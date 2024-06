గారెలు, వడలు నూనెపట్టి ఉంటున్నాయా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే చుక్క ఆయిల్ కనిపించదు - ఇంకా ఫుల్ టేస్టీ! - Garelu Making Tips

How to Prepare Garelu Without Absorbing Too Much Oil: పండగలైనా, శుభకార్యాలైనా, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడైనా.. ఇలా ఎప్పుడు తినాలంటే అప్పుడు చాలా మంది చేసుకునే వంటకం గారెలు. వీటిని చికెన్​తో కలిపి తింటే టేస్ట్​ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది. రెండు తినేకాడ నాలుగు లాగించేస్తారు. కానీ.. గారెలు, వడలు వంటి డీప్​ ఫ్రై ఐటమ్స్​కు ఒక ఇబ్బంది ఉంటుంది. వాటిని కుక్ చేసి బయటకు తీసిన తర్వాత కూడా ఆయిల్ కారుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వాటి నిండా నూనె ఉంటుంది. దీంతో.. వాటిని ఇష్టంగా తినలేరు. ఈ పరిస్థితి రావొద్దంటే కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్​ ఏంటో చూద్దామా..

పిండి రుబ్బుకోవడం: గారెలు ఆయిల్​ పీల్చుకోకుండా ఉండాలంటే పిండి రుబ్బడంలో ఓ కిటుకు ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. చాలా మంది పిండి రుబ్బేటప్పుడు చాలా మెత్తగా రుబ్బేస్తారు. మరికొంతమంది గట్టిగా రుబ్బుతుంటారు. ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకోవడం వల్ల నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. కాబట్టి అటు గట్టిగా కాకుండా.. ఇటు మెత్తగా కాకుండా మీడియం రేంజ్‌లో పప్పు రుబ్బుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా నూనె తక్కువ పీల్చుకుంటుందని.. పైగా గారెలు టేస్ట్​గా ఉంటాయని అంటున్నారు. వడ పిండిని కూడా ఇదే పద్ధతిలో రుబ్బుకోవాలి.

