప్పుడూ 75ఏళ్లకు రిటైర్మెంట్ అవుతానని చెప్పలేదని, ఇతరులను కూడా 75ఏళ్లకు పదవి విరమణ చేయాలని అనలేదని స్పష్టం చేశారు.
VIDEO | Delhi: RSS Chief Mohan Bhagwat (@DrMohanBhagwat) says, "Roads and places should not be named after aggressors. The name should be changed according to people's emotions... I am not saying they should not be named after Muslims. Dr. Abdul Kalam should be the name of a…
"రోడ్లు, ప్రదేశాలకు దురాక్రమదారుల పేర్లు పెట్టకూడదు. ప్రజల భావోద్వేగాలకు అనుగుణంగా పేర్లు మార్చాలు. అలానీ ముస్లింల పేర్లు పెట్టకూడదని నేను చెప్పడం లేదు. మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం పేరు ఒక ప్రాంతానికి పెట్టాలి. ఆ పేర్లు మనకు ప్రేరణ కలిగించేలా ఉండాలి. ఇది కేవలం మతం గురించి కాదు. భారత్లో పుట్టిన భాషలన్నీ జాతీయ భాషలే. కానీ మనమందరం మాట్లాడుకునేందుకు వీలుగా ఒక సాధారణ భాష అవసరం. అది విదేశీ భాష కాకుడదు. భాషల మధ్య వివాదాలు ఉండకూడదు. అందరం సులభంగా మాట్లాడుకునేలా ఒక సాధారణ భాషను ఎంపిక చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరూ వారి మాతృ భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడగలగాలి. ఇంకా ఇతర భాషలను నిరభ్యంతరంగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. కానీ, మన సంస్కృతి, భాషలను తక్కువ చేయకూడదు."
--మోహన్ భాగవత్, ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్
బీజేపీతో విబేధాలపై క్లారిటీ
బీజేపీతో విబేధాలు వచ్చాయన్న వార్తలపైనా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ వివరణ ఇచ్చారు. తమకు ఎవరితోనూ విభేధాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. తమకు కేంద్రంతో పాటు ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అయితే, అన్ని అంశాల్లో ఏకాభిప్రాయానికి రావడం సాధ్యం కాదని చెప్పారు. "నేను శాఖలను నడపడంలో నిపుణుడిని. బీజేపీకి ప్రభుత్వాన్ని సమర్థంగా నిర్వహించడంలో అవగాహన ఉంది. ఈ రెండు సంస్థల మధ్య కేవలం సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత నిర్ణయాలు స్వతంత్రంగానే తీసుకుంటాం." అని మోహన్ భాగవత్ అన్నారు.
VIDEO | " there is no problem in learning english but we must not disown our own culture and language," says rss chief mohan bhagwat.
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/CTFqnu0vnV
రిజర్వేషన్లకు ఆరెస్సెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని స్పష్టం
రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన రిజర్వేషన్లకు ఆరెస్సెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. మతమార్పిడిలు, అక్రమ చొరబాట్ల కారణంగా దేశ జనాభా స్వరూపం మారుతోందని అన్నారు. చొరబాట్ల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నా, ఈ విషయంలో ప్రజలు కూడా తమ వంతు పాత్ర పోషించాలని సూచించారు.
VIDEO | "Why is there a talk of Hindu-Muslim unity when all are same. We all are Indians, why is there even a question of unity? The only difference is the ways to worship… The Hindu thinking does not say Islam won't be here", says RSS chief Mohan Bhagwat (@DrMohanBhagwat) in…
మతం అనేది వ్యక్తిగత నిర్ణయం. మరెవ్వరూ బలవంతంగా మతమార్పిడి చేయకూడదు. మేము కూడా దానిని ఆపేయాలి. మరో ప్రధాన సమస్య అక్రమ చొరబాట్లు. ప్రతి దేశానికి వారి వనరుల ఆధారంగా నియమాలు, నిబంధనలు ఉంటాయి. కాబట్టి చొరబాట్లను అడ్డుకునేలా ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలి. ఇందుకోసం పౌరులకు సరైన ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి. ముఖ్యంగా అక్రమంగా భారత్లోకి ప్రవేశించే వారికి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదు. ముస్లింలు సహా కేవలం మన దేశ ప్రజలకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. హిందూ- ముస్లింల చర్చలు అనవసరం. మనమంతా భారతీయులమే.
--మోహన్ భాగవత్, ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్
'మనుషులకే టెక్నాలజీ యజమాని కాకూడదు'
"టెక్నాలజీకి మనుషులు యజమానులు కావాలి. అంతే కానీ మనుషులకే టెక్నాలజీ యజమాని కాకూడదు. అందుకోసం విద్య అనేది చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ టెక్నాలజీ చదువుకోని వారి చేతిలోకి వెళితే అది మనకే తిరిగి ఎదురుదెబ్బ తగులుతుంది. విద్య కేవలం సమాచారం కోసం కాదు. సంపూర్ణ మనిషిని చేసే విద్య అవసరం. అలాంటి విద్యావిధానం రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన విద్యా విధానం అంతమైంది. మనం బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు కొత్త విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా మన విద్యా విధానాన్ని మార్చారు." అని మోహన్ భాగవత్ అన్నారు.
VIDEO | Delhi: RSS Chief Mohan Bhagwat (@DrMohanBhagwat) says, "Every nation has its rules and regulations. The world is 'Kutumb', but every place has its own standards. Freedom is discipline also…Not allowing illegal immigrants in the country doesn't contradict the concept of…
VIDEO | " wrong to say rss did not oppose partition of india, we opposed it, but it was not strong enough then," says rss chief mohan bhagwat.
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/H7IpUCYqOj
