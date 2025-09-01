Hydrogen Bomb Like Vote Chori Info : ఓట్ల చోరీకి సంబంధించి త్వరలోనే హైడ్రోజన్ బాంబు లాంటి సమాచారాన్ని తమ పార్టీ విడుదల చేయబోతోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ వెల్లడించారు. ఆ సమాచారాన్ని తాము విడుదల చేశాక ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఇక తన మొహాన్ని దేశానికి చూపించలేరన్నారు. హైడ్రోజన్ బాంబు అనేది ఆటమ్ బాంబు కంటే పెద్దదని, దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు బీజేపీ నేతలు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు. ఓట్ల చోరీతో ముడిపడిన వాస్తవాలను దేశ ప్రజలు తెలుసుకోబోతున్నారని రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు. సోమవారం బిహార్లోని పాట్నాలో జరిగిన 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' ముగింపు సమావేశంలో ఆయన ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఓట్ల చోరీపై హైడ్రోజన్ బాంబు లాంటి సమాచారం- దేశానికి మోదీ మొహాన్ని చూపించలేరు: రాహుల్ గాంధీ - HYDROGEN BOMB LIKE VOTE CHORI INFO
ఓట్ల చోరీపై త్వరలో హైడ్రోజన్ బాంబు లాంటి సమాచారాన్ని విడుదల చేస్తాం- అందుకు బీజేపీ సిద్ధంగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్య
Published : September 1, 2025 at 3:25 PM IST
