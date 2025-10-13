ETV Bharat / bharat

బంగాల్​ మహిళలకు సురక్షితమైన రాష్ట్రమని నేను ఇక చెప్పలేను: గవర్నర్ ఆనంద్​​ బోస్

దుర్గాపుర్​ అత్యాచారం నేపథ్యంలో బంగాల్​ గవర్నర్​ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Bengal Governor On Rape Case
Bengal Governor On Rape Case
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 10:00 PM IST

Bengal Governor On Rape Case : దుర్గాపుర్​ మెడికల్​ కాలేజీలో ఒడిశా బాలికపై సామూహిక అత్యాచారంపై ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్​ సీబీ ఆనంద్ బోస్​ సంచలన వాఖ్యలు చేశారు. బంగాల్ ఆడ పిల్లలకు సురక్షితమని ఇకపై తాను చెప్పలేనని అన్నారు. సోమవారం బాధితురాలి తండ్రితో మాట్లాడిన అనంతరం ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమవారం బంగాల్ గవర్నర్ ఆనంద్​ బోస్​ దుర్గాపుర్​లోని ప్రైవేటు వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. తరువాత బాధితురాలి తండ్రితో ఆయన మాట్లాడారు.

"నేను ఇవాళ బాధితురాలి కుటుంబంతో మాట్లాడాను. వారికి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చాను. అయితే రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇటీవలి కాలంలో అత్యాచారం లాంటి నేరాలు చాలా జరిగాయి. సామాజిక పునరుజ్జీవనం తెచ్చిన బెంగాల్​లో ఇలాంటి నేరాలు జరగడం ఊహించలేనిది. ఈ ఘటన తరువాత పశ్చిమ బెంగాల్​ ఆడపిల్లలకు సురక్షితమని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను" అంటూ గవర్నర్ ఆనంద్ బోస్​ వ్యాఖ్యానించారు.

ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో జరిగిన అత్యాచారం ఘటనలను ఉటంకిస్తూ, సీవీ ఆనంద బోస్ మహిళల భద్రత గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. "ఈ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇటీవల కాలంలో అత్యాచారం వంటి అనేక నేరాలను మనం చూశాం. ఒకప్పుడు పునరుజ్జీవనానికి దారితీసిన బంగాల్‌లో ఇటువంటి ఘటనలు స్వాగతించలేం. ఈ ఘటన తర్వాత బంగాల్​ను బాలికలకు సురక్షితం అని నేను ఇకపై చెప్పలేను" అని ఆయన అన్నారు.

దీంతో ఆనంద్ బోస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతలు, పోలీసుల పరిపాలన సామర్థ్యం, బాధ్యత గురించి నేరుగా ప్రశ్నలను లేవనెత్తాయి. మరోవైపు, ఒడిశా నుంచి ముగ్గురు సభ్యుల బృందం సోమవారం మధ్యాహ్నం దుర్గాపుర్‌లోని ప్రైవేట్ మెడికల్ కళాశాల, ఆస్పత్రిని సందర్శించింది. ఈ ప్రతినిధి బృందంలో ఒడిశా మహిళా కమిషన్ ఛైర్‌పర్సన్ శోభన మొహంతి, న్యాయ సలహాదారు అరవింద్ పట్నాయక్, సీనియర్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ విజయాని ఉన్నారు.

అయితే, ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి చెందిన భద్రతా సిబ్బంది ఆసుపత్రికి 50 మీటర్ల దూరంలో ప్రతినిధి బృందాన్ని అడ్డుకున్నారు. వారి వెంట అసన్సోల్- దుర్గాపుర్ కమిషనరేట్ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. గవర్నర్ లోపల ఉన్నందున వారిని వెంటనే లోపలికి అనుమతించలేమని చెప్పారు ఫలితంగా, ఒడిశా ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందం చాలాసేపు బారికేడ్‌కు అవతలి వైపు నిలబడాల్సి వచ్చింది.

దీని గురించి, ప్రతినిధి బృందంలోని సభ్యుడు, న్యాయ సలహాదారు అరవింద్ పట్నాయక్ మాట్లాడుారు."మేం వస్తున్నామని గవర్నర్‌కు తెలుసు. మా రాక గురించి మేము ఇప్పటికే అధికారులకు లేఖ రాసి తెలియజేశాము. అయినప్పటికీ, పోలీసులు, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డులు మమ్మల్ని ఆపుతున్నారు. బాధితురాలితో, ఆమె కుటుంబంతో మాట్లాడుతాం. దర్యాప్తు బృందంతో కూడా మాట్లాడుతాం. నిందితుడి అరెస్టు, దర్యాప్తు ఎలా, ఎంతవరకు పురోగతి చెందిందనే దాని గురించి మేం సమాచారం తీసుకుంటాం. అయితే, మేం వైద్య కళాశాల అధికారులు, వైద్య బృందంతో మాట్లాడుతాం. బాధితురాలి చికిత్స, ఆమె శారీరక పరిస్థితి గురించి మేం సమాచారం తీసుకుంటాం" అని తెలిపారు.

GOVERNOR CV ANANDA BOSE RAPE CASE
BENGAL RAPE CASE GOVERNOR BOSE
BENGAL RAPE CASE LATEST NEWS
BENGAL GOVERNOR ON RAPE CASE

