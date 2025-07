ETV Bharat / bharat

ఇంకా 40 సంవత్సరాలు జీవించాలని నేను ఆశిస్తున్నా: దలైలామా - DALAI LAMA WANTS TO LIVE MORE YEARS

Dalai Lama ( Associated Press )

