డబ్బు సంపాదించడానికి రాజకీయాల్లోకి రాలేదు- ప్రజలకు సేవ చేయడానికే వచ్చా : విజయ్
ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో విజయ్
Published : September 13, 2025 at 11:47 PM IST
TVK Vijay on DMK : రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది డబ్బు సంపాదించడానికి కాదని, ప్రజలకు సేవ చేయడమే తన ఉద్దేశమని తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ తెలిపారు. కేంద్రం రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు వివిద హామీలతో తమిళ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తమిళనాడులోని తిరుచ్చిరాపల్లి నుంచి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని శనివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భగా అధికార డీఎంకే, బీజేపీపై విమర్శించారు.
ఆకలి, అవినీతి లేని తమిళనాడును నిర్మించడం, మనసాక్షితో కూడిన పాలన అందిచడం తన లక్ష్యమని విజయ్ పేర్కొన్నారు. 'డబ్బులో ఏముంది అంత గొప్పది? నేను చాలానే చూశాను. డబ్బు కోసం రాజకీయాల్లోకి రావాలా? అస్సలు అవసరం లేదు. మీకు సేవ చేయడం తప్ప నాకు మరే ఉద్దేశ్యం లేదు. ప్రజలను హింసించే వారిని ఎవ్వర్నీ విడిచిపెట్టను. పూర్వం రాజులు యుద్ధాలకు వెళ్లేముందు కులదేవతలకు ప్రార్థనలు చేసేవారు. అలాగే నేను తిరుచ్చిరాపల్లిని సందర్శించాను. ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టే ఏ రాజకీయ కార్యక్రమమైనా చివరకు కీలక మలుపు తిరుగుతుంది' అని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
Tamil Nadu | TVK Chief & Actor Vijay holds a roadshow in Ariyalur as part of his state-wide campaign— ANI (@ANI) September 13, 2025
He says, " i dont need to earn money through politics. my only purpose is to serve you, the ones who have given me everything; nothing else matters to me. how cruel this bjp… pic.twitter.com/DVGpUfAtjr
బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విజయ్ మండిపడ్డారు. బీహార్లో 65 లక్షల ఓటర్లు ఓటరు జాబితా నుంచి మాయం కావడం ఓట్ల దొంగతనం తప్ప మరొకటి కాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురానున్న ఒకే దేశం- ఒకే ఎన్నిక విధానాన్ని వ్యతిరేకించారు. ఈ ఆలోచన ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేయడమే అవుతుంది అన్నారు. నిజయోజక వర్గాల పునర్విభజన పేరుతో కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు. దీని వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాల బలం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. తద్వారా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు మరిన్ని నియోజకవర్గాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
విద్య, విపత్తు సాయం సహా వివిధ కార్యక్రమాల కోసం తమిళనాడుకు నిధులు మంజూరు చేయకపోవడంపై విజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతోపాటు హిందీ భాషను తమపై రుద్దే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు. విజయ్ మాట్లాడుతూ, కేంద్రం మాదిరిగానే డీఎంకే ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలను మోసం చేస్తోంది ఆరోపించారు. ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేదని అన్నారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయడంలో విఫలమైందని దుయ్యబట్టారు. ముఖ్యమంత్రిగారూ, మీరు ప్రజలకు రీల్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబుతారా? అస్సలు చెప్పరు అని విజయ్ విమర్శించారు.
తిరుచిరాపల్లి నుండి తన రోడ్ ట్రిప్ అంతటా తన పార్టీ కార్యకర్తలు తన ప్రచార వాహనాన్ని చుట్టుముట్టారు. దీంతో ప్రసంగించడానికి విజయ్ ఆలస్యంగా వచ్చారు. ఇలా ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమాపణలు చెప్పారు. "వనక్కం. క్షమించండి, నేను ఆలస్యంగా వచ్చాను. తిరుచిరాపల్లి సమావేశంలో మైక్ కారణంగా సమస్య వచ్చింది. మీరు నాపై కురిపిస్తున్న ప్రేమ, ఆప్యాయత కంటే పెద్దది మరొకటి లేదు." అని అన్నారు. విజయ్ తొలి ప్రచార సభలో మైకు మొరాయించింది. దాదాపు 20 నిమిషాల ప్రసంగం చేసినప్పటికీ కేవలం రెండు, మూడు నిమిషాలే స్పష్టంగా వినిపించింది. వేలాదిగా అభిమానులు, కార్యకర్తలు తరలిరాగా విజయ్, విజయ్ అనే నినాదాలతో ఆ ప్రాంతమంతా మారుమోగింది.