ETV Bharat / bharat

ఇంట్లోనే హైదరాబాదీ​ "ఇరానీ చాయ్​" - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే జిందగీ ఖుష్ అయ్యే టీ ఆస్వాదిస్తారు! - How to Prepare Irani Chai at Home

By ETV Bharat Telugu Team Published : Aug 7, 2024, 12:27 PM IST | Updated : Aug 9, 2024, 3:39 PM IST

Irani Chai Preparation ( ETV Bharat )

Hyderabad Style Irani Chai Making Process: హైదరాబాద్​లో దమ్​ బిర్యానీ ఎంత ఫేమసో.. ఘుమఘుమలాడే ప్రత్యేక వాసన, రుచి కలిగి ఉండే ఇరానీ చాయ్‌ అంతే ఫేమస్​. పింగాణీ కప్పు, సాసర్‌లో పొగలు కక్కుతున్న చాయ్‌ తాగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. రోజులో ఒక్కసారైనా దీనిని తాగని వారని వేళ్ల మీద లెక్కేసుకోవచ్చు. అంతగా పాపులర్​ ఈ చాయ్​. అంతేనా మహా నగరానికి వచ్చే పర్యాటకులు, అతిథులు తప్పనిసరిగా చాయ్‌ రుచి చూస్తారు. నలుగురు స్నేహితులు కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే చేతిలో చాయ్‌ గ్లాసు ఉండాల్సిందే. మరి ఇంత ఫేమస్​ అయిన ఇరానీ చాయ్​ను ఇంట్లో ఎప్పుడైనా తయారు చేశారా? అబ్బే మాకు రాదంటారా? నో టెన్షన్​.. మేము చెప్పే ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే హోటల్​ స్టైల్​ పక్కా గ్యారెంటీ! మరి దీనిని ఎలా ప్రిపేర్​ చేయాలి? అసలు ఇరానీ చాయ్​ వెనక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.. ఇరానీ చాయ్​ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పాలు - అర లీటర్​

కండెన్స్​డ్​ మిల్క్​ - 1 టేబుల్​ స్పూన్​

యాలకుల పొడి పావు టీ స్పూన్​

టీ పొడి - 3 టేబుల్​ స్పూన్లు

పంచదార - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు

నీరు - 2 కప్పులు(400 ml) ఇరానీ చాయ్​ తయారీ విధానం:

Last Updated : Aug 9, 2024, 3:39 PM IST