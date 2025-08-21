ETV Bharat / bharat

భార్యను బాడీ షేమింగ్ చేస్తూ భర్త వేధింపులు- సినీతార నోరా ఫతేహిలా మారాలని ఒత్తిడి- అన్నం కూడా పెట్టకుండా! - WANTED ME TO LOOK LIKE NORA FATEHI

సినీతార నోరా ఫతేహిలా కనిపించాలని నిరంతర వేధింపులు- భర్త, అత్తమామలపై పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన మహిళ

Nora Fatehi
Nora Fatehi (Film Poster)
Published : August 21, 2025 at 9:46 PM IST

Wanted Me To Look Like Nora Fatehi : కట్టుకున్న భార్య అందంగా, నాజూకుగా ఉండాలని ప్రతి భర్త కోరుకుంటాడు. అది సహజమే. కానీ ఓ ప్రబుద్ధుడు తన భార్య ఏకంగా సినీతార నోరా ఫతేహిలాగా మారాలని పట్టుబట్టాడు. భార్య ఇష్టఇష్టాలు తెలుసుకోకుండా, ఆమె చేత గంటల తరబడి వ్యాయామాలు చేయించాడు. ఒక వేళ ఆమె జిమ్​కు వెళ్లకపోతే, కనీసం భోజనం పెట్టకుండా వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. చివరికి గర్భస్రావం కూడా చేయించాడు. అత్తమామలు కూడా తమ బిడ్డకే వత్తాసు పలికారు. అక్కడితో ఆగకుండా వరకట్న వేధింపులకు పాల్పడ్డారు. చాన్నాళ్లుగా వీరి టార్చర్ భరిస్తూ వచ్చిన ఆ మహిళ, ఇక తట్టుకోలేకపోయింది. నేరుగా మహిళా పోలీసు స్టేషన్​కు వచ్చి తన భర్త, అత్తమామలపై కేసు పెట్టింది.

దారుణ హింసలు
"నాకు ఈ ఏడాది మార్చిలో మేరఠ్​కు చెందిన ఒక వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్​గా పనిచేస్తున్న నా భర్తకు సినీతార నోరా ఫతేహి అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఆమెలా నాజూకుగా మారమని నన్ను బలవంతం చేశాడు. రోజూ జిమ్​కు తీసుకువెళ్లి 3 గంటలపాటు నిరవధికంగా వ్యాయామం చేయించేవాడు. ఒక వేళ నేను జిమ్​కు వెళ్లకపోతే, భోజనం చేయనిచ్చేవాడు కాదు. దీనితో చాలా బలహీనంగా మారాను. అక్కడితో ఆగకుండా నా శారీరక రూపం గురించి నిరంతరం ఎగతాళి చేసేవాడు. తాను నోరా ఫతేహి లాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నానని, కానీ నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల, తన జీవితం నాశనం అయ్యిందని అనేవాడు. ఈ విధంగా నన్ను బాడీ షేమింగ్ చేస్తూ నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేసేవాడు.

అక్కడితో ఆగకుండా నా భర్త వేరే అమ్మాయితో చాట్ చేసేవాడు. దానిని ప్రశ్నించినందుకు నన్ను కొట్టాడు. భయపడి నేను ఎవరికీ ఆ విషయం చెప్పకుండా ఊరుకుండిపోయాను. మా వదిన మా ఇంటి దగ్గర్లోనే ఉండేది. ఆమె తరచుగా మా ఇంటికి వచ్చి నా భర్తను రెచ్చగొట్టి నన్ను హింసించేలా చేసేది.

పెళ్లి సమయంలో మా కుటుంబం డబ్బు, నగదుతో సహా మహీంద్రా స్కార్పియో కారును కట్నంగా ఇచ్చారు. వివాహ వేడుకలకు రూ.75 లక్షల మేర ఖర్చు చేశారు. అయినప్పటికీ నా అత్తమామలు నన్ను అదనపు కట్నం కోసం వేధించారు. నా భర్తతో కలిసి ఉండకుండా చేసేవారు. ఎప్పుడూ ఇంటి పనులు చేయిస్తూనే ఉండేవారు. అంతేకాదు నా భర్త, మామలు రాత్రి నా గది తలుపులు మూయనిచ్చేవారు కాదు.

ఈ క్రమంలో రెండు నెలల క్రితం నేను గర్భవతిని అయ్యాను. ఆ విషయాన్ని మా అత్తయ్యతో చెప్పాను. ఆమె ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. ఒక రోజు నా భర్త నాకొక మాత్ర ఇచ్చాడు. అది ఏంటో చూడకుండా నేను వేసుకున్నాను. తరువాత ఆన్​లైన్​లో ఆ మాత్ర గురించి సెర్చ్​ చేస్తే, అది గర్భస్రావం కోసం వాడే ట్యాబ్లెట్ అని తెలిసింది. క్రమంగా నా ఆరోగ్యం క్షీణించింది. అనారోగ్యంతో ఉన్న నన్ను మా పుట్టింటికి పంపించారు. ఆ సమయంలో నా అత్తమామలు ఫోన్ చేసి, తమ కొడుకుతో విడాకులు ఇప్పిస్తామని బెదిరించారు. దీంతో నా ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది. దీంతో నన్ను నా తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అప్పుడు వైద్యులు నాకు గర్భస్రావం అయ్యిందని చెప్పారు. దీని గురించి నా భర్తను నిలదీస్తే, నేను నిన్నే భార్యగా అంగీకరించలేదు. నీ బిడ్డను ఎలా అంగీకరిస్తానని అన్నాడు. తరువాత ఈ జులై చివరిలో నేను మురాద్​నగర్​లోని నా భర్త ఇంటికి వెళ్లాను. కానీ అత్తమామలు నన్ను లోనికి రానీయలేదు. చేసేది లేక నేను నా పుట్టింటికి వచ్చేశాను" అని సదరు మహిళ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

కేసు నమోదు
"బాధిత మహిళ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు, ఆమె భర్త, అత్తమామలు, వదినలపై వరకట్న వేధింపులు, ఉద్దేశపూర్వక అవమానం, గర్భస్రావం కేసులను నమోదు చేశాం. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు జరుగుతోంది" అని ఏసీపీ సలోని అగర్వాల్ తెలిపారు.

