సింపుల్ టిప్స్ : వర్షాకాలంలో దుస్తులు త్వరగా ఆరడం లేదా? - ఇలా చేస్తే ఫాస్ట్​గా ఆరతాయి! - Tips For Drying Clothes

Tips For Drying Clothes In Monsoon ( ETV Bharat )

How To Dry Clothes Fast In Rainy Season : బట్టలు ఉతకడం ఒక పని అయితే.. వాటిని ఆరబెట్టి ఇంట్లో సర్దడం మరొక పెద్ద పని. ఇక, వర్షాకాలంలోనైతే ఇదొక పెద్ద సమస్యే! వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఉతికిన బట్టలు సరిగ్గా ఆరవు. దీంతో దుస్తుల నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. అయితే.. కొన్ని సింపుల్​ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వర్షాకాలంలో ఈజీగా బట్టలను ఆరబెట్టుకోవచ్చు. ఆ టిప్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

డ్రైయింగ్ రాక్, క్లాత్ లైన్ :

వర్షం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉతికిన బట్టలను ఇంట్లోనే వెలుతురు, గాలి వచ్చే చోట డ్రైయింగ్ రాక్, క్లాత్ లైన్​లను ఏర్పాటు చేసి ఆరబెట్టవచ్చు. ఇలా చేస్తే దుస్తులు త్వరగా ఆరిపోతాయి.

అలాగే బట్టలను ఆరేసేటప్పుడు వాటి మధ్య కాస్త ఖాళీ ఉంచండి. ఇలా చేస్తే గాలి సర్క్యులేట్ కావడంతో బట్టలు త్వరగా ఆరతాయి.

తడిగా ఉన్న దుస్తులను ఇంట్లో ఫ్యాన్​ కింద ఉంచండి. ఒక గంట తర్వాత అవే ఆరతాయి.

హెయిర్ డ్రైయర్, డీహ్యుమిడిఫైయర్​తో :