ETV Bharat / bharat

ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో చికెన్​ బిర్యానీ - పిల్లలు కూడా ఈజీగా వండేస్తారు! - Chicken Biryani Recipe In Cooker

By ETV Bharat Telangana Team

Chicken Biryani Recipe In Pressure Cooker ( ETV Bharat )

How To Make Chicken Biryani Recipe In Cooker : చికెన్ దమ్​​ బిర్యానీ అంటే చాలు.. పిల్లల దగ్గరి నుంచి పెద్దలవరకు అందరూ ప్లేట్లు పట్టుకొని సిద్ధమైపోతారు. కానీ.. ప్రిపరేషన్ ఎంత శ్రమతో కూడుకున్నదో.. వంటింట్లో వండే వారికే తెలుస్తుంది. అయితే.. చాలా సింపుల్​గా ప్రెషర్​ కుక్కర్లో బిర్యానీని వండే పద్ధతిని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. మరి.. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

చికెన్ - అర కేజీ

ఉప్పు- రుచికి సరిపడా

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - టేబుల్ స్పూన్

కారం- టేబుల్ స్పూన్

ధనియాల పొడి - టేబుల్ స్పూన్

పసుపు - టీస్పూన్

గరం మసాలా పొడి- టీస్పూన్

బిర్యానీ మసాలా - టీస్పూన్

పెరుగు -2 టేబుల్ స్పూన్లు

బాస్మతీ రైస్ -2 గ్లాసులు

నూనె- 3 టేబుల్​స్పూన్లు

సాజీర- టీస్పూన్‌

బిర్యానీ ఆకు

దాల్చిన చెక్క

లవంగాలు -4

జాపత్రి కొద్దిగా

యాలకులు -4

బిర్యానీ పువ్వు కొద్దిగా

పచ్చిమిర్చి -5

ఉల్లిపాయలు -3

అనాస పువ్వు - ఒకటి

టమాటా -1

కరివేపాకు- 1

కొత్తిమీర కొద్దిగా

పుదీనా

నెయ్యి -2 టీస్పూన్లు

చికెన్​ బిర్యానీ తయారీ విధానం :