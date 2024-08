ETV Bharat / bharat

ఇంట్లోనే ఘుమఘుమలాడే "ఉడిపి​ సాంబార్"​ - ఇడ్లీ, వడల్లోకి సూపర్​ కాంబినేషన్​ - ఇలా చేసేయండి! - Udupi Sambar Recipe

How to Make Udupi Sambar at Home: దక్షిణ భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో సాంబార్​ రుచి.. ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టపడే, అందరికీ నచ్చే సాంబార్​ ఏదైనా ఉందంటే.. అది ఉడిపి సాంబార్ మాత్రమే!​ మనలో చాలా మంది ఈ సాంబార్​తో వేడివేడి అన్నం, ఇడ్లీ, వడలు తినడానికి ఎంతో ఇష్టపడతారు. ఇక చాలా మందికి దీన్ని ఇంట్లో తయారు చేయాలని ఉంటుంది. కానీ ఆ ప్రాసెస్​ ఏంటో తెలియక చేయడం మానేస్తారు. అయితే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మేము చెప్పే ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే.. కర్ణాటక స్పెషల్​ డిష్​ ఉడిపి​ సాంబార్​​ ఇంట్లోనే రెడీ అయిపోద్ది. మరి ఆ ప్రాసెస్​ ఏంటో చూద్దామా..

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కంది పప్పు - కప్పు

క్యారెట్​ ముక్కలు - కప్పు

గుమ్మడికాయ ముక్కలు - రెండు కప్పులు

మునగకాయ ముక్కలు - కప్పు

వంకాయలు - 3

పచ్చిమిర్చి - 5

నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

చింతపండు- 50 గ్రాములు

దాల్చిన చెక్క- కొద్దిగా

శనగపప్పు- టేబుల్​స్పూన్

మిరియాలు- టేబుల్​స్పూన్

మినపప్పు- టేబుల్​స్పూన్

ఎండు మిరపకాయలు -10

మెంతులు- టేబుల్​స్పూన్

జీలకర్ర - టేబుల్​స్పూన్

బెల్లం- అరకప్పు

పసుపు- టీ స్పూన్​

కొత్తిమీర - కొద్దిగా

నీరు సరిపడా

ఎండు కొబ్బరి తరుము - అరకప్పు

తాళింపు కోసం